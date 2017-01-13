連好野人都想搬進去！20 間以小預算打造而成的迷你小屋

小房子的好處其實有很多，首先，由於需要的建地較小，因此買地的費用自然比大面積的家來得低。再者，面積小也意味著使用的建材較少，施工時間相對較短，能夠節省成本。除了成本的考量之外，小房子的設計也更為可愛迷人，也能讓居住的人的互動更為親密。

這一次我們為大家整理了 20 間以小預算打造而成的迷你小屋，來自世界各地的專家們展現了各式的設計風格，使用木材、石材、混凝土等不同的建材，為迷你小屋注入獨特的生命。而我們所介紹的迷你小屋包含了預製屋、傳統類型的房屋以及貨櫃屋。

相信在這 20 間房子中，你應該會找到心儀的迷你小屋。現在就一起來看看！