560 台幣買下預製屋: 一個集結各種風格的兩層樓夢想之家

坐落在波蘭的這間預製屋位在安靜的社區裡，寬敞、通風且時尚是這個家的魅力。對於人數不少的家庭來說，總共有四間房以及含雙車庫的這間兩層樓住家是非常完美的窩。來自波蘭的專家們賦予了這個家簡單卻優雅的外表，深淺灰、白、棕色的色系組合讓房子與身旁的綠意完美融合，毫無違和感。傳統的歐式鄉間小屋的結構，也讓這間房子帶有經典的靈魂。走進房子後，你更會為其時尚且別緻的風格而感到驚嘆!
灰色的屋頂搭配上白色、淺灰以及棕色的建築主體，散發著迷人的鄉村魅力，是經典不敗的組合。大門的旁邊是雙車庫，是非常便利的動線規劃。從房屋正面你可以看到屋子的牆面開了多扇窗，屋頂也有小天窗的設計，因此不難想像房子裡面勢必是洋溢著充足的自然光。
後院的空間十分簡潔美觀，從室內打開落地窗之後，便能直接到達後院，室內與室外的連結非常緊密。木材與玻璃更是搭配地天衣無縫，讓房子看起來更有層次感。大面積的露臺俯瞰著游泳池，在此一定能享受最為愜意的夏日時光。
客廳的一側是混凝土牆面，白色的油漆令人感到十分清爽，再搭配上木頭框的大面積玻璃落地窗，整個空間明亮度十足。右手邊的柱子以及牆面以白色搭配奶油色的石磚，巧妙地劃分出不同的家中區域。實木的地板上鋪上了圖樣的地毯，再搭配上白色的 L 形沙發座椅，整體感十分現代別緻。
餐廳以白、米白以及奶油色組合而成，緊鄰餐廳的是玻璃落地窗，因此屋主可以在陽光的沐浴下用餐。雖然說家中採用了開放式的設計，但是專家聰明地利用了一層的階梯，以及不同的色系，成功地不建起一道牆也能分隔客廳與餐廳。
從另外一個角度看客廳，你會發現這個家的起居空間幾乎每一面都有落地窗的設計。窗戶旁邊的壁爐不走傳統的路線，時尚俐落的線條充滿現代感，而像是玻璃茶几以及設計燈具這些小細節，都讓人感受到專家的搭配功力。
L 形的廚房非常便於熱愛料理的人在廚房
動工，一甩人們對廚房的陰暗印象，流理檯面上方是大片的玻璃窗，因此白天不用開燈也可以開心地做菜。廚房特別吸引人注意的便是用上三種不同顏色的儲藏櫃，色系的堆疊讓廚房更有層次感。
最後讓我們看看二樓的設計，你會發現專家將所有的臥室都放在二樓，並且規劃了兩套衛浴。