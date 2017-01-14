讓你在木造陽臺上居高遠眺美景的「河畔景觀住宅」

在家放鬆休息的時候，倘若有一座陽臺，讓你可以憑欄遠眺遠方的美景，這該是多麼令人嚮往的住家！今天我們要帶你去參觀一座利用河岸地理優勢，所建造出來的現代景觀住家，當你站上開放式的陽臺，可以感受到身心放鬆的舒暢！這座由 ラブデザインホームズ／LOVE DESIGN HOMES 所負責的專案，讓你看到設計師如何運用環境創造出美好的住家，一起來參觀吧！
這座建築物擁有黑色的外牆和兩層樓的結構。簡單現代化的外觀，予人沈穩平靜的感覺。它夾在相鄰的兩棟房屋之間，附近有河川流過，設計師決定把握這項特點，好好發揮一番！
這是從建築物的另外一邊，隔著河岸看過去的景象。房子黑色的外牆和周圍白色及粉色系的住宅構成鮮明對比。房子的背景是鬱鬱蔥蔥的美麗樹林，住在這裡可以感受到被大自然所包圍，讓人身心都獲得了洗滌。
這是大廳的入口處。儘管通往內室的裝潢採用白色搭配木頭製成的地板，位於門口處的洗手間卻塗上了綠色的油漆。當你打開洗手間門時，鮮綠的印象立刻蹦入眼簾，是很別出心裁的設計。
入口處採用透明的玻璃牆，站在門口就可以看到廚房全景。這座開放式的廚房採用極簡式設計，空間寬敞予人深刻的印象。日光可以由右邊和上方的窗戶灑進屋內，讓白色及木質構成的空間顯得分外明亮。
建築師採用客廳、餐廳及廚房整合為一的 LDK 設計，讓家人的溝通無障礙，也更具有心理上的安全感。從這處空間右邊的樓梯可以通往二樓，也可以通過落地窗走到木造陽臺上欣賞河岸風光。
信步走到陽臺上，你可以瞭望河岸的美景，這對都市人來說，是多麼奢侈的生活享受！每當心情煩悶時，只要在此呼吸新鮮空間，放鬆緊繃的情緒，立刻就能轉換心情，感覺被徹底療癒了。
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