看完這 19 個庭院你會想改造自己的

你的庭院醜到讓人無法直視嗎? 不管是草坪，照明或是步道都讓人直搖頭，甚至是連這些基本的要素都沒有？ 為了搶救你那被閒置的庭院，讓你新的一年可以好好地享受
拈花惹草 的好生活，我們要為大家介紹 19 個會讓你想要立刻改造自己的庭院的美好庭院設計。
當人沮喪的時候，有時候我們最需要的是陽光以及新鮮的空氣，讓我們暫時逃離龐大的壓力與忙碌的生活，而你的庭院可以讓你的身心更為舒緩。因此千萬別發懶，跟著我們一起看看別人如何打造他們的庭院，進而為你自己營造出一個可以釋放壓力，讓心情更為平和放鬆的愜意空間吧!
避免一些石頭搭建的走道和庭院區的土壤遭受侵蝕是非常重要的。
充分地利用您的露臺空間，用桌椅以及遮陽帆布做裝飾，再加上一些綠色植物，你就能享受在陽光下與親人的對話時光。
如果你鍾情於沙漠風情，那就選擇好養的仙人掌吧!
東方的風情可以帶給庭院優雅的風格，一個壁龕有錦上添花的效果。
即使是步道旁的空間，也可以用小石頭以及發揮你的創意作佈置。
白色鵝鑾石，美麗的花卉以及綠色的植物能夠讓你的入口更加吸引人。
像圖中這樣的石板能夠打造出大器的庭院步道。
如果戶外沒空間，那就把家中的角落打造成庭院吧。
以嵌入石材的方式，打造出一個吸引人的步道。
這個庭院雖然是在戶外的空間，但是完美地連結到客廳。
簡單地用水泥圍出花圃，就能讓家中外圍更美觀。
草坪是能夠讓庭院更有生機的簡單方法，但是要記得經常性做修剪。
圓形石材鋪成的步道以及修剪整齊的草坪與植物牆成功打造出非常愜意的庭院。
圍著泳池種植的花草搭配大型的熱帶植物，簡單卻有魅力。
對搭配不在行的話，選擇同種的植物是入門款。
需要協助的話，我們的專家很樂意幫忙!
不要放過你的庭院牆面，大膽地裝飾它吧!
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