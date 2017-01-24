如何善用小空間，打造絕美庭院的方法

庭院不一定要種滿各式各樣的花朵，簡單地以草坪作為主角也同樣可行！
雖然草坪也需要定期澆水和修剪，可是這些功夫一定是值得的！效果你也能從圖片中看得見吧？
把庭院的牆粉刷成鮮艷顏色是個簡單的改造方法，除此以外，我們也建議你們多以自然的素材比如說木材、石頭或陶土等等來裝飾庭院喔！
把花園的一個角落設計成熱帶花園吧！只要你種植比如說竹子、迷你棕櫚樹、仙人掌式者是蕨類植物，你就可以輕易地打造出獨特的熱帶風情庭院了
在庭院的四周種植灌木或易於打理的花朵吧！以自然植物作籓籬能夠裝飾狹窄的庭院空間，同時也能騰出中間的空間來放置椅子或茶几等等。
棄用一般的水泥路徑吧，取而代之，以天然的樹幹排列成充滿大自然味道的獨特花園小徑！
如果你非常享受戶外的休閒時光，那不妨就在庭院裡加添藤製吊椅吧！鏤空的藤椅本就具有裝飾效果，可以為庭院帶來點點的田園風。 你想像得到嗎？在溫暖的午後，你也可以悠閒地坐在吊椅上享受微風和花香！
狹窄的空間裡或許你無法種植大量植物或草坪，可是你卻可以多在牆上花點創意——比如說打造一面石板牆！
把植物種在牆上的點子聽起很特別，而事實上垂直花園能夠利善用牆面的空間，非常適合都市的小庭院！
除了從植物或傢俱入手外，你也可以利用不同的燈光來營造不同的效果！例如以燈籠式吊燈來點綴你的庭院。
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