6 間小於 3.63 坪的迷人小廚房

我們以前說過很多次，廚房是家的心臟，這是我們每天吃下肚的食物出爐的地方，也可能是全家聚在一起用餐的地點。然而，並不是每個家庭都有足夠的空間，可以容納得下一間大廚房。但就像我們常常說的，面積大小絕對不是問題，因應空間而生的設計才是最關鍵的。
這一次的點子簿要帶你看看 6 間小於 12 平方米，約 3.63 坪的迷人小廚房，專家們最大化地利用可用的面積，讓 3.63 坪的空間感覺有兩倍大。
如果你的廚房有不規則的格局的話，別害怕，擁抱這個劣勢吧! 負責設計這間廚房的專家利用了不規則的格局，打造出相應的流理檯面，動線不僅順暢，料理的空間也很大。
從這張圖中，你也可以看出來櫥櫃以及傢俱在房內的配置方式，以及白色系為廚房帶來明亮感。
小廚房也可以擁有 ㄇ 字形廚房。ㄇ 字形廚房方便料理的人來回穿梭，將火爐設在中間讓煮菜過程更順心。以白色作為基色，搭配深色系的櫥櫃，以及圖樣的磁磚地板，面積小歸小，該有的設計感絕對沒有少。
廚房的空間不大的話，那麼走簡約風格以及白色系會是最安全的作法。簡約的設計重點便是要把所有的物品都藏起來，維持畫面的整潔感，因此你的小廚房能夠杜絕雜亂。為了善加利用小空間，往上延伸的收納櫃也是重要的設計。
這間廚房為你展示了空間不大的廚房也能十分舒適，時尚以及充滿玩味。白色為整體的空間帶來明亮感，讓人產生面積比實際上還大的錯覺，藍色則創造出溫暖的氣息，小區塊的瓷磚牆面則加強了廚房的風格。
這間屬於一對年輕夫婦的廚房有 L 形的料理檯面，因此對於煮飯的人來說依舊是十分方便。簡約的線條以及明快的色系，讓人感到神清氣爽，自然也讓空間感更寬敞。
如果你的廚房不大，但是你依舊想要與其他生活空間做區隔，那麼千萬不要建造一面厚實的牆，學學這間廚房，使用玻璃的拉門吧! 這樣能讓整體感更為輕盈以及開放，光線也能在家中擴散。
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