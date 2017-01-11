抗震+抗颱的移動宅: 結合貨櫃結構與鋼構屋概念的新型房屋

homify 的線上雜誌為大家介紹過不少貨櫃屋，或是預製屋這樣新型態的房屋。而我們最常被問到的問題就是: 這種房子會不會颱風一來就吹走，地震一來就垮? 還有還有，抵擋得住台灣的酷暑嗎? 會不會冬冷夏熱? 今天我們點子簿的主角也許能消除你所有的顧慮! 來自築地岩的專家們所打造的移動宅採用豪宅的一級建材，以現代建築施工法創造出耐用且美觀的可移動式的家。

移動宅除了可以依照屋主的需要客製化，選用自己喜歡的水泥以及石材之外，每間房子都將牆面打造成 15 公分厚，並且選用絕緣材料，讓房內冬暖夏涼。而專家們也會為屋主安裝完整的水電設備，室內的現代化設備一應俱全，非常完美。

如果你對這種可移動式的家還存有疑慮的話，那麼與我們一起探索更多細節，相信這間移動宅能讓你改觀。