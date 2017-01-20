10 個 2000 元有找，美化庭院的方法

你常常有想要好好美化家中庭院的念頭，但手頭總是沒有多餘的閒錢投資在這個角落上，因此隨著時間流逝，也閒置了這個想法嗎? 其實美化你平凡無奇的庭院並不需要花上大把的銀子，只要動動腦筋，從小細節著手，你可以用不到台幣 2000 元就打造出一個屬於自己的美麗庭院。
為了讓你能有更具體的構想，這次我們整理了 10 個 2000 元台幣有找的庭院改造方法。拿出你的紙與筆，抄下你最感興趣的方法，然後找天好好地動手翻修你的庭院吧~
你可以親手動手修剪你的草坪以及草坪上種植的植物，然後在草皮上鋪上石板，打造出一個步道。你可以以不到 1200 元找到這樣的素材，
日式的禪風庭院非常美麗，並且可以讓觀者或是置身其中的人身心完全放鬆。然而日式的禪風庭院所要注意的是配件的搭配，以及那微妙的和諧感，這也許是考驗你的藝術天分的地方。
禪風的庭院沒有草坪，因此非常方便。你只需要利用沙子或是小石頭，藤類植物，小灌木或式有東方味的雕塑品。要注意配件的微妙和和諧。所有這一切都是藝術小作品您所在。在這張圖中，你可以看到石頭做成的圓形小水盆，由於水是禪風庭院的重要元素，因此這千萬不可少。
8- 16 毫米的白色小碎石是美好的裝飾素材，並能夠填補庭院中的留白區域。20 公斤的價格大約是 250 塊，雕塑品大約為 650 塊，而你在生產的工廠中也許還可以找到更便宜的選擇。
木削碎片是來自於木材的便宜素材，有顏色的彩色木削覆蓋在庭院上能立刻為空間增色，但是缺點是使用的壽命不長，但是如果選用硬木的材質的話，分解時間較長，因此可以使用多年。園藝用的木削碎片可以先覆蓋在地表上， 2-3 年後自動分解可以與土壤融合，對植物的生長很有助益。除此之外這種材質還能維持一定溫度，減少雜草的生長，有利於保持土壤中的養分。像是這樣的木削碎片一般來說每 100 公升約為 150 塊。
將美麗的鵝卵石鋪在地面上，然後在上方擺設家中已經有的時尚座椅，就是一個美麗的庭院休息區。
選擇正確的庭院照明設備與植物一樣重要，良好的照明能夠讓你的庭院在入夜之後依舊閃閃發亮。由於照明的線路設置需要較為專業的知識，因此最好委託這個領域的專家施工。如果說無法負擔這樣的費用，最簡單的方式就是購買燭燈，或是可以擺放蠟燭的燈籠，省錢又能讓氣氛滿分。
回收不要用的水果箱或是籃子，把它們當成花圃使用，既原創又有時尚感。回收這些舊籃子除了對生態有助益，價格也十分低廉，而這些輕巧的籃子也十分容易移動，因此你可以不斷地打造出新的風格。
如果說你的庭院的某些植物已經壽終正寢，不管你如何施肥如何搶救都已無生命跡象，那麼就忍痛丟掉他們吧。花 1900 塊左右，就能買到各式品種，豐富多彩且鬱鬱蔥蔥的綠色植物。為了維持美觀，除了澆水之外，也要定期修剪，並且施肥，檢查是否有害蟲。
即使只是非常窄的空間，利用同種的植物以及鵝卵石，就能打造出一個小花圃，讓門前更有風味。
美麗的前院能夠為你的房子外觀加分，自己看得舒服外，你的家也能在訪客心中留下更好的印象。
拿出你的紙與筆，花點時間想想你想要的前院該有的細節，然後寫下你的所有靈感。
接著拿出紙，捲紙以及鉛筆，開始測量石材步道以及植物們所需的距離，這樣最後的成果會更接近你心中的藍圖。
有噴泉的庭院，不管大小，都能更有神祕感以及變化。由於水給人生生不息的印象，因此在庭院中增加水元素是非常理想的規劃。視你的噴泉的形狀以及大小，還有使用的材質而定，價格可以是 2000 塊到幾萬塊之間。
石牆是為你的庭院增添鄉村氛圍的素材，你可以利用不同色系的石頭，鋪在被你選種的牆面上。如果想要節省成本的話，可以選擇仿造天然石材的外觀的合成替代品。
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