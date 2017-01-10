挑高的平房: 讓人放鬆享受退休好生活的質樸空間

退休後的生活應該是人生中難得的珍貴時光，你可以重新投注於你曾經放棄的夢想，或是培養以前從未想像過的興趣。為了要讓自己以及身邊的人一同享受慢步調的退休生活，這一次的專家規劃了活動方便的平房，讓屋主可以盡情地沉浸在農耕以及手做蕎麥麵的興趣裡。在得天獨厚，綠意環繞的環境中，這間大地色系的平房給予人一種安心的質樸感，室內交雜混凝土以及木頭，有日式的傳統之美也有現代的便利性。
如果你也正在規劃一間過上美好退休生活的好屋的話，那不妨讓我們一起瞧瞧這間房子的設計細節。
房子的位置在日本群馬縣吾妻郡的一個充滿自然綠意的地方，附近有天然的溫泉，是悠閒過生活的最佳地點。以大地色系為主，並且搭配玻璃的房子在綠意作為背景之下更顯突出，卻毫不突兀。往橫向發展的平房，讓你可以感受到平房的大器，也因為橫向的設計，即使只有一層樓也夠屋主夫婦倆使用。
玄關區的灰色地板與木頭的拉門以及隔板門構成和諧的畫面，隔板門後方的是能夠盡情手做蕎麥麵的舒適空間。木頭框架的中間是霧面的玻璃，因此可以讓屋主享有隱私感的同時，避免讓入口處過於陰暗。
雖然這是一間平房，從外表看起來天花板應該不會太高，但是進到起居空間後，發現房子的天花板採取小挑高的設計，略為山形的屋頂也讓人感受到傳統的建築之美，大量的木材，搭配上混凝土，剛柔並濟，取得完美的平衡。
從這個角度可以看到廚房採取半開放式的設計，因此雖然適當地劃分出生活的區域，身在不同空間的屋主依舊能夠與彼此有緊密的聯繫，從廚房流理檯能夠直接望向起居空間的設計，非常便於料理的人與家人或是訪客互動。
這間平房的過人之處就是大面積的落地窗，屋主不但能隨時隨地注意到自己心愛的植物的最新狀態，也能沐浴在溫暖的陽光下。在這樣令人感到平和的家中，也少不了一個榻榻米的區塊。在這樣結合傳統之美，卻又提供現代生活的便利性的家中，想必可以過上愉悅的退休生活。
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