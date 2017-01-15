實用小知識！8個絕對要避免的花園設計

每一個美麗絕倫的花園都經過主人家悉心的照顧和裝飾，一點一點地把每一吋空間變得更完美！其實用心守護著庭園的心血，並不會白白地浪費，它們會意想不到地會饋在我們的生活當中，例如每一次憩坐在小花園中的滿足感都可以讓身心更舒服。在這個小專題中，Homify為大家搜集了八個常見的錯誤，令家中的庭園暗然失色。在適當的空間中，擺設噴泉、草地、小型泳池或是長春樹之前，大家應當好好地了解庭園的空間、評估設計後，才作出最好的選擇。快來看看自己家的小花園有犯以下這八個錯失吧！
花園的傢具和設施大部分都暴露在戶外當中，難免會受到陽光、雨水、和風塵的損耗，選用昂貴和有質素的戶外用品可以抵擋這些自然的損耗和苛刻的環境，長遠來說可以為我們節省了很多不必要的麻煩和洗費。很多人都會認為室外的東西，折舊比率高，所以選購一些比較便宜的用品，但其實往往要投資更多去維修和換裝。
在購置傢具的時間，你有按照庭園的空間大小去考慮嗎？以下正是經常發生的錯誤判斷，就是以為選購愈大的傢私愈好，但其實這是一個謬誤。以為大的擺設可以讓空間顯大，但其實錯失地霸佔了更多地方，造成一個混亂和逼夾的環境。
在選購傢具的時候，想像力是非常的重要！你要運用想像力去構思一下環境的模樣，跟傢具是否配襯呢？放置到家中的模樣往往跟在店裡的傢品部中很不一相同，所以幻想力是很重要的呢！除了園中的環境以外，庭中的擺設也是很重要的因素，如果配不上已有的擺設就會功虧一簣咯！
如果你想延長園子的壽命，專業的水電工程師建議和設計是必要的一環，適當的排水系統可以避免雨季造成的破壞，好的設計還可以儲存雨水去灌溉草地。如果沒有好的排水系統，雨水的泛濫將會淹沒一切。
能夠擁有一個超大的泳池是超棒的，但是以上這個例子很明顯就沒有怎麼大的空間去擺放這個超大泳池。這個超寬闊的泳池用盡了兩側的空間，迫使它幾乎沒有行走的空間。
專業的園藝設計師可以為我們選用適合的花卉和植物，不是所有的植物都可以抵受一整天的陽光，有些花朵需要一些半陰半陽的環境才可以好好地生長。要是選用了錯誤的植物，淍謝的它們會很可憐，還會讓整個庭院死氣沈沈哦！
這個圖片中的花園，因為日久失修的關係，全都是茂密的樹林和雜草。主人家沒有好好地修剪和切割樹林，植被覆蓋所有的空間，無法通行，讓屋子顯得非常的陰森。所以我們必需清除雜草，讓離開的通道清晰可見，我們才可以好好地享受戶外的空間。
夕陽西下的時光，良好的燈光系統是非常的重要！尤其是夏季的晚上，充足的光線可以讓好好的享受夜晚的戶外時間，精心佈置的燈光可以大大地提升一個院子的水平，甚至可以創作出無法想像的光影效果。
還想知道多一點打造美麗花園的小秘訣吧！快會一下以下這個專題：6個打造出絕美庭院的簡單方法