7 間可以以低預算打造的獨立式住宅

你常常在想要為你以及你的家人建造一個獨立的住宅，但是卻不知道如何著手? 我們認為參考各種不一樣的房子，是能為你帶來靈感的好方法。因此今天我們要介紹 7 個風格各異，但各有獨自魅力的獨立住宅。這些房子是由來自世界各地，厲害的專家們在聆聽屋主的需求後，所打造的完美空間。當你在欣賞這些房子的圖片時，你可以一邊列出你喜歡的元素，然後再給你委託的專家看，與他討論可行性。

準備好了嗎? 現在就讓我們一起參觀這 7 間可以以低預算打造而成的獨立式住宅。