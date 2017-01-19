利用基本傢俱及裝潢，打造出「極簡主義的溫馨公寓」

許多人都認為極簡主義的住家設計，很難和質樸風格結合在一起，這兩者所採用的元素，不論是形狀、顏色或材質，放在一個空間裡很難互相融合。但是 Karin Armbrust 的設計專家卻決定打破這種迷思，他們在今天要介紹的專案裡，只採用有限的傢俱和內部裝潢，便佈置出一個簡樸又自帶風格的迷人住家！想要一探究竟嗎？現在就立刻來參觀吧！