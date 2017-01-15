實用小知識！8個絕對要避免的花園設計

每一個美麗絕倫的花園都經過主人家悉心的照顧和裝飾，一點一點地把每一吋空間變得更完美！其實用心守護著庭園的心血，並不會白白地浪費，它們會意想不到地會饋在我們的生活當中，例如每一次憩坐在小花園中的滿足感都可以讓身心更舒服。在這個小專題中，Homify為大家搜集了八個常見的錯誤，令家中的庭園暗然失色。在適當的空間中，擺設噴泉、草地、小型泳池或是長春樹之前，大家應當好好地了解庭園的空間、評估設計後，才作出最好的選擇。快來看看自己家的小花園有犯以下這八個錯失吧！