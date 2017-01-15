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8 間有愜意大露臺，被自然環繞的住宅

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
Casa de Praia, Celia Beatriz Arquitetura Celia Beatriz Arquitetura 房子
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如果你的家所坐落的地點得天獨厚，被豐富的綠意環繞，那當然要好好規劃出可以盡情享受這般美景的空間，而與室內連結的大露臺便是最為完美的設計。

這一次我們要帶你參觀 ８ 間有大露臺，並且被自然綠意環繞的住宅。這些露臺的特色是，它們都有延伸的屋簷或是遮陽棚，並且是連結室內與室外空間的中心點。

讓我們前往自然的空間中，體驗不同的露臺好設計！

橘色的家

Terrace Mayer & Selders Arquitectura 房子 石器 Red Terraçe,corner window,outdoor space,basalt
Mayer &amp; Selders Arquitectura

Terrace

Mayer & Selders Arquitectura
Mayer &amp; Selders Arquitectura
Mayer & Selders Arquitectura

第一間房子有著鮮豔的橘色外觀，在大落地窗外便是混凝土地板的露臺，露臺上方是另外搭建的木頭遮陽棚，讓居住的人能夠不怕曬傷，好好地感受戶外的微風與空氣。

紅瓦與白柱

Reabilitação de moradia em Levegada, Modo Arquitectos Associados Modo Arquitectos Associados 房子 陶器 White
Modo Arquitectos Associados

Modo Arquitectos Associados
Modo Arquitectos Associados
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紅瓦屋頂以及白色的柱子罩住了這個家的露臺，散發異國的風情。木頭的地板與緊鄰的草坪顏色構成美麗的畫面，也更有自然的味道。

小露臺

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與剛才那兩個露臺相比之下，這個家的長方形露臺顯得小巧許多，然而即使空間小也無所謂，長方形的結構依舊容納下藤製座椅，屋主可以在此好好地享受後院的綠意。

木頭風味

Moradia das Pedras, EVA | evolutionary architecture EVA | evolutionary architecture 庭院
EVA | evolutionary architecture

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木頭遮陽棚以及木頭地板構成了這個露臺，散發濃厚的自然風味，而原木的顏色也與奶油色的建築本色形成強烈對比，再放上鮮紅色的座椅，更有個性。

奇特的屋頂

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Urban Core

Urban Core
Urban Core
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這個有木頭甲板的露臺上方是形體獨特的屋頂，不尋常的設計不僅能遮陽，還能讓雨水更順暢地排到地面。

鄉村風情

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Antonio Martins Interior Design Inc

Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc
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有著綠色遮陽棚的大露臺散發著歐洲的鄉村風情，遮陽棚上的植物讓整體感更為隨性，也更有自然的味道。

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平房的露臺

homify 房子
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這間以木頭為主建材的平房以木頭甲板的露臺連結室內與後院這兩個空間，擺放上桌椅後，就是最完美的戶外餐廳。

寬敞的露臺

Casa de Praia, Celia Beatriz Arquitetura Celia Beatriz Arquitetura 房子
Celia Beatriz Arquitetura

Celia Beatriz Arquitetura
Celia Beatriz Arquitetura
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這個充滿異國度假小屋的氣息的家規劃了寬敞的露臺區，各類的藤製傢俱讓露臺搖身成為戶外的客廳，絕對是家人與訪客們最心儀的空間。

大口深呼吸：最能夠淨化空氣的室內植物

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房子

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客廳

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廚房

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臥室

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庭院

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浴室

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餐廳

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泳池

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