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大口深呼吸：最能夠淨化空氣的室內植物

I-Hui Hsiao I-Hui Hsiao
homify 花園植物與花
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這幾年空氣污染嚴重，動不動就紫爆害人都不敢出門。沒有關係，至少在家裡我們可以製造一個非常清新的環境，而且很容易就可以做到！當然你可以買一台超厲害的空氣清淨機，但更好的選擇是擺一些室內的植物，自然又美觀。我們都知道植物可以消耗二氧化碳製造氧氣，但是NASA證實，有些特定的植物還能淨化空氣中的苯、甲醛、三氯乙烯、二甲苯和氨。

以下我們推薦了一些很適合放在家裡的植物，把名字記下來，下次到花市找找你的綠色朋友吧！

日本葵（江邊刺葵）、棕竹（散尾葵）

Butterfly Palm Tree (Dypsis lutescens) homify 花園植物與花
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Butterfly Palm Tree (Dypsis lutescens)

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大棵的植物不一定只能擺在花園，這種植物有著棕櫚樹般的熱情枝葉，奔放的感覺似乎讓家裡變成了熱帶王國，而且擺在哪裡都是焦點，多好看！

波士頓腎蕨、藤蕨

Fern Garden Garden Arts 庭院
Garden Arts

Fern Garden

Garden Arts
Garden Arts
Garden Arts

蕨類很神奇，有非常多的好處卻不太需要費心照顧。只是要記得定時修剪他們，不然就會長得越來越狂野！

萬年青

Pot plants in design Custom Media 室內景觀
Custom Media

Pot plants in design

Custom Media
Custom Media
Custom Media

同樣是不太需要費心的植物又可以常保鮮綠，對於忙碌又常忘記照料的人來說最適合了。

黃金葛

Natural bathroom Custom Media 衛浴裝飾品
Custom Media

Natural bathroom

Custom Media
Custom Media
Custom Media

黃金葛也很適合像圖片裡一樣讓它攀在家具上，既有裝飾性又能吸收空氣裡的甲醛、苯、二甲苯，室內設計師也會誇你內行。

捕蠅草

Venus Flytrap, Bakker.com Bakker.com 庭院
Bakker.com

Venus Flytrap

Bakker.com
Bakker.com
Bakker.com

好啦這個是列好玩的，他們跟淨化空氣沒什麼關係。但是你不可否認除了空氣需要淨化，也需要除掉一些惱人的蚊蠅吧！而且看看這多麼可愛啊！

吊蘭

Large Glasshouse Terrarium ELLA JAMES 花園配件與裝飾品
ELLA JAMES

Large Glasshouse Terrarium

ELLA JAMES
ELLA JAMES
ELLA JAMES

好的，在我們的資料庫裡顯然還不存在吊蘭的圖示。不過記住這個名字，它們有長長的、自然垂墜式的葉子，非常美麗，還可以吸收甲醛和二甲苯，你會喜歡的。

還是想乾脆移居大自然大口深呼吸？延伸閱讀：10 間盡享大自然生活的木屋

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