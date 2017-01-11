包裹住溫暖的家: 一間有大屋頂，充滿愛的黑色木屋

家是讓我們免於受風吹雨淋之苦的避風港，而在情感上，也是愛與溫暖凝聚的地方。這間黑色的木屋有個像是捍衛全家，將家中成員壟罩在保護罩之下的巨大屋頂。來自日本的專家大膽地使用黑色木材，讓房子沉穩地佇立在地面上，然後再用白色框架框出立體層次感。房內延續了黑色的主題，但是也加入了柔和的木頭原色，一深一淺的色系完美搭配，並且巧妙地劃分出家中的生活區塊。

讓我們一起走進這間有大屋頂的家，感受來自家人以及專家的愛與溫暖。