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連好野人都想搬進去！20 間以小預算打造而成的迷你小屋

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
homify 度假別墅
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小房子的好處其實有很多，首先，由於需要的建地較小，因此買地的費用自然比大面積的家來得低。再者，面積小也意味著使用的建材較少，施工時間相對較短，能夠節省成本。除了成本的考量之外，小房子的設計也更為可愛迷人，也能讓居住的人的互動更為親密。

這一次我們為大家整理了 20 間以小預算打造而成的迷你小屋，來自世界各地的專家們展現了各式的設計風格，使用木材、石材、混凝土等不同的建材，為迷你小屋注入獨特的生命。而我們所介紹的迷你小屋包含了預製屋、傳統類型的房屋以及貨櫃屋。

相信在這 20 間房子中，你應該會找到心儀的迷你小屋。現在就一起來看看！

1. 童話般的家

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第一間要看的迷你小屋活生生像是從童話故事中 “走”出來的房子。從配色到門與窗戶的大小、設計與裝飾，都十分迷你精緻，可愛的模樣讓人非常想要進到屋子裡一探究竟。房子內部的裝潢沿襲外觀的可愛風采，並且展示了正宗的鄉村風格。

2. 正方形的木頭小屋

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エンジョイワークス一級建築士事務所

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エンジョイワークス一級建築士事務所
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由日本的專家們所打造的方形木頭小屋的正面開了不同大小的長方形窗戶，與內凹的大門攜手創造出十分有立體感的外觀。全木頭的質感與紋路給予人好親近的感覺，搭配庭院的熱帶植物後，更顯得風情萬種。走極簡風格的房子內則提供了現代居家生活的完整機能性。

3. 鐵與玻璃

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Boutique Modern Ltd

The Edge

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只有一層樓的模組式平房以冷調的鐵以及玻璃作為主建材，再搭配上柔和的木材，取得絕佳的平衡，並且價格實惠。柵欄與室內之間的空間可以作為戶外的露臺，是非常簡單俐落的設計。

4. 藍與紅的家

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The Wee House Company

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The Wee House Company
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被樹林包圍的這間鄉間小屋有著令人過目難忘的外表，藍與紅的結合絕對吸引著訪客，或是路過的野生動物們的目光。傳統的結構十分耐看，是間經典卻又不失個性的住家。

5. 經典木屋

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這間經典的木屋絕對是懷有木屋夢的你的最佳選擇！更多的細節請看：經典不敗的傳統木屋

6. 白色小屋

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以白色木板搭建而成的林間小屋有著大大的露臺，典雅的鄉村風格從外觀延續到室內裝潢，是有著柔軟心房的你的最佳選擇。

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7. 紅瓦木屋

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紅瓦的木屋讓人聯想到原始的森林生活，追求質樸生活的你，應該會喜歡這間迷你小屋。

8. 熱情石屋

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以石頭搭建而成的石屋展現了不一樣的熱力，二樓有著大面積的戶外露臺，是享受陽光的最佳場所。

9. 紅色點綴的石屋

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這間以紅色點綴的石屋散發著堅毅卻又柔美的氣息，室內的鄉村風情更是令人感到舒服自在。

10. 質樸生活

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以泥土建成的小屋絕對是最適合嚮往質樸生活的你的小天地。

11. 地中海風

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這間地中海風的小屋使用了石膏，搭配各種不同的搶眼色系，讓房子更有熱力。

12. 方塊屋

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由於這間方塊屋是間預製屋，因此施工期短、成本低廉，然而不管是從外觀的設計感到室內裝潢都依舊毫不馬虎，散發絕佳品味。

想更瞭解預製屋嗎？請看：

13. 木板預製屋

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以木材為主的長方形平房也是間預製屋，雖然面積不大，但是室內依舊涵蓋了各個生活空間。更多細節請看：群山環抱的生態家園：一間散發田園詩風格的環保預製木屋

14. 田園風情

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這間迷你小屋散發著濃濃的田園風情，寬敞的後院與露臺更是最為吸引人的區域。

15. 貨櫃屋

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黑色的貨櫃屋風格強烈，在剛硬的外表下，是別緻的室內裝潢。

16. 窄面木屋

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TINY HOUSE CONCEPT – BERARD FREDERIC

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TINY HOUSE CONCEPT – BERARD FREDERIC
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寬度窄的這間木屋十分獨特，可移動的設計適合現代遊牧民族。

17. 玻璃屋

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reitsema &amp; partners architecten bna

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有大面玻璃的家像是童話故事中會出現的房子，讓人不知道到底是在夢境還是現實。

18. 河邊的極窄建築

​River side house / House in Horinouchi, 水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier 水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier

​River side house / House in Horinouchi

水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier
水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier
水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier

窄到不行的家是迷你小屋的終極範例！

19. 特色獨具的家

Casa Eugênia por Joao Diniz Arquitetura, JOAO DINIZ ARQUITETURA JOAO DINIZ ARQUITETURA 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
JOAO DINIZ ARQUITETURA

JOAO DINIZ ARQUITETURA
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這間迷你小屋來頭不小，結合了藝術性的設計讓它更為與眾不同。更多細節請看：擄獲你心的 26 坪住宅

20. 環保的預製屋

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最後要看的這間預製屋大約 41 坪，有許多環保設置的家對環境十分友善，並且能節省造價成本以及未來的電費。更多細節請看: 41 坪的預製屋：集節能、實惠、時尚於一身的鄉間住家

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