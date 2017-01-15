焦點排行榜: 本週最受好評的 5 本點子簿 ( 1 月 15 日)

成本似乎是 homify 讀者們最為重視的一項蓋房要素，這也現象反應在本週上榜的五本點子簿身上。這次最受大家歡迎的文章都是在介紹以低預算所蓋成的房子，除了獨棟的預製屋之外，其中也不乏小木屋以及石屋的設計。最特別的是，這次的榜首是來自於台灣高雄的專家們所打造的移動宅。

不知道你本週是否特別繁忙，沒有機會瀏覽我們所有的文章呢? 不用擔心，跟我們一起在美好的週日早晨揭曉本週最受歡迎的五本點子簿。