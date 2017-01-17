台幣 210 萬完工，38 坪的明亮系簡約別墅

從空中往下望，可以看到傾斜的屋頂襯托著灰瓦白牆，溫暖的木頭地板和門牆與灰色的車庫相搭。玻璃門窗讓這個家顯得明亮無比，外觀簡單又時尚。地面層有著客廳、廚房、浴室、家庭辦公室和公用設施間。閣樓部分有三間臥室、浴室和更衣室，主臥室則正對著大型木造陽臺。

將水電以及各種設備裝置好，然後運送到屋主指定的地點，總造價約為 27 萬波蘭幣，折合台幣約 210 萬。