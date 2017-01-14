好通風! 以木材建成的純白模組式房屋

最好的房子設計是可以滿足所有感官的，不只是視覺感官，而是要能夠考慮到居住者的身體健康，並且善用現代建築方法的優點。模組式或是預製房屋大多使用環保的素材，以及對環境友善的電器設置，而低廉的成本與靈活度更是其最大的優點。這次的專家打造出一個讓訪客能夠感到舒適，居者也住得健康的居家環境。專家們利用了大量的木材作為基本的結構，讓房內享有最良好的通風，並且能夠隔熱隔音。

現在與我們一同欣賞施工以及最後成果的照片。