一間你夢寐以求的平房

我們今天要參觀的房子十分簡單，但是優雅且時尚，更重要的是，它只有一層樓，是我們許多讀者鍾情的平房，而這樣的房子也最適合家中有小孩或者是長者的家庭。以混凝土建構而成的家非常有現代感，並且可以承受較有變化的溫度，不管是寒冷的冬天或是炙熱的夏天，屋主依舊能夠舒適地過生活。親手打造這間你夢寐以求的平房的專家也提供了平面設計圖，讓我們可以更直接地欣賞到室內的格局。
讓我們一塊欣賞這間簡單美麗的平房吧!
簡單的中性色系 – 灰與白建構出這個家的外觀，因此這間平房給予人的第一印象是一種令人放鬆的平和感。家中可使用的面積約莫 42.05 坪，外加可以當作儲物空間，額外的 9.68 坪的車庫。家的外頭是美麗的庭院，裡頭種植的樹木巧妙地遮蔽了人們的視線，大門外的長走廊也提供屋主適當的隱私感。
這張照片完美地呈現了家中的起居空間，首先最吸引我們目光的無非就是那連結戶外露臺，大片的玻璃拉門。這個設計不僅緊密地連結了室內與戶外的空間，更是讓全家相聚時間最長的起居空間洋溢著充足自然光的主因。而專家選用白色的牆面，以及淺色的地板，再搭配黑色以及綠色的家飾品以及傢俱，讓房內看起來簡單卻別緻。
沒有庭院的房子似乎總是讓人覺得少了些什麼，因此這間平房沒讓人失望，擁有寬敞的後院以及露臺。在夏日時分，木頭露臺是最適合野餐以及舉辦烤肉派對的好地方。在夕陽西下的時候，大夥也可以齊聚此地，一起欣賞美麗的日落。
從平面圖我們可以看到房子內有兩間比較小的臥室以及包括更衣間以及浴室的主臥室，而另外兩個臥室則共用一間浴室。 所有的房間都擁有可以通往戶外空間的滑動玻璃門。 雙車庫則是這個家的另一大亮點。
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