6 間小於 3.63 坪的迷人小廚房

我們以前說過很多次，廚房是家的心臟，這是我們每天吃下肚的食物出爐的地方，也可能是全家聚在一起用餐的地點。然而，並不是每個家庭都有足夠的空間，可以容納得下一間大廚房。但就像我們常常說的，面積大小絕對不是問題，因應空間而生的設計才是最關鍵的。

這一次的點子簿要帶你看看 6 間小於 12 平方米，約 3.63 坪的迷人小廚房，專家們最大化地利用可用的面積，讓 3.63 坪的空間感覺有兩倍大。