為你的家庭找個窩! 以 360 萬入手一間含車庫的兩層樓簡約住家

如果你的家庭成員人數超過五位的話，你一定會希望能夠擁有一間讓全家人都能和樂相處，卻又獨享個人空間的家。為了方便接送家人，如果房子可以容納下愛車那更是再好不過了。今天點子簿的主角是含雙車庫的兩層樓住宅，房內含有四間臥室以及兩套衛浴，是現代家庭的理想住家。

負責這間專案的達人們專攻預製屋，因此能夠以較短的施工期以及成本讓渴望擁有自己的家的屋主達成心願。例如你可以以約台幣 360 萬元入手這間室內空間約 55.38 坪的家。聽起來是不是很吸引人呢? 讓我們看更多房內的細節以及設計圖吧!