台北市的禪風公寓:高級大理石與木頭打造出的奢華美宅

在客廳與餐廚的另一側，將客廳斜貼木紋的牆面延伸指通往其餘室內空間的廊道，而且在各個出入口更以隱藏門的設計，讓空間更具整體性；走廊上方更巧妙利用大樑與垂直牆面間的夾縫設置崁燈，將空間中的劣勢轉化為具指向性的燈帶。