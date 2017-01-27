打造夢幻露臺的10種方法

無論是在頂樓的空間，或者是閒置的陽台，甚至在空下來的庭院空間中，利用這些地方做出露臺的設置，提供生活中最方便就能擁有的休憩空間，這一定是相當令人羨慕的事。打造露臺很有難度嗎?這次點子簿就要教你10種打造露臺的方式，利用這些想法及概念，你也能輕鬆設計出你想要的夢幻露臺。
在建築中利用木頭這種天然建材，能夠營造出空間的溫馨感，而作為露臺的使用時，則更能體現出空間的休憩氛圍。
如果你的住宅四周有著美麗的景緻，在露臺的設計上最重要就是別讓欄杆阻擋你的視線，用天然的美麗景致來裝飾你的露臺，是最美好的事。
如果你的露臺空間夠大，或許你也不用想著怎麼去給它華麗的裝置，整理乾淨然後空著，空閒時在此佇立或漫步，也是相當不錯的享受。
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選用對的植栽來裝飾露臺，然後配合合適的石材，除了增添了空間的特色外，更營造出旺盛的生命力。
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既然是做露臺的設計，何不就拿掉過多遮陽的設備，在休憩的時光裡慵懶享受那一抹透入的斜陽。
利用不同的建材及元素可以製造出不同的空間層次，木材與磁磚的交互應用也能更進一步區隔出場域的區塊。
多利用暖色系及不要過於搶眼的裝飾來打造露臺的平靜感，甚至可以利用自然光及燈光的搭配來讓舒適感提升。
近年來流行起在戶外露臺空間用餐的風氣，或許你也可以在自家露臺設置一個小餐廚，這樣又更有度假氣氛了。
你也想要擁有個露臺廚房嗎?我們的設計師可以幫你喔!