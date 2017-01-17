台幣 210 萬完工，38 坪的明亮系簡約別墅

歡迎來到弗羅茨瓦夫，這是一座波蘭的都市，沿著奧得河有著風景如畫的成排別墅。我們要帶你去參觀一座漂亮的現代住家，名字叫作 Mati G1 ，是出自 Archipelago 設計工作室的手筆。周圍有著很美的自然環境，鬱鬱蔥蔥的綠色視野包圍著這座郊區住宅。外觀採用灰色及白色為主調，搭配別緻的木質元素，內部也採用類似的色調。寬敞的空間有著通風的大陽臺和漂亮的後院，現在就一起去瞧瞧吧！
從空中往下望，可以看到傾斜的屋頂襯托著灰瓦白牆，溫暖的木頭地板和門牆與灰色的車庫相搭。玻璃門窗讓這個家顯得明亮無比，外觀簡單又時尚。地面層有著客廳、廚房、浴室、家庭辦公室和公用設施間。閣樓部分有三間臥室、浴室和更衣室，主臥室則正對著大型木造陽臺。
將水電以及各種設備裝置好，然後運送到屋主指定的地點，總造價約為 27 萬波蘭幣，折合台幣約 210 萬。
寬闊整齊的步道和車道分別通向入口處和車庫。鬱鬱蔥蔥的草坪和灌木讓人一看便心生歡喜，灰色和白色混搭呈現優雅簡潔的印象。木造的大門予人溫暖感覺，同時也緩解了白色和灰色的單調。三片光滑的天窗和別製的煙囪，賦予房子風雅的格調。
室內採用時尚開放格局，讓客廳、餐廳和廚房全部集合在一起。淺色的木質地板搭配白色的牆壁，使得空間中的灰黑色元素更為凸顯。左側電視機上牆面有座書架，可以用來擺置書籍和其他零碎物品。質樸感的磚牆和右側斑馬紋的畫作，帶來一股“野性”的氣質。除了起居空間外，你可以看見後方有著簡約的用餐區域，緊臨著開放式的廚房。
光滑的木製櫥櫃對映著白色光澤感的櫃面，這座 U 型廚房擁有充裕的儲放空間。作餐時動線也相當流暢，搭配各種電器用品，讓烹飪時分變得格外愉悅。室內擺設簡約的傢具和別緻的藝術品，大型角窗引入充沛的自然光和大量的新鮮空氣。
後院採用大片的木造地板，讓這處空間成為享受戶外樂趣的私樂園。圓滑的階梯引導你走向陽台上的座椅，在這裡你可以享受無憂無慮的完美日光浴。閒暇時和朋友們坐在圓桌旁，一起喝杯清涼飲料，欣賞滿園美麗的花兒們，心情真是格外舒暢！
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