大口深呼吸：最能夠淨化空氣的室內植物

這幾年空氣污染嚴重，動不動就紫爆害人都不敢出門。沒有關係，至少在家裡我們可以製造一個非常清新的環境，而且很容易就可以做到！當然你可以買一台超厲害的空氣清淨機，但更好的選擇是擺一些室內的植物，自然又美觀。我們都知道植物可以消耗二氧化碳製造氧氣，但是NASA證實，有些特定的植物還能淨化空氣中的苯、甲醛、三氯乙烯、二甲苯和氨。
以下我們推薦了一些很適合放在家裡的植物，把名字記下來，下次到花市找找你的綠色朋友吧！
大棵的植物不一定只能擺在花園，這種植物有著棕櫚樹般的熱情枝葉，奔放的感覺似乎讓家裡變成了熱帶王國，而且擺在哪裡都是焦點，多好看！
蕨類很神奇，有非常多的好處卻不太需要費心照顧。只是要記得定時修剪他們，不然就會長得越來越狂野！
同樣是不太需要費心的植物又可以常保鮮綠，對於忙碌又常忘記照料的人來說最適合了。
黃金葛也很適合像圖片裡一樣讓它攀在家具上，既有裝飾性又能吸收空氣裡的甲醛、苯、二甲苯，室內設計師也會誇你內行。
好啦這個是列好玩的，他們跟淨化空氣沒什麼關係。但是你不可否認除了空氣需要淨化，也需要除掉一些惱人的蚊蠅吧！而且看看這多麼可愛啊！
好的，在我們的資料庫裡顯然還不存在吊蘭的圖示。不過記住這個名字，它們有長長的、自然垂墜式的葉子，非常美麗，還可以吸收甲醛和二甲苯，你會喜歡的。
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