房屋包裝的魔術: 把一棟不起眼的房子改造成現代別緻的搶手貨

房屋銷售前的包裝過程，是讓建築師和室內設計師一展身手的好機會。無論你是想買，或者想賣，房屋包裝很可能大大改變交易的結果！大多數的房屋銷售包裝都是依據時下最流行的裝潢設計方式，將房子改裝成讓大眾最能接受的樣式。以下要介紹的這座公寓採用極簡派風格和現代風裝潢，便讓它散發出無窮魅力，現在就一起來看看它的改裝前、改裝後吧！
這個客廳擁有充足的自然採光，面積不大，但可以擺置小型的傢俱。牆壁和地板的顏色是白色搭配黃色，予人溫暖的感覺，但是若要讓買方進來參觀，顯然需要好好清理一番！
設計師採用淺灰色系，讓空間呈現輕盈的調性。地板已經擦洗乾淨，落地窗也掛上了紗質窗簾，同時擺上風格簡單的桌椅，再舖上地毯，擺上植物花卉，一看就令人眼目一新！
無論是何種住宅，小型浴室都不容易打理。這處小浴室裡的綠色瓷磚看起來還不太差，旁邊還有一扇頗大的窗戶，只要把其他部分妝點一下，就可以為印象加分。
瓷磚被留了下來，並且重新清理過。設計師在此裝上和客廳同款的白色紗簾，加上擺放毛巾的桌子，讓它看起來更具設計感。牆面上也重新刷上白色油漆，加裝一面簡單的無框鏡子，讓這處浴室呈現簡潔可愛的印象。
這裡原本是間廚房，為了方便設計師重新裝潢，原來的設備已經被移除掉。看到這個近乎於零的空間，你會想如何裝扮它呢？
重新裝潢後的這個 L 形廚房，看起來真的是大不相同了！擺上簡約的餐桌椅，加上白色櫥櫃和開放式架子，上面呈放各種各樣香料器皿，讓人感受到家的氣氛。照片中還可以看到客廳裡的沙發，復古式的傢具讓空間散發出簡單優雅的格調。
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