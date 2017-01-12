看完這 19 個庭院你會想改造自己的

你的庭院醜到讓人無法直視嗎? 不管是草坪，照明或是步道都讓人直搖頭，甚至是連這些基本的要素都沒有？ 為了搶救你那被閒置的庭院，讓你新的一年可以好好地享受 拈花惹草 的好生活，我們要為大家介紹 19 個會讓你想要立刻改造自己的庭院的美好庭院設計。

當人沮喪的時候，有時候我們最需要的是陽光以及新鮮的空氣，讓我們暫時逃離龐大的壓力與忙碌的生活，而你的庭院可以讓你的身心更為舒緩。因此千萬別發懶，跟著我們一起看看別人如何打造他們的庭院，進而為你自己營造出一個可以釋放壓力，讓心情更為平和放鬆的愜意空間吧!