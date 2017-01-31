提升廚房機能及美感的 12 個小密技

廚房可以說是家庭中一個相當具代表性的場所，廚房能夠連結到家庭裡每個成員的胃，好的廚房能夠讓好的料理更容易產出，這次點子簿就蒐集了 12 個提昇廚房機能跟美感的小密技，讓你不用花大錢，也能夠享受居家廚房的便利性，同時也提供你一些美化廚房的小撇步，就讓我們一起來研究這些小技巧吧!