你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

10 個 2000 元有找，美化庭院的方法

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Jardinera en esquina "L" irregular, Vivero Sofia Vivero Sofia 庭院
Loading admin actions …

你常常有想要好好美化家中庭院的念頭，但手頭總是沒有多餘的閒錢投資在這個角落上，因此隨著時間流逝，也閒置了這個想法嗎? 其實美化你平凡無奇的庭院並不需要花上大把的銀子，只要動動腦筋，從小細節著手，你可以用不到台幣 2000 元就打造出一個屬於自己的美麗庭院。

為了讓你能有更具體的構想，這次我們整理了 10 個 2000 元台幣有找的庭院改造方法。拿出你的紙與筆，抄下你最感興趣的方法，然後找天好好地動手翻修你的庭院吧~

1. 修剪草坪與植物

Casa RM53, Cecyn Arquitetura + Design Cecyn Arquitetura + Design 庭院
Cecyn Arquitetura + Design

Cecyn Arquitetura + Design
Cecyn Arquitetura + Design
Cecyn Arquitetura + Design

你可以親手動手修剪你的草坪以及草坪上種植的植物，然後在草皮上鋪上石板，打造出一個步道。你可以以不到 1200 元找到這樣的素材，

2. 充滿禪意的小花園 – 讓我們告訴你怎麼做

JARDINES, FERNANDA GASTELUM FERNANDA GASTELUM 庭院
FERNANDA GASTELUM

FERNANDA GASTELUM
FERNANDA GASTELUM
FERNANDA GASTELUM

日式的禪風庭院非常美麗，並且可以讓觀者或是置身其中的人身心完全放鬆。然而日式的禪風庭院所要注意的是配件的搭配，以及那微妙的和諧感，這也許是考驗你的藝術天分的地方。

禪風的庭院沒有草坪，因此非常方便。你只需要利用沙子或是小石頭，藤類植物，小灌木或式有東方味的雕塑品。要注意配件的微妙和和諧。所有這一切都是藝術小作品您所在。在這張圖中，你可以看到石頭做成的圓形小水盆，由於水是禪風庭院的重要元素，因此這千萬不可少。

 8- 16 毫米的白色小碎石是美好的裝飾素材，並能夠填補庭院中的留白區域。20 公斤的價格大約是 250 塊，雕塑品大約為 650 塊，而你在生產的工廠中也許還可以找到更便宜的選擇。

3. 木削碎片

Jardin con laja y corteza de pino, Vivero Sofia Vivero Sofia 庭院
Vivero Sofia

Vivero Sofia
Vivero Sofia
Vivero Sofia

木削碎片是來自於木材的便宜素材，有顏色的彩色木削覆蓋在庭院上能立刻為空間增色，但是缺點是使用的壽命不長，但是如果選用硬木的材質的話，分解時間較長，因此可以使用多年。園藝用的木削碎片可以先覆蓋在地表上， 2-3 年後自動分解可以與土壤融合，對植物的生長很有助益。除此之外這種材質還能維持一定溫度，減少雜草的生長，有利於保持土壤中的養分。像是這樣的木削碎片一般來說每 100 公升約為 150 塊。 

4. 石頭以及時尚座椅

Casa Ming, LGZ Taller de arquitectura LGZ Taller de arquitectura 庭院 石器 Green
LGZ Taller de arquitectura

LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura

將美麗的鵝卵石鋪在地面上，然後在上方擺設家中已經有的時尚座椅，就是一個美麗的庭院休息區。

5. 形狀不一般的庭院

Galileo 350, PHia PHia 庭院
PHia

PHia
PHia
PHia

利用灰色以及白色的石英混和在一塊，打造出屬於你的獨特庭院景觀，然後再利用不同高度的植物，創造出層次感。

6. 注意照明

CASA Z-26, EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano 庭院
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

選擇正確的庭院照明設備與植物一樣重要，良好的照明能夠讓你的庭院在入夜之後依舊閃閃發亮。由於照明的線路設置需要較為專業的知識，因此最好委託這個領域的專家施工。如果說無法負擔這樣的費用，最簡單的方式就是購買燭燈，或是可以擺放蠟燭的燈籠，省錢又能讓氣氛滿分。

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

7. 回收箱子

Bilbaoo Residencial , Lo Interior Lo Interior 庭院
Lo Interior

Lo Interior
Lo Interior
Lo Interior

回收不要用的水果箱或是籃子，把它們當成花圃使用，既原創又有時尚感。回收這些舊籃子除了對生態有助益，價格也十分低廉，而這些輕巧的籃子也十分容易移動，因此你可以不斷地打造出新的風格。

8. 購買新的植物與花卉

MIS TRABAJOS, SERVICIOS MULTIFUNCIONALES SERVICIOS MULTIFUNCIONALES 庭院 磁磚 White
SERVICIOS MULTIFUNCIONALES

SERVICIOS MULTIFUNCIONALES
SERVICIOS MULTIFUNCIONALES
SERVICIOS MULTIFUNCIONALES

如果說你的庭院的某些植物已經壽終正寢，不管你如何施肥如何搶救都已無生命跡象，那麼就忍痛丟掉他們吧。花 1900 塊左右，就能買到各式品種，豐富多彩且鬱鬱蔥蔥的綠色植物。為了維持美觀，除了澆水之外，也要定期修剪，並且施肥，檢查是否有害蟲。

9. 在門前打造一個小花圃

Real de Palmas 01 , ECNarquitectura ECNarquitectura 庭院
ECNarquitectura

ECNarquitectura
ECNarquitectura
ECNarquitectura

即使只是非常窄的空間，利用同種的植物以及鵝卵石，就能打造出一個小花圃，讓門前更有風味。

10. 打造完美的前院

Jardinera en esquina "L" irregular, Vivero Sofia Vivero Sofia 庭院
Vivero Sofia

Vivero Sofia
Vivero Sofia
Vivero Sofia

美麗的前院能夠為你的房子外觀加分，自己看得舒服外，你的家也能在訪客心中留下更好的印象。

你所需要的只是體力跟時間

HOATZÍN, Simbiosi Estudi Simbiosi Estudi 庭院
Simbiosi Estudi

Simbiosi Estudi
Simbiosi Estudi
Simbiosi Estudi

拿出你的紙與筆，花點時間想想你想要的前院該有的細節，然後寫下你的所有靈感。

接著拿出紙，捲紙以及鉛筆，開始測量石材步道以及植物們所需的距離，這樣最後的成果會更接近你心中的藍圖。

如果你有點預算，那就打造個噴泉吧

jardin interior, A-labastrum arquitectos A-labastrum arquitectos 庭院
A-labastrum arquitectos

A-labastrum arquitectos
A-labastrum arquitectos
A-labastrum arquitectos

有噴泉的庭院，不管大小，都能更有神祕感以及變化。由於水給人生生不息的印象，因此在庭院中增加水元素是非常理想的規劃。視你的噴泉的形狀以及大小，還有使用的材質而定，價格可以是 2000 塊到幾萬塊之間。

或是石牆?

CASA CR-180, EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano 庭院
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

石牆是為你的庭院增添鄉村氛圍的素材，你可以利用不同色系的石頭，鋪在被你選種的牆面上。如果想要節省成本的話，可以選擇仿造天然石材的外觀的合成替代品。

延伸閱讀: 37 個必學的垂直花園設計要點

充滿現代感，有大面積中庭的日式積木屋

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Add SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了