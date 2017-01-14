9 個讓你省下一筆錢的超聰明廚房撇步

如果你喜歡料理的話，廚房便會是你最常使用的房間。由於廚房的動線以及收納非常重要，所以你在裝修的時候一定要費點心思做規劃。然而裝修勢必是要花上一筆不小的費用，那麼你可以如何在平常的廚房開銷中省錢呢? 今天我們為大家整理了 9 個讓你能省下一筆錢的超聰明廚房撇步。你是否很好奇要如何省下廚房的開銷呢? 一起看看我們的專業人士為大家準備的小撇步與技巧!
我們知道你想必很喜歡草莓吧，但問題是當季節不對的時候，草莓是很貴的。因此我們建議你只買當季的水果，節省大筆的錢。
一個有條理的廚房以及儲物櫃能讓你快速地找到所需的物品，你還可以將食物的有效期限寫在罐子上，這樣就不用擔心食物會不經意地就過期了。
雖然我們經常可能因為電視上的廣告而購買最新的強效清潔劑，但是其實有許多可以自製的清潔妙方，能夠為你省錢又比較環保。例如小蘇打粉以及醋就是非常好的清潔主力。
與其買一堆質感不佳的廚房用品，不如減少購買的數量，而是投資負擔得起，質感也不錯的用具。例如非常關鍵的刀具就是值得投資的器具。
咖啡機是另外一個廚房必要的器具，這將能替你省下每天在外買咖啡的一筆錢。
你可能覺得這是不必要且很花錢的，但說實在的，你從別人那邊拿到的老冰箱所耗費的電費可能更貴!
在窗台上種植你常用的香料，除了較為健康外，也能省錢。
自己做果醬能夠讓你不用吃下滿是防腐劑的食物，說不定還能成為你的新嗜好呢。
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