你的願望不是夢! 10 間 350 萬新台幣有找的夢幻之家

許多 homify 的忠實讀者們都渴望擁有自己的家，然而我們最常聽到的一句話就是
房子很美，可惜口袋不夠深。隨著時代的改變，科技也日益精進，隨之而生的是有別於傳統的房屋型態。不論是我們常提到的預製屋，或是典型的房子，其實都可以利用一些小撇步降低成本。例如，規劃簡單的外型以及使用不過於複雜的建材，都能成功地將成本降低。
為了渴望擁有屬於自己的家的你們，這一次 homify 集結了 10 間來自世界各地，由各國不同專家所打造的夢幻之家，而這些房子的特點是，它們的造價都低於 350 萬台幣。
一塊來探索這 10 間 350 萬台幣有找的房子，從中找尋符合你的願景的靈感!
這間位在波蘭的預製屋室內的面積約為 41 坪，有著山形屋頂的外觀乍看之下走傳統的路線，仔細一看，專家使用玻璃以及木材，讓傳統結合現代，也讓房子看起來毫不平凡。房子的內部則採取開放式的設計，別緻又高貴的個性讓屋主得意，訪客開心!
看更多細節: 台幣245萬完工，41坪的時尚理想住家
我們曾經向讀者介紹過預製屋的優缺點，而其中一項預製屋要克服的劣勢便是面積的大小。然而這間大約 86.22 坪的預製屋絕對是打破了一般預製屋的限制，寬敞的室內中走的是雍容華貴的路線，絕對是大家族的最佳選擇。
沒錯，這間預製屋的造價大約為 78 萬台幣，簡單的建材以及絲毫不繁複的設計是降低成本的關鍵。雖然說成本低廉，但是室內的裝潢依舊十分有質感，適合喜愛鄉間生活的小家庭。
看更多細節: 驚呆了! 78 萬台幣完工的鄉間小別墅
只有一層樓的平房絕對是最適合養老的房屋種類，而這間外表很有日式車站風範的平房外觀沉穩，內部則散發著木材的溫暖觸感以及柔和氣息。
看更多細節: 300 萬台幣完工！適合養老的黑色平房
這間以不到 233 萬完工，大約 41.14 坪的黑色住家還包含一個 10.89 坪的車庫，優雅的外觀以及室內裝潢訴說著專家以及屋主的好品味，而充足的生活機能性則讓全家大小都能過上舒適的好生活。
看更多細節: 不到新台幣 233 萬元完工! 優雅大方的美麗住家
這間位在阿根廷的現代住宅大約 36 坪，極簡的造型搭配簡單的室內擺設，讓專家成功地以 170 萬台幣就完成了這項完美的作品。
看更多細節: 只需 170 萬台幣的完美住宅
位在風景如畫的位置上的這間郊區住宅的外觀採用不同的顏色對比，混凝土與木頭的搭配賦予這間房子柔和的第一印象。而房子最值得一提的設施無非是夏日消暑的好地方 – 隱藏式的小泳池。
看更多細節: 226 萬台幣完工！跟風景畫一樣美的山形屋頂郊區住家
這間完美的家擁有充足的收納、寬敞的面積、規劃完善的格局、美輪美奐的裝潢、充滿開放感的設計，而最吸引人的就是，它的造價約為 170 萬台幣。
看更多細節: 低預算要更會算！一個以 170 萬台幣築成的完美房屋
如果你喜歡平房的話，這間以 277 萬打造的質感預製屋也許會是不錯的選擇。簡單的外型以及建材是低價的關鍵，而寬敞的露臺區則是我們最喜歡的好空間。
看更多細節: 用 277 萬打造的質感預製屋
最後我們要看到的這間氣勢不凡的兩層樓住宅，是設計師以 338 萬打造的美好居所。佔地約 90.75 坪的它容納了雙車庫，三間臥室以及浴室，是大家族的夢幻居所。
看更多細節: 338 萬打造，有泳池跟雙車庫的大面積獨棟住宅