你的願望不是夢! 10 間 350 萬新台幣有找的夢幻之家

許多 homify 的忠實讀者們都渴望擁有自己的家，然而我們最常聽到的一句話就是 房子很美，可惜口袋不夠深 。隨著時代的改變，科技也日益精進，隨之而生的是有別於傳統的房屋型態。不論是我們常提到的預製屋，或是典型的房子，其實都可以利用一些小撇步降低成本。例如，規劃簡單的外型以及使用不過於複雜的建材，都能成功地將成本降低。

為了渴望擁有屬於自己的家的你們，這一次 homify 集結了 10 間來自世界各地，由各國不同專家所打造的夢幻之家，而這些房子的特點是，它們的造價都低於 350 萬台幣。

一塊來探索這 10 間 350 萬台幣有找的房子，從中找尋符合你的願景的靈感!