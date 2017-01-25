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7 間可以以低預算打造的獨立式住宅

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
homify 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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你常常在想要為你以及你的家人建造一個獨立的住宅，但是卻不知道如何著手? 我們認為參考各種不一樣的房子，是能為你帶來靈感的好方法。因此今天我們要介紹 7 個風格各異，但各有獨自魅力的獨立住宅。這些房子是由來自世界各地，厲害的專家們在聆聽屋主的需求後，所打造的完美空間。當你在欣賞這些房子的圖片時，你可以一邊列出你喜歡的元素，然後再給你委託的專家看，與他討論可行性。

準備好了嗎? 現在就讓我們一起參觀這 7 間可以以低預算打造而成的獨立式住宅。

1. 大而大膽

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如果你想要有一個可以盡情地欣賞周遭景物的家，那麼我們向你推薦這間夢幻般的住宅。這間兩層樓的預製屋的一二樓皆規劃了大面積的陽台以及露臺，不管是在戶外烤肉，喝茶，或是只是靜靜地坐著沉思，這個家都能滿足你的需求。

除了美好的戶外空間外，這間房子中性的顏色，以及紅色的屋瓦，都賦予了其好親近的個性。

1. 延續中性色調

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進到了這個面積寬敞的家中後，你可以看到外頭的中性色調延續到室內，然而專家大膽地使用了石材牆面，搭配柔和的木頭地板，讓這個家的自然風情更為濃厚。

2. 終極環保的房子!

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對於保護生態環境有種使命感的你，這間利用傳統的稻草以及石膏施工的房子是非常適合你的選擇。稻草以及石膏除了可以打造出傳統的鄉村風情，也非常實惠，施工的速度快，並且還可以隔熱。

2. 田園風情的裝潢

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當你自己親手蓋一間房子的時候，也許有許多細節不盡完美，但是都能看到你個人的溫度與觸感。例如圖中不平坦的白色牆面，就顯現出蓋房子的人所留下的印記。而在這個空間中，小木柴火爐也是非常有田園風情的設備。

3. 可愛的小木屋

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Özge Hotel &amp; Bungalow

Özge Hotel & Bungalow
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當預算以及施工速度對你來說很重要的時候，選擇經典的現代木屋設計絕對不會出錯。這樣子的木屋看起來美觀，並且還有些懷舊感，更重要的是，不管在怎樣的自然環境中，小木屋都不會顯得突兀。

3. 完美的內部裝潢

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Özge Hotel & Bungalow
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走進這間木屋後，我們因為全木頭的設計所營造出的溫馨感受而張大了嘴巴。將木板以垂直以及平行的方式擺放，即使是全木頭也不會讓人感到窒息，反而迎來滿滿的溫馨感。

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4. 美觀且整潔

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一間獨立的住宅不需要太大，小巧的家反而更能凝聚家人們的感情。簡單的用色以及精緻的細節設計讓人過目難忘，還能節省不少的成本，可謂是一舉兩得。

4. 簡單甜美

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選用米色以及白色系的家雖然簡單，卻十分別緻甜美。落地窗的設計讓客廳的空間洋溢著自然光，L 形的大沙發則能讓屋主以及訪客們放鬆且自在地享受互動的時光。

5. 灰色的魅力

Modernisierung eines Bungalows der 60er , 4plus5 4plus5 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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充滿光滑感的灰色展示了這個大膽用色的魅力，簡單的外型以及單一的建材縮短施工速度，以及素材成本。

5. 完美的格局

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小空間越能展示設計師的智慧。雖然說這間平房的面積不大，但專家還是成功地規劃出順暢的動線，以及完美的格局。

6. 田園風情

RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO RURALE, zanella architettura zanella architettura 房子
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如果你一直夢想能夠在鄉下生活，呼吸自然的新鮮空氣，這個家絕對是最終極的完美選擇。石材以及木頭混搭後的外觀十分有田園風情，與周遭的自然景色毫無違和感。

6. 強烈個性的農舍

RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO RURALE, zanella architettura zanella architettura 客廳
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這個家不單單的是一個傳統的農舍，仔細看看它的細節，你會發現它展示了強烈的個性。那天鵝絨的藍色沙發椅，是喜歡復古風格的人都會為之的傾倒的傢俱。

7. 極簡之作

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有著黑色屋頂以及白色屋身的這個家絕對是極簡主義的絕美之作。看似平凡的牆面上利用不同長方形的門以及窗戶打造出幾何感，讓層次更為豐富。

7. 別緻設計

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這個家的內部絕對擁有我們想要的一切，別緻又充滿功能性，是現代居家生活的最佳典範。

延伸閱讀: 低成本的時尚居家生活：簡約風格的豪華別墅

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