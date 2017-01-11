包裹住溫暖的家: 一間有大屋頂，充滿愛的黑色木屋

家是讓我們免於受風吹雨淋之苦的避風港，而在情感上，也是愛與溫暖凝聚的地方。這間黑色的木屋有個像是捍衛全家，將家中成員壟罩在保護罩之下的巨大屋頂。來自日本的專家大膽地使用黑色木材，讓房子沉穩地佇立在地面上，然後再用白色框架框出立體層次感。房內延續了黑色的主題，但是也加入了柔和的木頭原色，一深一淺的色系完美搭配，並且巧妙地劃分出家中的生活區塊。
讓我們一起走進這間有大屋頂的家，感受來自家人以及專家的愛與溫暖。
像是三角錐一樣的屋頂絕對是這個家最吸引人注意的地方，淺灰色的屋頂搭配黑色木材的建築體，以及底層小面積的淺灰色混凝土，是看似安全，時而充滿創意的色系組合。
從玄關起居空間有個一層的小段差，是專家分隔兩個區域的小招數。從這個畫面中，你會發現專家分配色系的絕佳技巧，木頭的地板加上天花板，搭配上黑色的牆面以及收納書櫃，讓室內層次分明。
你眼前現在的這個空間擁有非常大的落地窗，當想要感受微風輕拂臉龐的時候，可以將門拉開，雨天則可以關起門來，在室內觀賞雨水落下的景色。除了色系的分配外，我們也非常喜歡這個家所選用的傢俱，不僅有木材的溫暖，線條也十分細膩。
在這個充滿愛的家裡，有許多像是眼前這樣，能夠讓彼此更為緊密，聯絡感情的小空間。為冬天帶來溫暖的木材壁爐前以地板高度的落差，巧妙打造出一個可以席地而坐的位置，在此可以喝杯茶，閒話家常，是簡單不過的美好。圖中另一個吸引我們目光的，便是左手邊的黑色日式拉門，裡頭究竟會是什麼樣的空間呢?
也許你已經猜到了，在拉門背後的就是日本家庭不可或缺的榻榻米房，然而這間榻榻米房從拉門的顏色就已不一般，榻榻米墊也非常見的顏色，暗色系的榻榻米墊反而讓人感覺更能靜下心來，好好地在這個家中角落沉思，或是讀一本書。
二樓的空間設計自然地產生了一個室內的中庭，也因此讓身在不同樓層的家人依舊能夠輕鬆地與彼此互動，而房子也更有開放感。天花板的木頭原色非常柔和，而開了天窗的設計也讓二樓的走道能夠洋溢自然光。
對了，不知道你有沒有注意到右手邊的小凹槽呢? 這是能夠讓二樓的人探出頭與一樓的家人對話的趣味設計，也讓房子不僅富含實用性，也更讓人玩味。