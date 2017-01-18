在家像住民宿~一間充滿度假風情的白色住家

許多人都熱愛帶有西班牙風情的建築物，今天要帶你去參觀的這棟房子，便具有濃濃的西班牙色彩！以白色為主調的外觀讓這座住宅呈現簡潔明快的個性，採用紅磚裝飾，矗立在晴朗的天空下，自然散發出一股拉丁風情的魅力。設計師將拉丁美洲風格與歐洲傳統建築做了一番結合，結果創造出這棟非常與眾不同的傑作。現在就一起來參觀吧！
西班牙式風格的住宅不論是建在哪裡，都能與周遭環境無縫接合。如果是座落在被綠色草地包圍的土地上，周邊有大樹、花園、草皮圍繞，美到令你驚嘆不已！
這座建築巧妙結合了拉美和南歐兩種風情，散發出一種極為獨特的魅力。設計師把它打造得相當豪華，卻又同時融合現代及古典的風格。一走近它，就好像到了度假聖地一般！
房子的角落設置了一座開放式的陽台。地板上覆蓋著大片石塊，與鐵製桌椅構成質樸的觀感。陽臺和室內之間設有一道滑動玻璃門，採用白色為主調的空間，搭配藍色木窗和古典掛燈，傳達出家的溫柔氛圍。
採用木頭地板及木質傢俱打造的餐廳，讓用餐環境流露出無限溫馨的氣氛，與空間的白色主調相襯，營造出鄉村甜美的感覺。天花板的美麗吊燈投注下古典浪漫的光線，讓人忍不住想多待一會。
建築師在不同功能的起居空間採用不同的裝潢元素。儘管地板多採用木頭來打造，但各個房間的圖案卻都不相同。門窗的設計大量採用西班牙慣用的曲線，像這張照片裡有著起伏曲線的門便是空間裡的一大亮點。
廚房採用傳統式風格來裝潢，以櫃檯區隔出烹飪區和用餐區不同的空間。開放式的設計讓你能一眼看到它的配備俱全，結合磁磚、木材等多種元素，構造出有如風景畫的視覺！
這座採用彎曲式設計的階梯可以通往上層空間。仔細一看，你會發現它也結合了多種建材，木頭、瓷磚和鋼鐵的混搭共同創造出另類的美感。
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