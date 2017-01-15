8 間有愜意大露臺，被自然環繞的住宅

如果你的家所坐落的地點得天獨厚，被豐富的綠意環繞，那當然要好好規劃出可以盡情享受這般美景的空間，而與室內連結的大露臺便是最為完美的設計。
這一次我們要帶你參觀 ８ 間有大露臺，並且被自然綠意環繞的住宅。這些露臺的特色是，它們都有延伸的屋簷或是遮陽棚，並且是連結室內與室外空間的中心點。
讓我們前往自然的空間中，體驗不同的露臺好設計！
第一間房子有著鮮豔的橘色外觀，在大落地窗外便是混凝土地板的露臺，露臺上方是另外搭建的木頭遮陽棚，讓居住的人能夠不怕曬傷，好好地感受戶外的微風與空氣。
紅瓦屋頂以及白色的柱子罩住了這個家的露臺，散發異國的風情。木頭的地板與緊鄰的草坪顏色構成美麗的畫面，也更有自然的味道。
木頭遮陽棚以及木頭地板構成了這個露臺，散發濃厚的自然風味，而原木的顏色也與奶油色的建築本色形成強烈對比，再放上鮮紅色的座椅，更有個性。
這個有木頭甲板的露臺上方是形體獨特的屋頂，不尋常的設計不僅能遮陽，還能讓雨水更順暢地排到地面。
有著綠色遮陽棚的大露臺散發著歐洲的鄉村風情，遮陽棚上的植物讓整體感更為隨性，也更有自然的味道。
這個充滿異國度假小屋的氣息的家規劃了寬敞的露臺區，各類的藤製傢俱讓露臺搖身成為戶外的客廳，絕對是家人與訪客們最心儀的空間。