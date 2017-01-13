21個費點小力氣翻修家裡的小訣竅

你正在考慮改造或是讓你已經不錯的家再升級變更美，但是你的預算有限，不能夠大刀闊斧砸重金改造。沒問題，homify 聽到你的心聲，為你整理了 21 個費點小力氣翻修家裡的小訣竅。你不需要掏空你的口袋，而這些解決方案實用又迅速，你也不一定需要專業人士的協助，就能夠自行完成翻修的過程。
照明是營造家中氛圍不可或缺的重要元素，良好的照明能讓你的家充滿朝氣，甚至是散發不一樣的迷人魅力。使用 LED 燈照明能夠讓你的空間的個性更有層次。
定期給您的門窗加加油，使它們保持完美的工作狀態，進而避免它們發出惱人的吱吱聲。
想要長久地使用像沙發這樣的傢俱，那麼我們建議你為傢俱穿上保護套，像是一條簡單的沙發布或是坐墊的坐套，都能讓傢俱的壽命更長。
如果你喜歡藝術牆的概念，你可以利用乙烯基貼紙或親手畫上一個夢幻的壁畫，讓你空白的牆面更有魅力。
定期清潔你的牆面是讓房子看起來不會老態龍鍾的關鍵，你要特別注意浴室的牆面，因為這裡最容易看見黴菌。
鮮花是簡單的解決方案，只要擺上鮮花，家裡就自然增添舒適的氣氛。
選擇你喜歡的創意壁貼，展示你的好品味。
每週定期選一或兩天好好整理家裡，確保家中杜絕凌亂感。
定期更換你的燈泡，這樣子可以讓家中不再昏黃。
廚房通常是家裡最常用的房間，需要每天額外的照顧。 你應該要在煮飯後清潔所有的檯面，櫥櫃門，爐灶頂部和底部。
在家中放置空氣清淨劑，能夠讓家裡聞起來香香的，心情也更好。
把你的書架或是書櫃漆上鮮豔的顏色吧! 這樣能夠讓你的家更有個性。
最後也是最簡單的，利用相框擺放畫作或是照片，簡單地讓家中更美麗!
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