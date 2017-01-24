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如何善用小空間，打造絕美庭院的方法

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現代人的都市居住空間有限，很多時候就算房子附有小庭院，我們也不會特別想要去設計，反而會直接把它當作雜物間放東放西。

為了改變你們的想法，我們聽取了專家的建議，並在此綜合 10 個適合小庭院的設計，讓大家明白到小空間也能變身成絕美的小庭院

​1. 草坪

Jardim romântico, Lúcia Vale Interiores Lúcia Vale Interiores 庭院
Lúcia Vale Interiores

Lúcia Vale Interiores
Lúcia Vale Interiores
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庭院不一定要種滿各式各樣的花朵，簡單地以草坪作為主角也同樣可行！

雖然草坪也需要定期澆水和修剪，可是這些功夫一定是值得的！效果你也能從圖片中看得見吧？

​2. 顏色與自然素材

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Lider Interiores

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把庭院的牆粉刷成鮮艷顏色是個簡單的改造方法，除此以外，我們也建議你們多以自然的素材比如說木材、石頭或陶土等等來裝飾庭院喔！

​3. 簡約風設計

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喜歡簡約設計的朋友們，你們可以參考上圖的設計，以純白傢俱及淺木色桌子來裝飾空間。想要加添度假的感覺？那你可以加設一張充滿海洋風情的帆布吊床！

​4. 熱帶角落

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ANALU ANDRADE – ARQUITETURA E DESIGN

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把花園的一個角落設計成熱帶花園吧！只要你種植比如說竹子、迷你棕櫚樹、仙人掌式者是蕨類植物，你就可以輕易地打造出獨特的熱帶風情庭院了

​5. 以植物作籓籬

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在庭院的四周種植灌木或易於打理的花朵吧！以自然植物作籓籬能夠裝飾狹窄的庭院空間，同時也能騰出中間的空間來放置椅子或茶几等等。

​6. 獨特木徑

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Lodo Barana Arquitetura e Interiores

Lodo Barana Arquitetura e Interiores
Lodo Barana Arquitetura e Interiores
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棄用一般的水泥路徑吧，取而代之，以天然的樹幹排列成充滿大自然味道的獨特花園小徑！

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7. 藤製吊椅

Jardim para lazer, Ésse Arquitetura e Interiores Ésse Arquitetura e Interiores 庭院
Ésse Arquitetura e Interiores

Ésse Arquitetura e Interiores
Ésse Arquitetura e Interiores
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如果你非常享受戶外的休閒時光，那不妨就在庭院裡加添藤製吊椅吧！鏤空的藤椅本就具有裝飾效果，可以為庭院帶來點點的田園風。 你想像得到嗎？在溫暖的午後，你也可以悠閒地坐在吊椅上享受微風和花香！

8. 加添質感

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Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
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狹窄的空間裡或許你無法種植大量植物或草坪，可是你卻可以多在牆上花點創意——比如說打造一面石板牆！

​9. 把植物種在牆上

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Arquitetura Ao Cubo LTDA

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Arquitetura Ao Cubo LTDA
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把植物種在牆上的點子聽起很特別，而事實上垂直花園能夠利善用牆面的空間，非常適合都市的小庭院

10. 燈光點綴花園

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除了從植物或傢俱入手外，你也可以利用不同的燈光來營造不同的效果！例如以燈籠式吊燈來點綴你的庭院。

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