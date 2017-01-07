改造前後：這間公寓讓你認不出是同一間

房屋改造的魅力就是在於重新展現一個經過歲月淬煉的空間的價值，經由設計師的精心規劃，像是步履闌珊的老人也能像是回春一樣，有了嶄新的面貌。
這次的改造專案所要介紹的公寓原本的油漆色已經斑駁不堪，過時的用色以及壁面與地面上的污漬更讓人退避三舍。除此之外，像是廚房中老舊的櫃子以及家電，都讓料理的人無法快活地在裡頭展現廚藝。
到底改造後的公寓會變成什麼模樣呢？一起來看看吧！
首先先讓我們看看入口處改造前後的樣貌。改造前的入口非常昏暗，搭配上老舊的地板，完全無法讓進門的客人留下良好的印象。改造後的入口處格局上沒有太大改變，但是光是重新油漆，調整證明，以及換上新的木頭地板，那明亮整潔感就隨即扭轉了訪客的印象。
明亮度絕對是設計師在規劃的時候最強調的一點，而改造後的各個房間也的確比原本明亮許多，大面積的落地窗以及房間內所開的窗是大功臣，而天花板上的隱藏式照明也功不可沒。
從這張圖片中，你應該可以發現不同油漆色所帶來的重要性。米色的牆面比起原先的油漆色來的柔和且明亮許多，光亮的地板也讓空間更有朝氣。
原先的廚房真的讓我們嚇了一跳，感覺隨時都要倒塌的櫥櫃以及過時的磁磚牆面、老舊的地板都讓人打了一身寒顫。看看右手邊改造後的廚房，光滑的櫥櫃，木頭的流理檯，現代的家電等，絕對會讓人心甘情願地在此燒菜。除此之外，美麗的圖樣磁磚地板，更是讓廚房更美麗更有特色的關鍵。
原先的廚房讓人感到灰暗，但是改造後的廚房多了大面的窗戶，打在空間中，明亮感十足。
天哪！原本的浴室不僅品味差，衛浴設備也過於老舊，在這邊如廁或是洗澡，應該會不敢睜開眼睛吧？？反之，看看改造後的浴室，顏色風格更為一致之外，全新的衛浴設備也更讓人享受洗澡時光。
白色的衛浴設備以及牆面帶來整潔感，藏有照明的鏡子更是浴室的一大特色。
看完這個改造專案，你是不是再度陷入改造的魔力中呢？
延伸閱讀：頂樓狗窩改造記: 擁有美麗景緻的絕美閣樓