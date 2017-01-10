挑高的平房: 讓人放鬆享受退休好生活的質樸空間

退休後的生活應該是人生中難得的珍貴時光，你可以重新投注於你曾經放棄的夢想，或是培養以前從未想像過的興趣。為了要讓自己以及身邊的人一同享受慢步調的退休生活，這一次的專家規劃了活動方便的平房，讓屋主可以盡情地沉浸在農耕以及手做蕎麥麵的興趣裡。在得天獨厚，綠意環繞的環境中，這間大地色系的平房給予人一種安心的質樸感，室內交雜混凝土以及木頭，有日式的傳統之美也有現代的便利性。

如果你也正在規劃一間過上美好退休生活的好屋的話，那不妨讓我們一起瞧瞧這間房子的設計細節。