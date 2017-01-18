沉醉在溫暖的純木空間裡：建在山坡上的和風療癒系房子

進門以後你會發現空間比你想中像寬闊很多，而且天花的斜度不顯眼，很難想像房子的外型原來是長那樣。

日系和風室內裝潢強調空間與天然木材的配合，這一整個由木材點綴而成的起居空間正正突出了這個特點。

寬闊廚房的設計則以純白色為主，充裕的收納空間讓整個煮食空間顯得份外整潔。