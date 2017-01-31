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提升廚房機能及美感的 12 個小密技

Yungshun Lee Yungshun Lee
Cocinas, Sebastián Bayona Bayeltecnics Design Sebastián Bayona Bayeltecnics Design 廚房
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廚房可以說是家庭中一個相當具代表性的場所，廚房能夠連結到家庭裡每個成員的胃，好的廚房能夠讓好的料理更容易產出，這次點子簿就蒐集了 12 個提昇廚房機能跟美感的小密技，讓你不用花大錢，也能夠享受居家廚房的便利性，同時也提供你一些美化廚房的小撇步，就讓我們一起來研究這些小技巧吧!

角落廚房

Cocinas, Sebastián Bayona Bayeltecnics Design Sebastián Bayona Bayeltecnics Design 廚房
Sebastián Bayona Bayeltecnics Design

Sebastián Bayona Bayeltecnics Design
Sebastián Bayona Bayeltecnics Design
Sebastián Bayona Bayeltecnics Design

如果你的廚房位於陰暗的角落，那建議在選用色調時以白色為主，同時與其他其他空間作適當的連結，藉以得到更好的採光。

牆面摺疊桌

CASA FLORADES, RIBA MASSANELL S.L. RIBA MASSANELL S.L. 廚房 刨花板 White
RIBA MASSANELL S.L.

RIBA MASSANELL S.L.
RIBA MASSANELL S.L.
RIBA MASSANELL S.L.

使用設置於牆面的折疊桌，可以更彈性的利用廚房的空間，打開摺疊桌可以擺放更多的食材；而當無需使用時，也可收起摺疊桌來取得更寬敞的行動空間。

色彩的使用

Ocre, Cardellach Interior & Events Cardellach Interior & Events 廚房
Cardellach Interior &amp; Events

Cardellach Interior & Events
Cardellach Interior &amp; Events
Cardellach Interior & Events

廚房中最重要的是整齊乾淨，而卻也因此容易讓所謂的美感失焦，這時候你就可以運用單一的強烈色塊，來讓廚房在視覺上亮眼也更有特色。

U形空間

Proyectos de cocina, Suelos Hidráulicos Demosaica Suelos Hidráulicos Demosaica 廚房
Suelos Hidráulicos Demosaica

Suelos Hidráulicos Demosaica
Suelos Hidráulicos Demosaica
Suelos Hidráulicos Demosaica

用U形的方式設計廚房，可以讓檯面下方變成完美的收納空間，而在小小的方形空間裡，也加大了檯面的利用面積。

想看更多的廚房收納嗎?你可以參考:45 個實用的廚房櫥櫃 – 絕對會讓你的家機能更完善

狹長廚房

REFORMA INTEGRAL DE COCINA , Vicente Galve Studio Vicente Galve Studio 廚房 實木 Wood effect
Vicente Galve Studio

Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio

如果廚房處於一個狹長的空間中，那就不適合與其他的場域做並排的連結，這樣容易造成空間上的不適感，利用上也較不方便。

連通窗口

Reforma en Donostia / San Sebastián, Apal Estudio Apal Estudio 斯堪的納維亞風格的走廊，走廊和樓梯
Apal Estudio

Apal Estudio
Apal Estudio
Apal Estudio

在廚房設置一個連通窗口是相當便利的一件事，不僅可以方便出餐，甚至可以利用窗口來做為一個簡易的小餐廳。

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小空間的小廚房

homify 廚房
homify

homify
homify
homify

現代人的居住場所都趨向於小型化，在一個小空間裡就需要涵蓋了眾多的生活機能，因此將廚房小小的設置在小空間裡也是一門學問，照片中的小廚房就巧妙地跟房內的空間作結合。

空間劃分

VELARDE 2014, MÓRULA MÓRULA 廚房
MÓRULA

MÓRULA
MÓRULA
MÓRULA

而當你有劃分空間的需求時，不妨可以利用地面的色塊來做區分，圖片中利用磁磚將廚房空間跟其他空間做出區隔，不但別緻也更顯獨特。

溫馨簡約風

Miniapartamento, Studio Transparente Studio Transparente 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Studio Transparente

Studio Transparente
Studio Transparente
Studio Transparente

利用木造桌椅把小空間的廚房區隔開來，而且同時保留了與其他空間的連通性；搭配別緻的吊燈，讓簡約的廚房有著相當溫馨的設計感。

注意細節

vintage te quiero vintage..., Disak Studio Disak Studio 廚房
Disak Studio

Disak Studio
Disak Studio
Disak Studio

大部分廚具的裝置都是整組的購置，所以在其餘細節上的選用就能決定你廚房的風格，試著像布置房間一樣裝飾你的廚房，一定會有不一樣的效果。

運用木材

Warszawa, Wilanów, Kameleon - Kreatywne Studio Projektowania Wnętrz Kameleon - Kreatywne Studio Projektowania Wnętrz 廚房
Kameleon – Kreatywne Studio Projektowania Wnętrz

Kameleon - Kreatywne Studio Projektowania Wnętrz
Kameleon – Kreatywne Studio Projektowania Wnętrz
Kameleon - Kreatywne Studio Projektowania Wnętrz

現代化的廚房重視簡約及便利性，也較強調科技所帶來的便利感，此時在空間中多添加木材的元素，是可以讓生硬的線條變得更為柔和也更有溫度。

樓梯下的小中島

VIVIENDA LES CORTS, The Room Studio The Room Studio 現代廚房設計點子、靈感&圖片
The Room Studio

The Room Studio
The Room Studio
The Room Studio

誰說小廚房就不能有中島的設置，照片中這間位於樓梯下方的小廚房，就充分利用了空間，以連接牆面的方式有了中島的設置，讓樓梯下的小角落也能被有效的利用。

想看更多廚房的設計，你可以看看這裡

15 個小臥室的佈置絕招
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