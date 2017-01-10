一起在山中遊玩吧! 一間適合愜意生活的山間木屋

最後我們要走進欣賞戶外露臺與室內的連結。你會發現專家把露臺設計在廚房的身旁，因此想要在外頭用餐的時候，可以很迅速地將餐點端到外頭，走進走出也不會感到過於疲憊。露臺的區域十分寬敞，除了木頭餐桌椅之外，甚至可以容納烤肉架等用品，對於喜歡舉辦烤肉派對的人來說絕對是美好的居家空間。

不知道這樣的設計是否也滿足了喜愛自然生活的你呢?

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