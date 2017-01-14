讓你在木造陽臺上居高遠眺美景的「河畔景觀住宅」

在家放鬆休息的時候，倘若有一座陽臺，讓你可以憑欄遠眺遠方的美景，這該是多麼令人嚮往的住家！今天我們要帶你去參觀一座利用河岸地理優勢，所建造出來的現代景觀住家，當你站上開放式的陽臺，可以感受到身心放鬆的舒暢！這座由 ラブデザインホームズ／LOVE DESIGN HOMES 所負責的專案，讓你看到設計師如何運用環境創造出美好的住家，一起來參觀吧！