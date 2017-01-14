你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

560 台幣買下預製屋: 一個集結各種風格的兩層樓夢想之家

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
homify 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Loading admin actions …

坐落在波蘭的這間預製屋位在安靜的社區裡，寬敞、通風且時尚是這個家的魅力。對於人數不少的家庭來說，總共有四間房以及含雙車庫的這間兩層樓住家是非常完美的窩。來自波蘭的專家們賦予了這個家簡單卻優雅的外表，深淺灰、白、棕色的色系組合讓房子與身旁的綠意完美融合，毫無違和感。傳統的歐式鄉間小屋的結構，也讓這間房子帶有經典的靈魂。走進房子後，你更會為其時尚且別緻的風格而感到驚嘆!

外觀

homify 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
homify

homify
homify
homify

灰色的屋頂搭配上白色、淺灰以及棕色的建築主體，散發著迷人的鄉村魅力，是經典不敗的組合。大門的旁邊是雙車庫，是非常便利的動線規劃。從房屋正面你可以看到屋子的牆面開了多扇窗，屋頂也有小天窗的設計，因此不難想像房子裡面勢必是洋溢著充足的自然光。

後院

homify 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
homify

homify
homify
homify

後院的空間十分簡潔美觀，從室內打開落地窗之後，便能直接到達後院，室內與室外的連結非常緊密。木材與玻璃更是搭配地天衣無縫，讓房子看起來更有層次感。大面積的露臺俯瞰著游泳池，在此一定能享受最為愜意的夏日時光。

客廳

homify 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
homify

homify
homify
homify

客廳的一側是混凝土牆面，白色的油漆令人感到十分清爽，再搭配上木頭框的大面積玻璃落地窗，整個空間明亮度十足。右手邊的柱子以及牆面以白色搭配奶油色的石磚，巧妙地劃分出不同的家中區域。實木的地板上鋪上了圖樣的地毯，再搭配上白色的 L 形沙發座椅，整體感十分現代別緻。

餐廳

homify 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
homify

homify
homify
homify

餐廳以白、米白以及奶油色組合而成，緊鄰餐廳的是玻璃落地窗，因此屋主可以在陽光的沐浴下用餐。雖然說家中採用了開放式的設計，但是專家聰明地利用了一層的階梯，以及不同的色系，成功地不建起一道牆也能分隔客廳與餐廳。

客廳的另外一個角度

homify 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
homify

homify
homify
homify

從另外一個角度看客廳，你會發現這個家的起居空間幾乎每一面都有落地窗的設計。窗戶旁邊的壁爐不走傳統的路線，時尚俐落的線條充滿現代感，而像是玻璃茶几以及設計燈具這些小細節，都讓人感受到專家的搭配功力。

廚房

homify 現代廚房設計點子、靈感&圖片
homify

homify
homify
homify

L 形的廚房非常便於熱愛料理的人在廚房動工，一甩人們對廚房的陰暗印象，流理檯面上方是大片的玻璃窗，因此白天不用開燈也可以開心地做菜。廚房特別吸引人注意的便是用上三種不同顏色的儲藏櫃，色系的堆疊讓廚房更有層次感。

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

設計圖 一樓

homify 牆面
homify

homify
homify
homify

一樓的設計圖呈現出車庫以及大門的位置，你也可以發現雖然廚房、餐廳、客廳採取開放式的設計，但還是有巧妙的小隔間。

設計圖 二樓

homify 牆面
homify

homify
homify
homify

最後讓我們看看二樓的設計，你會發現專家將所有的臥室都放在二樓，並且規劃了兩套衛浴。

延伸閱讀: 為你的家庭找個窩! 以 360 萬入手一間含車庫的兩層樓簡約住家

房屋包裝的魔術: 把一棟不起眼的房子改造成現代別緻的搶手貨
你也想住在這個家裡嗎? 留言告訴我們吧!

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了