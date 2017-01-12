你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

為你的家庭找個窩! 以 360 萬入手一間含車庫的兩層樓簡約住家

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
homify
Loading admin actions …

如果你的家庭成員人數超過五位的話，你一定會希望能夠擁有一間讓全家人都能和樂相處，卻又獨享個人空間的家。為了方便接送家人，如果房子可以容納下愛車那更是再好不過了。今天點子簿的主角是含雙車庫的兩層樓住宅，房內含有四間臥室以及兩套衛浴，是現代家庭的理想住家。

負責這間專案的達人們專攻預製屋，因此能夠以較短的施工期以及成本讓渴望擁有自己的家的屋主達成心願。例如你可以以約台幣 360 萬元入手這間室內空間約 55.38 坪的家。聽起來是不是很吸引人呢? 讓我們看更多房內的細節以及設計圖吧!

外觀

homify
homify

homify
homify
homify

這個家的外觀看起來氣勢不凡，大門的旁邊是車庫的入口，因此對於要接送小孩的家長來說非常方便。車庫上方是連結臥室的大陽台，而傳統風格的屋頂則適合坐落於鄉間或是郊外的家。家的正門口巧妙地隱身在側面，因此對於注重隱私的家庭來說是非常貼心的設計。而你也可以看到專家們細心地設計了戶外的地面照明，因此晚上回家也能不用摸黑。

起居空間

homify
homify

homify
homify
homify

相較於外觀的氣勢如虹，一走進這個家我們就被其雅緻的風格給深深吸引。木頭的顏色以及白色，再搭配部分小面積的黑，這個家對於顏色的完美搭配讓我們感到非常佩服。

吧檯桌

homify
homify

homify
homify
homify

客廳 餐廳以及廚房都採取開放式的設計，因此空間感更佳。L 形廚房連結了木頭的吧檯桌，很適合作為用早餐的區域。而吧檯桌的前方則是正式的用餐區，不論是廚房或是餐廳都有大面積的落地窗或是窗戶，因此這兩個空間明亮感十足。值得注意的是，雖然說是開放式的設計，專家在此設計了三分之一大的黑色隔間板，讓廚房與餐廳還是有所區別。

浴室

homify
homify

homify
homify
homify

浴室絕對是我們最愛的奢華空間透明的黑色玻璃營造出非常高貴的氣息，與白色的牆面以及地板形成絕妙的對比。充滿現代設計感的燈具則讓浴室高貴中帶有獨特的風格。

後院

homify
homify

homify
homify
homify

房子的後院是全家人能夠盡情享受戶外時光的好地方。房子牆面開了大面積的落地窗，讓屋主可以隨時往外頭走，即使不想曬太陽，也能在屋內欣賞外面的景色，或是看看孩子們的動態。夏天時，更可以呼朋引伴在此舉行烤肉派對。

設計圖 1

homify
homify

homify
homify
homify

最後讓我們看看這個家的平面設計圖，你可以發現專家如何規劃一樓的車庫以及大門的動線。客廳的外頭是露臺的空間，因此客廳能夠享有充足的自然光。

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

設計圖 2

homify
homify

homify
homify
homify

從二樓的設計圖中你可以看出所有的四間臥室都規劃在這層樓，而主臥室還包含了更衣間以及一套衛浴。最令人驚訝的是，二樓的陽台空間非常大，也不難發現屋主熱愛戶外空間的特點。

剖面圖

homify
homify

homify
homify
homify

最後這張剖面圖能讓你看出兩層樓的連結。

延伸閱讀: 315 萬打造一間極簡時尚的預製屋平房

絕美的現代設計：20個充滿田園風味的餐廳
你會想要入手這樣的家嗎? 留言告訴我們吧

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了