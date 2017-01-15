大口深呼吸：最能夠淨化空氣的室內植物

這幾年空氣污染嚴重，動不動就紫爆害人都不敢出門。沒有關係，至少在家裡我們可以製造一個非常清新的環境，而且很容易就可以做到！當然你可以買一台超厲害的空氣清淨機，但更好的選擇是擺一些室內的植物，自然又美觀。我們都知道植物可以消耗二氧化碳製造氧氣，但是NASA證實，有些特定的植物還能淨化空氣中的苯、甲醛、三氯乙烯、二甲苯和氨。

以下我們推薦了一些很適合放在家裡的植物，把名字記下來，下次到花市找找你的綠色朋友吧！