打造夢幻露臺的10種方法

無論是在頂樓的空間，或者是閒置的陽台，甚至在空下來的庭院空間中，利用這些地方做出露臺的設置，提供生活中最方便就能擁有的休憩空間，這一定是相當令人羨慕的事。打造露臺很有難度嗎?這次點子簿就要教你10種打造露臺的方式，利用這些想法及概念，你也能輕鬆設計出你想要的夢幻露臺。