台北市的禪風公寓:高級大理石與木頭打造出的奢華美宅

現代人對於住家的要求已經不在單單是為了解決生活需求，而更多是從精神層面上切入，希望居住的環境除了能擁有基本所需外，更能讓身心安頓，紓解忙碌工作後的壓力。這次點子簿要介紹的是位於大台北都會區內的一間公寓，在設計師的巧思打造下，讓這間富有禪意的藝術美宅隱身在這人文薈萃的都會高空中。有些美，是需要靜下心來發現；而有些美，則在發現前，就會讓人靜下心來，讓我們一起來感受這讓人靜心的美好吧!
一進到屋內，從玄關到客廳廚房的開放式空間，在多種媒材的搭配使用下，就像是藝術品的展演場域。客廳的地毯茶几上，擺上植栽蠟燭，就如同一方裝置藝術，瞬間療癒人心。
斜貼木紋的天花板，一路延伸至電視牆的中段，接著以大理石做收尾，讓客廳營造出貴氣卻又溫暖的氣勢。客廳背牆則以絕少見的仿古銅手工塗裝，搭配不同的素材，營造出空間的獨特美學。
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玄關處的展示櫃以白色格狀簍空設計，明確的將場域做了明顯的區隔；簍空設計的方式讓視線穿透至後側，一方面保有各場域的空間獨特性，另一方面也增添空間層次的多元性與豐富感。
不同的玄關設計營造出各具意趣的空間感，按這裡看更多。
在客廳與餐廚的另一側，將客廳斜貼木紋的牆面延伸指通往其餘室內空間的廊道，而且在各個出入口更以隱藏門的設計，讓空間更具整體性；走廊上方更巧妙利用大樑與垂直牆面間的夾縫設置崁燈，將空間中的劣勢轉化為具指向性的燈帶。
臥室的休憩氛圍濃厚與否，取決於色調及採光，利用多層的窗簾設計讓光線能夠隨自己喜好進入，搭配簡單的純白色調，讓人能在此處得以放鬆；衣櫃旁的藝術塗牆，替臥室增添了幾許現代感，也延伸了外部空間的美學視感。
臥室裡更有著這樣木格展示區的設置，每一隔層更有內嵌的投射燈，體現不同藝術品的價值，從這裡更能感受到設計師對生活美學的執著，更是極具現代感的禪意。
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