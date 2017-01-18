完美結合「中性色調與幾何圖型」的郊區住家

這個位於加拿大首都渥太華郊區的現代化住家，擁有內外皆美令人驚豔的特色！它是由建築師 Jane Thompson 所建造，展現出高品質的設計美學。室內裝潢採用中性色調與幾何圖型搭配，創造出一種極具精緻感的秩序之美。建築物裝置了大量的玻璃窗，為室內每處空間帶來充足的採光。想看看它絕美的設計嗎？那就跟著我們一起來參觀吧！
正門呈現出強烈的當代美感，採用紅磚、石塊及木頭的建材，展現出極美的視覺觀感。白色的石階一路延伸到入口，與豎起的牆面一體成形。左側外牆以紅磚築成，與右側的深藍色木製牆壁構成對比。建築物上方覆蓋著平面屋頂，多面矩形玻璃窗構成了對稱之美。
相對於前門採用較封閉式的設計，房子後方擁有廣闊的視野，每一層樓都裝置了透明玻璃窗，一望出去滿眼都是鬱鬱蔥蔥的綠意。屋子的地下室擁有驚人的採光，設計師在此開出一處小天井，創造出另具洞天的創意。
這間住宅裡，有一道身形高挑的樓梯。超薄型的輕盈設計，有著木造欄杆支柱，層層的階級帶來視覺上透明的觀感。與一般封閉式的樓梯構造不同，這座樓梯將家裡的空間連結起來，從底層就可以望到上層，動線流暢也讓家更有設計感。
廚房採用現代化開放式設計，並以中性色調來平衡整體觀感。深咖啡色的櫥櫃和牆壁與白色桌面和流理台構成對比，天花板上的照明設備和懸掛式的燈具，則為空間投注下溫柔怡人的光芒。
以深咖啡及白色打造的浴室，有著對稱式的空間佈局。拋光大理石地板帶有美麗的紋理。浴室裡的器皿也是採對稱的設計，洗臉檯上有兩組水龍頭，上面裝置兩盞燈，木櫃下方的抽屜也是兩兩對稱，帶來一種乾淨平衡的觀感。
並不是每個浴缸都能享有如此奢侈的陽光，但在這間浴室裡，你真的可以邊洗澡，邊享受日光浴！這個浴缸和淋浴間並排設立，舒爽明亮的空間，讓你會想邀個伴兒一同沐浴！
家裡的許多空間都採用幾何形狀搭配中性色系為佈局。各種層次的棕色和淺灰、白色為主調，再以綠色牆壁和淺黃色抱枕注入一股活力，營造出柔軟舒適的氣氛。
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