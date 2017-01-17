改造陰沉老公寓! 北歐系的明亮通風夢幻家園

有人喜歡華麗風格如維多利亞時代的住宅，有人卻偏好極簡式主義的樸素住家。斯堪地納維亞的空間設計，以簡單的裝潢搭配明亮色彩和天然材料，讓住戶能夠享有舒適美觀的住家環境，向來就是許多人的心頭愛！今天要帶你去參觀由 Venduta A Prima Vista 的專家所改造的專案，看看他們是如何把一座陰鬱擁擠的住家變成北歐式的夢想家園。現在就一起來參觀吧！