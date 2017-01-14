好通風! 以木材建成的純白模組式房屋

最好的房子設計是可以滿足所有感官的，不只是視覺感官，而是要能夠考慮到居住者的身體健康，並且善用現代建築方法的優點。模組式或是預製房屋大多使用環保的素材，以及對環境友善的電器設置，而低廉的成本與靈活度更是其最大的優點。這次的專家打造出一個讓訪客能夠感到舒適，居者也住得健康的居家環境。專家們利用了大量的木材作為基本的結構，讓房內享有最良好的通風，並且能夠隔熱隔音。
現在與我們一同欣賞施工以及最後成果的照片。
這間設計極簡的米白色房子只有一層樓高，對於家中有長者或是小孩的家庭來說是最好的房屋類型。屋子外有環繞式的門廊以及露臺，是放鬆享受戶外空氣與陽光的最佳地點，而有屋頂遮蓋的設計，也讓家中的成員不會在進行
光合作用 的時候曬傷。
現代的家庭經常是以緊密絕緣的大量合成建材所建構而成，但是這些建材比較有可能產生細菌與黴菌。這個模組式的家採用了經過嚴格測試的木材建造而成，以避免表面結露。專家們使用的木材耐熱度是一般的三倍，良好的絕緣效果既透氣又節能。
由於建築的所有模塊都已經在工廠準備好，因此降低了在施工現場的建設成本，比起ㄧ般傳統的家庭，這樣的房子所需的施工時間大約只需要三分之一的時間。像是我們現在看到的這間房子，就在 16 週的時間內完成。如果你渴望建造一個環保的家園，這種建設的過程也非常符合你的需求。
踏進這個家之後，想必你應該注意到那外露的木樑了吧? 專家把這些木樑漆成白色，創造出舒適的現代感。起居空間選用了典雅簡單的傢俱，以現代結合古典的元素，是混搭新舊風格的典範。
客廳設置了大窗戶以及滑動的玻璃門，讓房子內保持良好的通風，室內的人不用出門就能夠沐浴在溫暖的陽光中。木頭的地板以及白色的沙發座椅編織出美好的畫面，設計燈具則有畫龍點睛的效果。
餐廳以及客廳採取開放式的設計，因此能夠讓室內感覺更為寬敞，而自然光可以任意地流動，減少人工照明，進而有助於降低能源的損耗。在這張圖片中，你也可以發現專家如何使用古典的紅地毯，搭配現代感的傢俱。
這個看似小面積的家居然還有這個小客廳兼閱讀區，而牆面上開的窗正對著戶外的美好景緻，對於想要享受個人空間的家庭成員來說，這絕對是最完美的空間。
最後讓我們看看這間房子的外觀。深深的門廊為入口處提供了充足的隱私感，而石頭的步道以及綠色的草坪也非常美觀。