抗震+抗颱的移動宅: 結合貨櫃結構與鋼構屋概念的新型房屋

homify 的線上雜誌為大家介紹過不少貨櫃屋，或是預製屋這樣新型態的房屋。而我們最常被問到的問題就是: 這種房子會不會颱風一來就吹走，地震一來就垮? 還有還有，抵擋得住台灣的酷暑嗎? 會不會冬冷夏熱? 今天我們點子簿的主角也許能消除你所有的顧慮! 來自築地岩的專家們所打造的移動宅採用豪宅的一級建材，以現代建築施工法創造出耐用且美觀的可移動式的家。
移動宅除了可以依照屋主的需要客製化，選用自己喜歡的水泥以及石材之外，每間房子都將牆面打造成 15 公分厚，並且選用絕緣材料，讓房內冬暖夏涼。而專家們也會為屋主安裝完整的水電設備，室內的現代化設備一應俱全，非常完美。
如果你對這種可移動式的家還存有疑慮的話，那麼與我們一起探索更多細節，相信這間移動宅能讓你改觀。
移動宅是乘載夢想的移動城堡，理解身在台灣的屋主們對於抗震以及抗颱性的注重，專家們去除導熱主因的鐵皮外牆，以多組鋼樑焊接主體，強化的結構使主體在面對對抗颱風的時候能保有穩定性，這也就是移動宅與一般鐵皮屋或是貨櫃屋的差別。
移動宅的房子牆面約有 15 公分厚，能夠防熱、防水、隔音，而你也可以選擇你喜愛的建材，讓築地岩的專家們為你客製化，打造專屬於你的美麗外觀。
除此之外，在施工的過程中，專家們使用無毒的面板，因此能夠保障居住的人的健康，同時也更為環保，並且延長移動宅的壽命。
被稱之為靈魂之窗的外推落地窗的好處是可以讓室內維持寬敞感，並且讓室內注入陽光以及微風。專家們利用強化式地板結構，讓落地窗堅固並且保持高強度。至於在落地窗外的觀景露臺，則能依照你的喜好，請專家們為你量身打造你心儀的造景露臺。
即使是可移動式的家，室內的裝潢也毫不馬虎。光亮的磁磚地板配上有防火功能的牆面，再搭配上自選的石材，室內散發著高雅的氣息。而其他如隱藏在天花板中的照明設備，也是讓室內氣氛 up up 的美好細節。
乾濕分離的設計絕對是讓居家生活更為舒適的關鍵，而浴室的牆面使用了高效防水材質，能夠有效抗發霉以及抗潮。除了選用正確的建材外，浴室開的小窗也是讓這個容易潮濕的空間保持乾燥以及良好通風的致勝關鍵。
在你的移動宅完工之後，築地岩的專家們可以將之運送到你所指定的地點，再進行安裝作業以及露臺造景的服務。房屋本體的結構與相關配件皆可重複拆除使用，居住性以及商業性的價值高。
移動宅具有保值性，可以貸款，如果有任何問題都可以回廠維修，或是轉賣以及舊換新，因此不管你是想要蓋間民宿、自宅、店面或是投資，都會是非常好的選擇。
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