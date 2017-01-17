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改造陰沉老公寓! 北歐系的明亮通風夢幻家園

Genie Chien Genie Chien
Home Staging Nordic-Retrò, Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista 客廳
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有人喜歡華麗風格如維多利亞時代的住宅，有人卻偏好極簡式主義的樸素住家。斯堪地納維亞的空間設計，以簡單的裝潢搭配明亮色彩和天然材料，讓住戶能夠享有舒適美觀的住家環境，向來就是許多人的心頭愛！今天要帶你去參觀由 Venduta A Prima Vista 的專家所改造的專案，看看他們是如何把一座陰鬱擁擠的住家變成北歐式的夢想家園。現在就一起來參觀吧！

改造前的廚房：死氣沉沉

Home Staging Nordic-Retrò, Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista 廚房
Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

儘管這間廚房予人乾淨整潔的印象，但卻絲毫不具任何吸引力。暗淡無光加上死氣沉沉，很難想像會有任何人想在這裡烹調出一頓美食。

改造後：迎進了新鮮空氣

Home Staging Nordic-Retrò, Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista 廚房
Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
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廚房變得煥然一新了！之前的餐桌換成了這個小巧的桌子，靠牆置放，以便讓烹飪區域享有較大的空間。不必要的傢俱都被移除了。換上新的窗簾，迎進更多的自然光，感覺清爽了許多。

改造前的餐廳：混亂的空間

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Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

基本上，這座老式餐廳還算功能齊全，但是書架上堆滿了書，襯著黃色的牆面，使空間看來暗沈不開朗。老式的風格沒有一絲古色古香的印象，反而讓人心情沈重不已。

改造後：明亮又開朗

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Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

換掉昏黃色的氛圍，牆壁披上了愉快的藍白色新裝，整體視覺立刻增亮了許多！在餐桌上擺放個花瓶，插上兩支新鮮的花朵，春天真的降臨這個住家了！

改造前的客廳：擁擠不堪的空間

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Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

這個空間事實上不僅僅是餐廳，它還同時是客廳。老式沙發像是從老祖母的地下室搬上來的，擺放的位置又這麼緊靠著餐桌，不論是吃頓飯或招待客人都感覺擁擠不堪。

改造後：明亮又迷人

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Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

餐桌搬到房間角落後，空間感覺寬廣開放許多，整體視覺變得很迷人！一座明亮色系的沙發，上面擺放著舒適的軟墊，任誰都想在這裡享受一下休閒放鬆的時光。

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改造前：沈重的臥室

Home Staging Nordic-Retrò, Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista 臥室
Venduta a Prima Vista

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Venduta a Prima Vista
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一進到這間房間，立刻就會感染上空間裡的沈重哀傷。牆面同樣呈現昏黃色調，大片的床頭板佔用了大量的空間，卻沒有帶來任何愉悅的氛圍。

改造後：敞亮無憂的休息室

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Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
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房間採用藍白色系來打造，室內一座黃色的座椅與周圍空間形成了鮮明的對比，帶來一股鮮亮的色彩和流行的氣息。新刷上的油漆和明亮的傢俱，讓這個房間感覺敞亮無比。

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