在家曬太陽：鄉間舒適的好窩住宅

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如果你是愛窩在家裡的宅男宅女，那麼今天介紹給你的住宅你一定要看好了！這間兩層樓的房子位在德國，擁有簡單舒適、功能性十足，還提供了你許多裝飾上的靈感喔！外觀看起來沒什麼特別的，但房子裡面將展示給你極致的舒適和品味，來看看吧！
戶外的木頭平台看起來就很放鬆是吧？沒有圍欄的設計看起來更寬闊，氣氛真的很適合跟家人在外面烤肉曬太陽呢。
房子的門面簡單大方，大門旁邊搭配了一方一長的窗戶，簡單的水泥台階和地板對比房子的白非常俐落。
這個角度能夠看到整個建築的外觀。傳統的山形屋頂下搭配著各種尺寸的窗戶，就不會顯得那麼單調。房子周圍的草地和植物也是襯托房子更鮮明亮麗的功臣。
因為位處於寧靜的小鄉村，這次建築師捨棄了圍牆的設計，使用石頭砌成低矮的牆，自由出入的開放感讓這裡更顯得開闊。
面東的窗戶確保了室內的採光一定夠明亮，特殊的光學玻璃也能達到隔熱的效果。
現代的L型廚房具備完整的收納空間，崁入的電磁爐座和抽油煙機都用了最簡約的設計，木色的流理台配上黑色的抽屜門也非常有質感。
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能提供六人做的木製大餐桌是餐廳的中心。柔和的木頭配上皮製的餐椅有奢華又舒適的感受。
客廳基本上是淺咖啡色的，讓日光進來這個空間舒適的停擺。側邊的窗戶只有一半高，不影響你看電視時的反光。跳色的孔雀綠窗簾非常搶眼，角落的植物也是不可少的搭配。
懸浮式的水槽線條更簡單也更好清理，除了一旁窗戶的光線之外，鏡子上方的光線能夠打量浴室內部光照不到的地方，讓整間浴室都顯得明亮。
階梯適用深咖啡色的木頭製成，蜿蜒而上的曲線非常美麗，而階梯下的空間也不浪費得變身成簡單的衣帽間。
在閣樓的部分有個泡澡的小天地，天花板下方放置了簡單的浴缸，黑色的地板形成強烈的對比。
沐浴在陽光下的臥室看起來真療癒，下午時光就這樣窩在這張大床上度過吧！還想搜集更多好窩住宅的裝潢點子，延伸閱讀：鄉下的時尚住宅: 混搭素材以及色系的豪華空間
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