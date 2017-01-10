一起在山中遊玩吧! 一間適合愜意生活的山間木屋

居住在一間被自然綠意所環繞的房子中，人的情緒也會更加平靜祥和。然而對於某些人來說，來自樹林間的鳥鳴是一種噪音。然而如果你是屬於欣賞來自自然界各種氣息以及聲音的人，應該會希望能在被綠意包圍的地點中生活。我們今天所要介紹的，有著斜屋頂的木屋，便是一間位在自然中，能夠享受光與微風的愜意空間。在深色木材的外表下，是有著挑高天花板以及閣樓的柔和內在。
專家還設計了大面積的戶外露臺區域，讓人與狗都能愜意地享受戶外的生活。對於渴望舒適生活的你，這也許會是你理想中的房子。現在就一起來看看這間適合愜意生活的木屋。
在山中的一條小徑旁，是這間與身旁綠意形成強烈對比的深色木材木屋。像是往天空延伸的傾斜屋頂讓人從遠處就注意到這間木屋，獨特的樣貌讓人過目難忘。專家選用了可以反射外面景色的玻璃，除了可以讓自然的景緻變成外觀的一員，也能提供住戶良好的隱私感。對於想要享受戶外時光的屋主來說，有著柵欄的大型露臺便是最為完美的區域。在此放上了木頭餐桌椅後，就能聽著鳥鳴，在陽光的沐浴下用餐或是喝杯下午茶。
挑高的天花板以及牆面上的多扇窗為室內引進了大量的光線，開放式的設計則讓空間感絕不擁塞。打開玻璃門的話，微風即可進駐，在夏季能夠調節室內的溫度。在廚房身旁的黑色木材壁爐則能在冬季的時候為室內帶來溫暖，因此一年四季屋主都能夠舒適地過上好日子。
利用斜屋頂以及挑高天花板的特性，專家規劃出了二樓的閣樓空間。白天的時候，屋主可以在這個小客廳中欣賞戶外的風光，同時在此喝茶，與家人閒話家常。斜屋頂提供了寬闊的視野，因此即使是閣樓，在這個空間也不會覺得有壓迫感，是非常獨特卻又具有實用性的好設計。
最後我們要走進欣賞戶外露臺與室內的連結。你會發現專家把露臺設計在廚房的身旁，因此想要在外頭用餐的時候，可以很迅速地將餐點端到外頭，走進走出也不會感到過於疲憊。露臺的區域十分寬敞，除了木頭餐桌椅之外，甚至可以容納烤肉架等用品，對於喜歡舉辦烤肉派對的人來說絕對是美好的居家空間。
不知道這樣的設計是否也滿足了喜愛自然生活的你呢?
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