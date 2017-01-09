一間你夢寐以求的平房

我們今天要參觀的房子十分簡單，但是優雅且時尚，更重要的是，它只有一層樓，是我們許多讀者鍾情的平房，而這樣的房子也最適合家中有小孩或者是長者的家庭。以混凝土建構而成的家非常有現代感，並且可以承受較有變化的溫度，不管是寒冷的冬天或是炙熱的夏天，屋主依舊能夠舒適地過生活。親手打造這間你夢寐以求的平房的專家也提供了平面設計圖，讓我們可以更直接地欣賞到室內的格局。

讓我們一塊欣賞這間簡單美麗的平房吧!