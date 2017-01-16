10 種你從沒想過的牆壁佈置術

裝飾你的家不一定是一個麻煩又花時間的無聊事情，如果你想要從小細節開始著手的話，那麼我們建議你先把目光轉向你的牆面。你可以考慮所要選用的顏色，或是要添加什麼樣的藝術和設計元素，進而讓你的家更為迷人有魅力。
僅僅是為牆面漆上不同的油漆色就太過普通了，這次我們要介紹的是 10 種你從來沒想過的牆壁佈置術，讓你可以利用不同的素材將牆面妝點地美輪美奐。
你可以將正方形的小木板用黏膠黏在牆壁上，然後在後面設製隱藏式的照明。
雖然說壁紙是最為快速的牆壁佈置術，但是利用簍空的金屬能夠讓你的牆面更有立體感。
選擇印刷的背膠話不能夠讓你孩子把最喜歡的卡通或是電影人物印在牆面上，可以客製化的設計也能夠滿足的不同需求。
紋路特別的壁貼能成功轉移訪客的注意力，讓他們的視線不會流連在雜亂的物品上，像是圖中這個複雜波浪型的壁貼就是絕佳的範例。
選擇你喜歡的花朵，或是蕨類植物，打造出一面植物牆，能夠讓家中散發自然的氣息，也絕對會引起訪客們的驚嘆聲。
如果你想要有不一樣的油漆效果，那麼你可以利用一個海綿沾上油漆，隨意地塗抹在牆面上，就能有圖中的油漆效果。
利用有不同石材顏色以及紋路的再生石，能夠為你的家帶來不一樣的原野風格。
另外一個較為前面的裝飾方式便是使用 3D 的設計圖輛，除了可以隔音之外，還有各種顏色，紋理可以選擇。
最後的裝飾理念是追求浪漫的風格，如果你滿有藝術天分，可以自己在牆上作畫，畫上浪漫的假窗，再擺放上飄逸的布，便是獨一無二的設計。
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