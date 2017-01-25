7 間可以以低預算打造的獨立式住宅

你常常在想要為你以及你的家人建造一個獨立的住宅，但是卻不知道如何著手? 我們認為參考各種不一樣的房子，是能為你帶來靈感的好方法。因此今天我們要介紹 7 個風格各異，但各有獨自魅力的獨立住宅。這些房子是由來自世界各地，厲害的專家們在聆聽屋主的需求後，所打造的完美空間。當你在欣賞這些房子的圖片時，你可以一邊列出你喜歡的元素，然後再給你委託的專家看，與他討論可行性。
準備好了嗎? 現在就讓我們一起參觀這 7 間可以以低預算打造而成的獨立式住宅。
如果你想要有一個可以盡情地欣賞周遭景物的家，那麼我們向你推薦這間夢幻般的住宅。這間兩層樓的預製屋的一二樓皆規劃了大面積的陽台以及露臺，不管是在戶外烤肉，喝茶，或是只是靜靜地坐著沉思，這個家都能滿足你的需求。
除了美好的戶外空間外，這間房子中性的顏色，以及紅色的屋瓦，都賦予了其好親近的個性。
進到了這個面積寬敞的家中後，你可以看到外頭的中性色調延續到室內，然而專家大膽地使用了石材牆面，搭配柔和的木頭地板，讓這個家的自然風情更為濃厚。
對於保護生態環境有種使命感的你，這間利用傳統的稻草以及石膏施工的房子是非常適合你的選擇。稻草以及石膏除了可以打造出傳統的鄉村風情，也非常實惠，施工的速度快，並且還可以隔熱。
當你自己親手蓋一間房子的時候，也許有許多細節不盡完美，但是都能看到你個人的溫度與觸感。例如圖中不平坦的白色牆面，就顯現出蓋房子的人所留下的印記。而在這個空間中，小木柴火爐也是非常有田園風情的設備。
當預算以及施工速度對你來說很重要的時候，選擇經典的現代木屋設計絕對不會出錯。這樣子的木屋看起來美觀，並且還有些懷舊感，更重要的是，不管在怎樣的自然環境中，小木屋都不會顯得突兀。
走進這間木屋後，我們因為全木頭的設計所營造出的溫馨感受而張大了嘴巴。將木板以垂直以及平行的方式擺放，即使是全木頭也不會讓人感到窒息，反而迎來滿滿的溫馨感。
如果你一直夢想能夠在鄉下生活，呼吸自然的新鮮空氣，這個家絕對是最終極的完美選擇。石材以及木頭混搭後的外觀十分有田園風情，與周遭的自然景色毫無違和感。
這個家不單單的是一個傳統的農舍，仔細看看它的細節，你會發現它展示了強烈的個性。那天鵝絨的藍色沙發椅，是喜歡復古風格的人都會為之的傾倒的傢俱。
這個家的內部絕對擁有我們想要的一切，別緻又充滿功能性，是現代居家生活的最佳典範。
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