甩開他人視線！8 個享有隱私感的愜意中庭好空間

日本人注重個人的隱私已不是什麼新聞，因為這樣的民族性，日本人的家中常能見到位於家的中心的中庭設計。中庭所在的位置能夠成功地杜絕外人的視線，同時還能享受到外頭的微風與陽光，可以說是非常完美的設計。

今天的點子簿為大家集結了 8 個能享有隱私感，把中庭變成愜意休憩空間的好設計。一起來看看屋主以及設計師如何將中庭打造成能夠好好享受戶外時光的悠閒好空間吧！