為你的家庭找個窩! 以 360 萬入手一間含車庫的兩層樓簡約住家

如果你的家庭成員人數超過五位的話，你一定會希望能夠擁有一間讓全家人都能和樂相處，卻又獨享個人空間的家。為了方便接送家人，如果房子可以容納下愛車那更是再好不過了。今天點子簿的主角是含雙車庫的兩層樓住宅，房內含有四間臥室以及兩套衛浴，是現代家庭的理想住家。
負責這間專案的達人們專攻預製屋，因此能夠以較短的施工期以及成本讓渴望擁有自己的家的屋主達成心願。例如你可以以約台幣 360 萬元入手這間室內空間約 55.38 坪的家。聽起來是不是很吸引人呢? 讓我們看更多房內的細節以及設計圖吧!
這個家的外觀看起來氣勢不凡，大門的旁邊是車庫的入口，因此對於要接送小孩的家長來說非常方便。車庫上方是連結臥室的大陽台，而傳統風格的屋頂則適合坐落於鄉間或是郊外的家。家的正門口巧妙地隱身在側面，因此對於注重隱私的家庭來說是非常貼心的設計。而你也可以看到專家們細心地設計了戶外的地面照明，因此晚上回家也能不用摸黑。
客廳 餐廳以及廚房都採取開放式的設計，因此空間感更佳。L 形廚房連結了木頭的吧檯桌，很適合作為用早餐的區域。而吧檯桌的前方則是正式的用餐區，不論是廚房或是餐廳都有大面積的落地窗或是窗戶，因此這兩個空間明亮感十足。值得注意的是，雖然說是開放式的設計，專家在此設計了三分之一大的黑色隔間板，讓廚房與餐廳還是有所區別。
房子的後院是全家人能夠盡情享受戶外時光的好地方。房子牆面開了大面積的落地窗，讓屋主可以隨時往外頭走，即使不想曬太陽，也能在屋內欣賞外面的景色，或是看看孩子們的動態。夏天時，更可以呼朋引伴在此舉行烤肉派對。
從二樓的設計圖中你可以看出所有的四間臥室都規劃在這層樓，而主臥室還包含了更衣間以及一套衛浴。最令人驚訝的是，二樓的陽台空間非常大，也不難發現屋主熱愛戶外空間的特點。
最後這張剖面圖能讓你看出兩層樓的連結。
延伸閱讀: 315 萬打造一間極簡時尚的預製屋平房