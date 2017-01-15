焦點排行榜: 本週最受好評的 5 本點子簿 ( 1 月 15 日)

成本似乎是 homify 讀者們最為重視的一項蓋房要素，這也現象反應在本週上榜的五本點子簿身上。這次最受大家歡迎的文章都是在介紹以低預算所蓋成的房子，除了獨棟的預製屋之外，其中也不乏小木屋以及石屋的設計。最特別的是，這次的榜首是來自於台灣高雄的專家們所打造的移動宅。
不知道你本週是否特別繁忙，沒有機會瀏覽我們所有的文章呢? 不用擔心，跟我們一起在美好的週日早晨揭曉本週最受歡迎的五本點子簿。
抗震+抗颱的移動宅: 結合貨櫃結構與鋼構屋概念的新型房屋為大家介紹來自台灣高雄的專家所打造的可移動式的家，不同於貨櫃屋或是鐵皮屋，專家們採取抗震抗颱的施工方式，是非常嶄新卻令人安心的房屋型態。
你的願望不是夢! 10 間 350 萬新台幣有找的夢幻之家為大家介紹 10 間新台幣 350 萬元有找的夢幻之家，不知道哪間是你心中的首選呢?
這間走現代極簡風的家像是來自未來的房子，如果你好奇它室內長什麼模樣的話，一定要看看: 走在未來的家: 低預算的住宅
為你的家庭找個窩! 以 360 萬入手一間含車庫的兩層樓簡約住家介紹的房子便宜又奢華，含雙車庫的貼心設計是來自大家庭的你的最佳選擇。
一間充滿舒適感的家有著柔和的奶油色，一見到這間屋子就讓人不自主地卸下心房，充滿舒適感的室內裝潢，讓所有的家族成員都能帶著微笑過上美好日子。