沉醉在溫暖的純木空間裡：建在山坡上的和風療癒系房子

一般來說建在山坡上的房子雖然景觀會比平地的好，然而在建築過程中必須要花更多的人力物力。比如說，買地建房前必須要先找專業的建築師勘察土質，以確保山坡適合建房；此外，選擇在山坡上建房也必須要多花時間及金錢來作土地整平工序。
今天我們要介紹的日本房子正正是建在陡斜的山坡之上，由名古屋市的建築設計公司アール・アンド・エス設計工房打造，而室內的裝潢可是非常療癒呢！
房子所建在的山坡的坡度非常大，於是房型就根據坡向設計而成，目的為了確保室內起居空間充足。
除了要克服地理上的劣勢外，建築設計人員還受了地方政府的條例規管，房子的建蔽率只能達到30%，容積率100%，換句這說，這個房子不可以建太多樓層，佔地也不可以太大。可是，我們的專案建築師依舊接受這個高難度的建築，最終成功打造出這一個美麗的房子！
從這個角度我們看得到房子的庭院，最討喜的設計焦點一定是從房子延伸出來的木甲板了！閒時跟家人朋友坐在這邊看到山景、喝著茶來聊天，感覺一定十分愜意！
進門以後你會發現空間比你想中像寬闊很多，而且天花的斜度不顯眼，很難想像房子的外型原來是長那樣。
日系和風室內裝潢強調空間與天然木材的配合，這一整個由木材點綴而成的起居空間正正突出了這個特點。
寬闊廚房的設計則以純白色為主，充裕的收納空間讓整個煮食空間顯得份外整潔。
由自然光照亮的房子氣氛柔和，純木的裝潢與室外的山林景色配合得宜，非常有療癒感。
房子內部很少使用傳統的厚牆來分隔不同的起居空間，反而會利用室內平台來打造出高度差，自然的起了分隔作用。例子有左手邊平台上的客廳以及右手邊的餐廳。
浴間同樣是走日式簡約風，木與白依舊是最完美的配搭組合。此外，浴室的玻璃門更能直達室外，讓人洗澡的同時也能聽叫屋外的鳥聲、呼吸著山林獨有的清新空氣。
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