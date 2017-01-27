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打造夢幻露臺的10種方法

Yungshun Lee Yungshun Lee
Cliff Dwelling, Specht Architects Specht Architects 露臺
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無論是在頂樓的空間，或者是閒置的陽台，甚至在空下來的庭院空間中，利用這些地方做出露臺的設置，提供生活中最方便就能擁有的休憩空間，這一定是相當令人羨慕的事。打造露臺很有難度嗎?這次點子簿就要教你10種打造露臺的方式，利用這些想法及概念，你也能輕鬆設計出你想要的夢幻露臺。

利用木材

Construcción de una terraza, Vicente Galve Studio Vicente Galve Studio 露臺
Vicente Galve Studio

Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio

在建築中利用木頭這種天然建材，能夠營造出空間的溫馨感，而作為露臺的使用時，則更能體現出空間的休憩氛圍。

減少圍欄的視線

Cliff Dwelling, Specht Architects Specht Architects 露臺
Specht Architects

Cliff Dwelling

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

如果你的住宅四周有著美麗的景緻，在露臺的設計上最重要就是別讓欄杆阻擋你的視線，用天然的美麗景致來裝飾你的露臺，是最美好的事。

空著也不錯

건우씨네 집수리(KUNWOO'S JIP-SOORI), 무회건축연구소 무회건축연구소
무회건축연구소

무회건축연구소
무회건축연구소
무회건축연구소

如果你的露臺空間夠大，或許你也不用想著怎麼去給它華麗的裝置，整理乾淨然後空著，空閒時在此佇立或漫步，也是相當不錯的享受。

想看更多露臺的設計，你可以看看這裡

植栽與石頭

un jardin oriental, BAIRES GREEN MUEBLES BAIRES GREEN MUEBLES 庭院
BAIRES GREEN MUEBLES

BAIRES GREEN MUEBLES
BAIRES GREEN MUEBLES
BAIRES GREEN MUEBLES

選用對的植栽來裝飾露臺，然後配合合適的石材，除了增添了空間的特色外，更營造出旺盛的生命力。

對於庭院改造有興趣，或許你可以參考:看完這 19 個庭院你會想改造自己的

家具的尺寸

Piso urbano, gatarqs gatarqs 露臺
gatarqs

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gatarqs
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家具尺寸的合適與否對於露臺的設計相當的重要，先了解自己所需要的休憩模式，選用適當的大小。如若使用了過大的家具，則會侵占太多原有的行動樂趣。

享受陽光

ATICO EN BLANES, LF24 Arquitectura Interiorismo LF24 Arquitectura Interiorismo 露臺
LF24 Arquitectura Interiorismo

LF24 Arquitectura Interiorismo
LF24 Arquitectura Interiorismo
LF24 Arquitectura Interiorismo

既然是做露臺的設計，何不就拿掉過多遮陽的設備，在休憩的時光裡慵懶享受那一抹透入的斜陽。

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多種素材搭配

terrace FG ARQUITECTES 露臺
FG ARQUITECTES

terrace

FG ARQUITECTES
FG ARQUITECTES
FG ARQUITECTES

利用不同的建材及元素可以製造出不同的空間層次，木材與磁磚的交互應用也能更進一步區隔出場域的區塊。

色調的選用

VIVIENDA UNIFAMILIAR MG, Marantz Arquitectura Marantz Arquitectura 露臺
Marantz Arquitectura

Marantz Arquitectura
Marantz Arquitectura
Marantz Arquitectura

多利用暖色系及不要過於搶眼的裝飾來打造露臺的平靜感，甚至可以利用自然光及燈光的搭配來讓舒適感提升。

家具的利用

Bedroom 3 Terrace TG Studio 露臺
TG Studio

Bedroom 3 Terrace

TG Studio
TG Studio
TG Studio

如果你想擁有一個較為奢華的休憩空間，那你就用家具填滿它吧!讓自己盡情享受戶外的景致，也同時擁有室內的便利放鬆。

設置小餐廚

Cobertura - Pinheiros, MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES 露臺
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES

MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES

近年來流行起在戶外露臺空間用餐的風氣，或許你也可以在自家露臺設置一個小餐廚，這樣又更有度假氣氛了。

你也想要擁有個露臺廚房嗎?我們的設計師可以幫你喔!

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