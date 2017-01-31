提升廚房機能及美感的 12 個小密技

廚房可以說是家庭中一個相當具代表性的場所，廚房能夠連結到家庭裡每個成員的胃，好的廚房能夠讓好的料理更容易產出，這次點子簿就蒐集了 12 個提昇廚房機能跟美感的小密技，讓你不用花大錢，也能夠享受居家廚房的便利性，同時也提供你一些美化廚房的小撇步，就讓我們一起來研究這些小技巧吧!
如果你的廚房位於陰暗的角落，那建議在選用色調時以白色為主，同時與其他其他空間作適當的連結，藉以得到更好的採光。
使用設置於牆面的折疊桌，可以更彈性的利用廚房的空間，打開摺疊桌可以擺放更多的食材；而當無需使用時，也可收起摺疊桌來取得更寬敞的行動空間。
廚房中最重要的是整齊乾淨，而卻也因此容易讓所謂的美感失焦，這時候你就可以運用單一的強烈色塊，來讓廚房在視覺上亮眼也更有特色。
用U形的方式設計廚房，可以讓檯面下方變成完美的收納空間，而在小小的方形空間裡，也加大了檯面的利用面積。
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如果廚房處於一個狹長的空間中，那就不適合與其他的場域做並排的連結，這樣容易造成空間上的不適感，利用上也較不方便。
在廚房設置一個連通窗口是相當便利的一件事，不僅可以方便出餐，甚至可以利用窗口來做為一個簡易的小餐廳。
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現代人的居住場所都趨向於小型化，在一個小空間裡就需要涵蓋了眾多的生活機能，因此將廚房小小的設置在小空間裡也是一門學問，照片中的小廚房就巧妙地跟房內的空間作結合。
利用木造桌椅把小空間的廚房區隔開來，而且同時保留了與其他空間的連通性；搭配別緻的吊燈，讓簡約的廚房有著相當溫馨的設計感。
大部分廚具的裝置都是整組的購置，所以在其餘細節上的選用就能決定你廚房的風格，試著像布置房間一樣裝飾你的廚房，一定會有不一樣的效果。
現代化的廚房重視簡約及便利性，也較強調科技所帶來的便利感，此時在空間中多添加木材的元素，是可以讓生硬的線條變得更為柔和也更有溫度。
誰說小廚房就不能有中島的設置，照片中這間位於樓梯下方的小廚房，就充分利用了空間，以連接牆面的方式有了中島的設置，讓樓梯下的小角落也能被有效的利用。
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