你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

10 種你從沒想過的牆壁佈置術

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Paredes 3D, A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials 牆壁與地板牆壁裝飾 天然纖維 White
Loading admin actions …

裝飾你的家不一定是一個麻煩又花時間的無聊事情，如果你想要從小細節開始著手的話，那麼我們建議你先把目光轉向你的牆面。你可以考慮所要選用的顏色，或是要添加什麼樣的藝術和設計元素，進而讓你的家更為迷人有魅力。

僅僅是為牆面漆上不同的油漆色就太過普通了，這次我們要介紹的是 10 種你從來沒想過的牆壁佈置術，讓你可以利用不同的素材將牆面妝點地美輪美奐。

1. 隱藏照明

main entrance Alaya D'decor 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 合板 Beige
Alaya D&#39;decor

main entrance

Alaya D'decor
Alaya D&#39;decor
Alaya D'decor

你可以將正方形的小木板用黏膠黏在牆壁上，然後在後面設製隱藏式的照明。

2. 金屬材質

dinning table Alaya D'decor 餐廳 合板 Multicolored
Alaya D&#39;decor

dinning table

Alaya D'decor
Alaya D&#39;decor
Alaya D'decor

雖然說壁紙是最為快速的牆壁佈置術，但是利用簍空的金屬能夠讓你的牆面更有立體感。

3. 印刷的乙烯基

kids room Alaya D'decor 臥室 合成纖維 Metallic/Silver
Alaya D&#39;decor

kids room

Alaya D'decor
Alaya D&#39;decor
Alaya D'decor

選擇印刷的背膠話不能夠讓你孩子把最喜歡的卡通或是電影人物印在牆面上，可以客製化的設計也能夠滿足的不同需求。

4. 混搭圖樣

homify 客廳配件與裝飾品 木頭 White
homify

homify
homify
homify

這是另一個背膠畫布的設計，將不同的幾何圖樣以及顏色混搭組合在一塊，你可以讓房間的氛圍立刻升級!

你是混搭新手嗎? 我們的專家們很樂意協助你!

5. 轉移焦點的壁貼

Villa at Appa Junction, Hyderabad., Happy Homes Designers Happy Homes Designers 影音室電器配件
Happy Homes Designers

Happy Homes Designers
Happy Homes Designers
Happy Homes Designers

紋路特別的壁貼能成功轉移訪客的注意力，讓他們的視線不會流連在雜亂的物品上，像是圖中這個複雜波浪型的壁貼就是絕佳的範例。

6. 植物牆

Morumbi, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

選擇你喜歡的花朵，或是蕨類植物，打造出一面植物牆，能夠讓家中散發自然的氣息，也絕對會引起訪客們的驚嘆聲。

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

7. 特殊的油漆方式

Cozy House, Intraspace Intraspace 臥室
Intraspace

Intraspace
Intraspace
Intraspace

如果你想要有不一樣的油漆效果，那麼你可以利用一個海綿沾上油漆，隨意地塗抹在牆面上，就能有圖中的油漆效果。

8. 再生石

Kitchen with Breakfast Counter KREATIVE HOUSE 廚房
KREATIVE HOUSE

Kitchen with Breakfast Counter

KREATIVE HOUSE
KREATIVE HOUSE
KREATIVE HOUSE

利用有不同石材顏色以及紋路的再生石，能夠為你的帶來不一樣的原野風格。

9. 3D 設計

Paredes 3D, A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials 牆壁與地板牆壁裝飾 天然纖維 White
A EXCLUSIVA – Sustainable Buildings Materials

A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials
A EXCLUSIVA – Sustainable Buildings Materials
A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials

另外一個較為前面的裝飾方式便是使用 3D 的設計圖輛，除了可以隔音之外，還有各種顏色，紋理可以選擇。

10. 浪漫氛圍

Boiserie trompe l'oeil, INTERNO78.IT - DECORAZIONI D'INTERNI INTERNO78.IT - DECORAZIONI D'INTERNI 客廳
INTERNO78.IT – DECORAZIONI D&#39;INTERNI

INTERNO78.IT - DECORAZIONI D'INTERNI
INTERNO78.IT – DECORAZIONI D&#39;INTERNI
INTERNO78.IT - DECORAZIONI D'INTERNI

最後的裝飾理念是追求浪漫的風格，如果你滿有藝術天分，可以自己在牆上作畫，畫上浪漫的假窗，再擺放上飄逸的布，便是獨一無二的設計。

延伸閱讀: 

用磚頭改變空間質感: 14 種居家磚頭運用法

把瑕疵藏起來！20 個你該學會的家居障眼法

大口深呼吸：最能夠淨化空氣的室內植物

呼吸芬多精吧! 一間有木頭斜露臺的林間住宅
你會選擇哪一種方式佈置牆面呢? 留言告訴我們吧!

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了