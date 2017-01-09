山中的深藍色木屋：適合養兒育女的天然空間

樹木帶給你什麼樣的感受呢？對我們而言，樹木給予人好親近、溫暖以及柔和的感受？木頭的質地除了有上述的特質之外，其實也可以調節溼度，對於居住的人的健康有正面的幫助。這次所要介紹的，位在山中的深藍色木屋，是由來自零的建築達人們所打造的天然空間。達人們非常重視木材的質感，並且採用古代日本的傳統施工方式。

這間寬敞的木屋內展現了木材的美，挑高的寬敞空間非常適合養兒育女，是一家人能夠健康愉悅地生活的好所在。讓我們一同參觀房子裡外的樣貌吧～