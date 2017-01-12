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看完這 19 個庭院你會想改造自己的

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Modern garden, Lugo - Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini Lugo - Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini 前院
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你的庭院醜到讓人無法直視嗎? 不管是草坪，照明或是步道都讓人直搖頭，甚至是連這些基本的要素都沒有？ 為了搶救你那被閒置的庭院，讓你新的一年可以好好地享受 拈花惹草 的好生活，我們要為大家介紹 19 個會讓你想要立刻改造自己的庭院的美好庭院設計。

當人沮喪的時候，有時候我們最需要的是陽光以及新鮮的空氣，讓我們暫時逃離龐大的壓力與忙碌的生活，而你的庭院可以讓你的身心更為舒緩。因此千萬別發懶，跟著我們一起看看別人如何打造他們的庭院，進而為你自己營造出一個可以釋放壓力，讓心情更為平和放鬆的愜意空間吧!

1. 花和灌木植物的組合

homify
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選擇你喜歡的花以及植物，把它們種在花圃裡，讓你的入口更有親和力。

2. 好好規劃你的庭院

Modern garden, Lugo - Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini Lugo - Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini 前院
Lugo – Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini

Modern garden

Lugo - Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini
Lugo – Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini
Lugo - Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini

避免一些石頭搭建的走道和庭院區的土壤遭受侵蝕是非常重要的。

3. 小庭院也沒問題

//SALON DE PROVENCE//Jardin inspiration jardin mexicain, CONCEPTUELLES PAYSAGE ET DECORATION CONCEPTUELLES PAYSAGE ET DECORATION 庭院
CONCEPTUELLES PAYSAGE ET DECORATION

CONCEPTUELLES PAYSAGE ET DECORATION
CONCEPTUELLES PAYSAGE ET DECORATION
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充分地利用您的露臺空間，用桌椅以及遮陽帆布做裝飾，再加上一些綠色植物，你就能享受在陽光下與親人的對話時光。

4. 沙漠風情

//SALON DE PROVENCE//Jardin inspiration jardin mexicain, CONCEPTUELLES PAYSAGE ET DECORATION CONCEPTUELLES PAYSAGE ET DECORATION 庭院
CONCEPTUELLES PAYSAGE ET DECORATION

CONCEPTUELLES PAYSAGE ET DECORATION
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如果你鍾情於沙漠風情，那就選擇好養的仙人掌吧!

5. 優雅的東方風情

Bungalow at Undri, Space Craft Associates Space Craft Associates 庭院
Space Craft Associates

Space Craft Associates
Space Craft Associates
Space Craft Associates

東方的風情可以帶給庭院優雅的風格，一個壁龕有錦上添花的效果。

6. 木材

Contemporary Garden Design Balham homify 庭院
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Contemporary Garden Design Balham

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木材的好處是，可以立刻讓你的庭院散發柔和以及美好的天然質感。

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7. 善加利用空間

Petit jardin de ville., PATXI CASTRO PATXI CASTRO 庭院
PATXI CASTRO

PATXI CASTRO
PATXI CASTRO
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即使是步道旁的空間，也可以用小石頭以及發揮你的創意作佈置。

8. 吸引人的入口

CORTE DEL PAGGIO, Lugo - Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini Lugo - Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini 庭院
Lugo – Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini

Lugo - Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini
Lugo – Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini
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白色鵝鑾石，美麗的花卉以及綠色的植物能夠讓你的入口更加吸引人。

9. 石頭的功能

Jardin japonais et zen, DCPAYSAGE DCPAYSAGE 庭院 鐵/鋼 Wood effect
DCPAYSAGE

DCPAYSAGE
DCPAYSAGE
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石頭可以舖成美麗且有禪意的步道，是非常好的素材。

10. 石板

Rénovation et décoration d'une villa au Nord de Montpellier, Parcs des Vautes, LEWISA home LEWISA home 庭院
LEWISA home

LEWISA home
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像圖中這樣的石板能夠打造出大器的庭院步道。

11. 室內花園

Courtyard Ansari Architects 庭院
Ansari Architects

Courtyard

Ansari Architects
Ansari Architects
Ansari Architects

如果戶外沒空間，那就把家中的角落打造成庭院吧。

12. 嵌入石頭

Modern Family garden in North London, Earth Designs Earth Designs 庭院
Earth Designs

Modern Family garden in North London

Earth Designs
Earth Designs
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以嵌入石材的方式，打造出一個吸引人的步道。

13. 連結客廳的庭院

Courtyard Ansari Architects 庭院
Ansari Architects

Courtyard

Ansari Architects
Ansari Architects
Ansari Architects

這個庭院雖然是在戶外的空間，但是完美地連結到客廳。

14. 花圃

Réhabilitation à Noisy le Roi, Olivier Stadler Architecte Olivier Stadler Architecte 庭院 水泥 Grey
Olivier Stadler Architecte

Olivier Stadler Architecte
Olivier Stadler Architecte
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簡單地用水泥圍出花圃，就能讓中外圍更美觀。

15. 草坪

NORTH SIDE BUILDING VIEW KREATIVE HOUSE 庭院
KREATIVE HOUSE

NORTH SIDE BUILDING VIEW

KREATIVE HOUSE
KREATIVE HOUSE
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草坪是能夠讓庭院更有生機的簡單方法，但是要記得經常性做修剪。

16. 愜意的庭院

RESIDENTIAL PENTHOUSE INTERIORS, AIS Designs AIS Designs 庭院
AIS Designs

AIS Designs
AIS Designs
AIS Designs

圓形石材鋪成的步道以及修剪整齊的草坪與植物牆成功打造出非常愜意的庭院。

17. 有泳池的庭院

A Luxirious Thatched Villa, iammies Landscapes iammies Landscapes 庭院
iammies Landscapes

iammies Landscapes
iammies Landscapes
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圍著泳池種植的花草搭配大型的熱帶植物，簡單卻有魅力。

18. 同類型的植物

Real de Palmas 01 , ECNarquitectura ECNarquitectura 庭院
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ECNarquitectura
ECNarquitectura
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對搭配不在行的話，選擇同種的植物是入門款。

需要協助的話，我們的專家很樂意幫忙!

19. 牆面

Mr.M's garden Designink Architecture and Interiors 庭院
Designink Architecture and Interiors

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Designink Architecture and Interiors
Designink Architecture and Interiors
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不要放過你的庭院牆面，大膽地裝飾它吧!

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14 個最棒(還有最糟)的庭園點子

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