改造前後：這間公寓讓你認不出是同一間

房屋改造的魅力就是在於重新展現一個經過歲月淬煉的空間的價值，經由設計師的精心規劃，像是步履闌珊的老人也能像是回春一樣，有了嶄新的面貌。

這次的改造專案所要介紹的公寓原本的油漆色已經斑駁不堪，過時的用色以及壁面與地面上的污漬更讓人退避三舍。除此之外，像是廚房中老舊的櫃子以及家電，都讓料理的人無法快活地在裡頭展現廚藝。

到底改造後的公寓會變成什麼模樣呢？一起來看看吧！