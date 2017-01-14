560 台幣買下預製屋: 一個集結各種風格的兩層樓夢想之家

灰色的屋頂搭配上白色、淺灰以及棕色的建築主體，散發著迷人的鄉村魅力，是經典不敗的組合。大門的旁邊是雙車庫，是非常便利的動線規劃。從房屋正面你可以看到屋子的牆面開了多扇窗，屋頂也有小天窗的設計，因此不難想像房子裡面勢必是洋溢著充足的自然光。