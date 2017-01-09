甩開他人視線！8 個享有隱私感的愜意中庭好空間

日本人注重個人的隱私已不是什麼新聞，因為這樣的民族性，日本人的家中常能見到位於家的中心的中庭設計。中庭所在的位置能夠成功地杜絕外人的視線，同時還能享受到外頭的微風與陽光，可以說是非常完美的設計。
今天的點子簿為大家集結了 8 個能享有隱私感，把中庭變成愜意休憩空間的好設計。一起來看看屋主以及設計師如何將中庭打造成能夠好好享受戶外時光的悠閒好空間吧！
首先要看到的這個中庭設計十分獨特，位在二樓的人們打開玻璃門之後便可以盡情地享受戶外的空氣，欣賞中庭的植物造景。沿著玻璃門擺放沙發座椅，在室內也能感受外頭的景色。如果想要在外頭喝杯茶，設計師還規劃了木頭的甲板以供屋主擺放桌椅，或是直接席地而坐，在此度過悠閒的時光。
由於這個家的中庭面積頗寬敞，因此能夠放上沙發座椅、小茶几，讓中庭立刻搖身一變成為家中的戶外小客廳。由於沙發的上方有屋簷遮蔽，因此即使是大太陽的日子也不用擔心會過曬。
走白色系、極簡風格的這個家的中庭像是空白的畫布，簡單的植物造景帶來一絲禪意。配合這樣的極簡風格，屋主僅是簡單地放上設計師座椅，就將中庭改造成為能夠獨自冥想的寧靜空間。
要把中庭打造成一個休憩空間其實非常簡單，放上幾張不同款式的座椅，就能在此仰望星空，好不快樂啊！
這個家的中庭幾乎沒有任何擺設，而屋主選擇在有遮蔽天花板的下方擺放沙發，不論晴雨都能享受戶外的時光。
如果你喜歡喝下午茶，那麼可以在中停擺放木製的戶外餐桌椅，以及喜愛的植物，隨即擁有一個能夠讓你在戶外享用自製下午茶的愜意空間。
被玻璃環繞的中庭顯得更為明亮，中間擺放了戶外餐桌椅，成為一家人能夠在戶外用餐的空間。由於玻璃落地窗內就是廚房，因此更便於屋主進出。
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