10 個 2000 元有找，美化庭院的方法

你常常有想要好好美化家中庭院的念頭，但手頭總是沒有多餘的閒錢投資在這個角落上，因此隨著時間流逝，也閒置了這個想法嗎? 其實美化你平凡無奇的庭院並不需要花上大把的銀子，只要動動腦筋，從小細節著手，你可以用不到台幣 2000 元就打造出一個屬於自己的美麗庭院。

為了讓你能有更具體的構想，這次我們整理了 10 個 2000 元台幣有找的庭院改造方法。拿出你的紙與筆，抄下你最感興趣的方法，然後找天好好地動手翻修你的庭院吧~