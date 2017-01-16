10 種你從沒想過的牆壁佈置術

裝飾你的家不一定是一個麻煩又花時間的無聊事情，如果你想要從小細節開始著手的話，那麼我們建議你先把目光轉向你的牆面。你可以考慮所要選用的顏色，或是要添加什麼樣的藝術和設計元素，進而讓你的家更為迷人有魅力。

僅僅是為牆面漆上不同的油漆色就太過普通了，這次我們要介紹的是 10 種你從來沒想過的牆壁佈置術，讓你可以利用不同的素材將牆面妝點地美輪美奐。