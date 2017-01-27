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用木材打造居家生活: 10 種讓你被自然氣息環繞的木造術

Yungshun Lee Yungshun Lee
Log Houses, CBI Home Ltd CBI Home Ltd
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在眾多建築專案中，木造建築常是最引人注意的，而這樣的天然建材也提供房屋有了不一樣的風格及機能，木材的觸感及質感也更能散發出親人的感受。而木材打造出風格也能夠相當多變，無論是簡約風、時尚風或是鄉村風，這次點子簿就整理了10 種簡約又時尚的木造術，讓你再次感受木材的多樣化及獨特美感，引發你用木材打造房屋的衝動。

1. 典型的簡單

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Özge Hotel &amp; Bungalow

Özge Hotel & Bungalow
Özge Hotel &amp; Bungalow
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典型的木屋設計可以直接保持木材獨有的調性，再搭配景觀及良好的造景，就能讓人為之著迷。

喜歡木屋的你，也可以參考:清新的質樸:取材天然的小木屋

2. 童話小屋

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CBI Home Ltd

CBI Home Ltd
CBI Home Ltd
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圖片中的建築是否讓你聯想到童話裡的小木屋，這樣的木材使用方法能營造出較別至的氛圍，這樣童話般的木屋既質樸又迷人，感覺小木偶隨時會從窗戶探出頭來呢!

3. 木屋陽台

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BS Ingeniería

BS Ingeniería
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在打造小木屋時別忘了一定要有陽台或露臺的設計，這樣的休憩空間正是重要的木屋精神，新鮮空氣、陽光、美景就直接提升房屋的價值。

這裡有更多陽台的設計，來激發一下你的靈感吧!

4. 遮陽棚

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BS Ingeniería

BS Ingeniería
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木製的遮陽棚可以替光及風製造一個交互流通的空間，而所創造的陰影也可以被當成一個休憩空間利用。

5. 木造窗框

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木製窗框能帶出建築的樸實感，同時也散發出些許的文藝氣息，不奢華也很美好。

6. 木樑

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Cıralı Beach Bungalows

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在房屋裡使用木樑的設計，能夠讓環境有種平靜自然的調性，同時也讓天花板更顯優雅。

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7. 淺色木材

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當使用不同顏色的木材來做居家打造時，會讓整個設計顯得更有趣，而且在深淺的顏色變化間，也凸顯出各種木材獨特的天然調性。

8. 深色木材

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Nowak i Nowak Architekci

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上張圖片就是以淺色為例，而這裡用深色木材所打造的房屋就展現了不同的風格，是否顯得高貴許多了呢?

9. 架高房屋

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如果你喜歡於高處遠望，那麼利用木材來把建築架高，同時還能夠享有陽台以及露臺的空間，但別忘了評估整體結構，以免造成意外喔!

10. 搭配其他素材

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CBI Home Ltd

CBI Home Ltd
CBI Home Ltd
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使用木材的過程中也可以搭配石頭、玻璃或混凝土等建材，這可以使建築呈現更多不同的風貌，你想好要怎麼利用木材來打造你的專屬空間了嗎?

或許，你也可以請教我們的設計師喔!

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