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21個費點小力氣翻修家裡的小訣竅

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
homify 浴室
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你正在考慮改造或是讓你已經不錯的家再升級變更美，但是你的預算有限，不能夠大刀闊斧砸重金改造。沒問題，homify 聽到你的心聲，為你整理了 21 個費點小力氣翻修家裡的小訣竅。你不需要掏空你的口袋，而這些解決方案實用又迅速，你也不一定需要專業人士的協助，就能夠自行完成翻修的過程。

1.LED 燈

Kitchen DDWH Architects 現代廚房設計點子、靈感&圖片
DDWH Architects

Kitchen

DDWH Architects
DDWH Architects
DDWH Architects

照明是營造家中氛圍不可或缺的重要元素，良好的照明能讓你的家充滿朝氣，甚至是散發不一樣的迷人魅力。使用 LED 燈照明能夠讓你的空間的個性更有層次。

2. 浴室磁磚清潔

homify 浴室
homify

homify
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磁磚的清潔對於浴室的外觀有非常大的影響，你不需要把磁磚全部打掉，利用醋或是肥皂水，就可以將你的磁磚清洗地乾淨溜溜，浴室也會煥然一新。

3. 實用的裝飾品

Natural Rope Knot Door Stop homify 家居用品配件與裝飾品
homify

Natural Rope Knot Door Stop

homify
homify
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你還在用紙板當門擋嗎? 你可以利用一些獨特的裝飾品做為門擋，不僅有創意又省錢。

4. 門墊

Upper Park, Loughton, Boscolo Boscolo 窗戶與門門
Boscolo

Upper Park, Loughton

Boscolo
Boscolo
Boscolo

買一個新的門墊吧! 這樣一來客人在入口處的時候會對家裡留下良好的第一印象。

5. 拒絕吱吱聲

Ravenna Oak Internal Door Prefinished Modern Doors Ltd 窗戶與門門 複合木地板 Wood effect
Modern Doors Ltd

Ravenna Oak Internal Door Prefinished

Modern Doors Ltd
Modern Doors Ltd
Modern Doors Ltd

定期給您的門窗加加油，使它們保持完美的工作狀態，進而避免它們發出惱人的吱吱聲。

6. 傢俱的保護套

Living Room, Lights & Shades Studios Lights & Shades Studios 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Lights &amp; Shades Studios

Living Room

Lights & Shades Studios
Lights &amp; Shades Studios
Lights & Shades Studios

想要長久地使用像沙發這樣的傢俱，那麼我們建議你為傢俱穿上保護套，像是一條簡單的沙發布或是坐墊的坐套，都能讓傢俱的壽命更長。

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7. 皮製沙發

homify 客廳沙發與扶手椅 布織品
homify

homify
homify
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你可能已經投資不少的錢在優質的皮革沙發上，那麼後續最重要的就是要細心照顧他們，並利用特殊的蠟定期保護表面，讓它們保持嶄新面貌。

8. 充滿創意的壁貼

ABC for the Spelling Bee, Black homify 牆面
homify

ABC for the Spelling Bee, Black

homify
homify
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如果你喜歡藝術牆的概念，你可以利用乙烯基貼紙或親手畫上一個夢幻的壁畫，讓你空白的牆面更有魅力。

9. 掛勾

homify 家居用品家庭用品
homify

homify
homify
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使用這樣的掛鉤能夠不需要傷害你的牆壁，油漆也不會剝落。

10. 清理牆面

Casa Santiago 49, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura 現代浴室設計點子、靈感&圖片
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

定期清潔你的牆面是讓房子看起來不會老態龍鍾的關鍵，你要特別注意浴室的牆面，因為這裡最容易看見黴菌。

11. 花

Ceramic Cactus Vases rigby & mac 家居用品配件與裝飾品
rigby &amp; mac

Ceramic Cactus Vases

rigby & mac
rigby &amp; mac
rigby & mac

鮮花是簡單的解決方案，只要擺上鮮花，家裡就自然增添舒適的氣氛。

12. 壁貼

Hand drawn flower (pack 1) wall stickers Vinyl Impression 牆壁與地板牆壁裝飾
Vinyl Impression

Hand drawn flower (pack 1) wall stickers

Vinyl Impression
Vinyl Impression
Vinyl Impression

選擇你喜歡的創意壁貼，展示你的好品味。

13. 凌亂感

Open Plan 1st floor Living room Imperfect Interiors
Imperfect Interiors

Open Plan 1st floor Living room

Imperfect Interiors
Imperfect Interiors
Imperfect Interiors

每週定期選一或兩天好好整理家裡，確保家中杜絕凌亂感。

14. 衣櫥空間

homify 臥室衣櫥與衣櫃
homify

homify
homify
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如果你的衣櫃裡的空間已經用完了，那麼可以擺放這種衣帽桿。

15. 待洗衣物

Tricks laundry basket homify 衛浴儲藏櫃 塑木複合材料 Blue laundry basket,blue,woven,stylish,bathroom
homify

Tricks laundry basket

homify
homify
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使用柳條籃作為洗衣藍的替代品，保持房子的空間感，並且獨絕雜亂。

16. 照明

Bare bulb fabric flex light An Artful Life 家居用品家庭用品
An Artful Life

Bare bulb fabric flex light

An Artful Life
An Artful Life
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定期更換你的燈泡，這樣子可以讓家中不再昏黃。

17. 地毯

​UNA STORIA POP, StudioG StudioG 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
StudioG

StudioG
StudioG
StudioG

地毯是為家中帶來風格與溫暖的元素，但是一定要定期清洗。

18. 廚房

Kitchen with range cooker Dittrich Hudson Vasetti Architects 系統廚具
Dittrich Hudson Vasetti Architects

Kitchen with range cooker

Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects

廚房通常是家裡最常用的房間，需要每天額外的照顧。 你應該要在煮飯後清潔所有的檯面，櫥櫃門，爐灶頂部和底部。

19. 維持清新空氣

Industrial Loft, DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA. DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA. 廚房
DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.

DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.
DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.
DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.

在家中放置空氣清淨劑，能夠讓家裡聞起來香香的，心情也更好。

20. 為層架上色

Tomado Floor Standing Shelves, Diagonal Furniture Diagonal Furniture 書房/辦公室儲藏櫃
Diagonal Furniture

Tomado Floor Standing Shelves

Diagonal Furniture
Diagonal Furniture
Diagonal Furniture

把你的書架或是書櫃漆上鮮豔的顏色吧! 這樣能夠讓你的家更有個性。

21. 相框

HAM Screen Prints, HAM HAM 藝術品照片與畫作
HAM

HAM Screen Prints

HAM
HAM
HAM

最後也是最簡單的，利用相框擺放畫作或是照片，簡單地讓家中更美麗!

延伸閱讀: 7 個以低預算讓空間更豪華的小撇步

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