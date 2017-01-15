8 間有愜意大露臺，被自然環繞的住宅

如果你的家所坐落的地點得天獨厚，被豐富的綠意環繞，那當然要好好規劃出可以盡情享受這般美景的空間，而與室內連結的大露臺便是最為完美的設計。

這一次我們要帶你參觀 ８ 間有大露臺，並且被自然綠意環繞的住宅。這些露臺的特色是，它們都有延伸的屋簷或是遮陽棚，並且是連結室內與室外空間的中心點。

讓我們前往自然的空間中，體驗不同的露臺好設計！