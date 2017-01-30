混凝土與木材的火花：帶有傳統與現代之美的日式房子

隨著經年累月的發展和孕育，很多傳統跟習俗都慢慢地建立起來，成為了截然不同又多元化的文化產物。而建築物，就是其中一種豐盛的藝術產物，其風格元素可以完全地把不同國籍的生活文化呈現於眾人的眼前，不廢吹灰之力的帶給我們故事和知識。它們的每一角落，除了是藝術的搖籃，更是計算的美學和科學的表現。這些大型的藝術品融入我們的生活，更是我們的家，讓我們一起欣賞這美麗又珍貴的建築吧！