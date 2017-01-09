山中的深藍色木屋：適合養兒育女的天然空間

樹木帶給你什麼樣的感受呢？對我們而言，樹木給予人好親近、溫暖以及柔和的感受？木頭的質地除了有上述的特質之外，其實也可以調節溼度，對於居住的人的健康有正面的幫助。這次所要介紹的，位在山中的深藍色木屋，是由來自零的建築達人們所打造的天然空間。達人們非常重視木材的質感，並且採用古代日本的傳統施工方式。
這間寬敞的木屋內展現了木材的美，挑高的寬敞空間非常適合養兒育女，是一家人能夠健康愉悅地生活的好所在。讓我們一同參觀房子裡外的樣貌吧～
這間木屋是小 Ｌ形，因此屋頂的結構十分獨特，而藍色的外觀在綠意作為背景之下更加顯眼。房子除了有陽台之外，一樓的落地窗外面銜接著大片的木頭甲板露臺，非常適合全家在此愜意地享受戶外的時光。這個家的條件得天獨厚，除了有綠意環繞，室外就是大片的戶外空間，因此孩子們可以盡情地在此奔跑。
為了喜歡騎摩托車的屋主，達人們特別設計了可以放置摩托車以及其他物品的小車庫。車庫還直接連接室內的空間，因此不管出門回家都十分方便。
一進到這個家後，我們立刻臣服於木材的柔和質地。雖然無法直接感受到木頭的芳香以及觸感，但是那奶油般的色系讓我們不禁幻想生活在這樣的家中，內心能有多麼地平和。而眼前這個比地板高了 1.5 階的榻榻米區，是家人們可以靜下心來與彼此互動的好空間。
寬敞的開放式廚房能夠讓全家人一起享受料理的時光，讓煮菜不再是媽媽一個人的責任。由於空間明亮整潔，即使待在這裡料理也不會一肚子火，是非常貼心的好設計。
最後這張圖片可以讓我們欣賞到匠人的技藝，複雜的工法讓人更加敬佩達人們與先人們的智慧。
這樣子充滿了天然氣息的家，是不是讓你也想要入住呢？
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