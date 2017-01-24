如何善用小空間，打造絕美庭院的方法

現代人的都市居住空間有限，很多時候就算房子附有小庭院，我們也不會特別想要去設計，反而會直接把它當作雜物間放東放西。

為了改變你們的想法，我們聽取了專家的建議，並在此綜合 10 個適合小庭院的設計，讓大家明白到小空間也能變身成絕美的小庭院！