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利用基本傢俱及裝潢，打造出「極簡主義的溫馨公寓」

Genie Chien Genie Chien
Rohbau mit Atmosphäre, Karin Armbrust Karin Armbrust
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許多人都認為極簡主義的住家設計，很難和質樸風格結合在一起，這兩者所採用的元素，不論是形狀、顏色或材質，放在一個空間裡很難互相融合。但是 Karin Armbrust 的設計專家卻決定打破這種迷思，他們在今天要介紹的專案裡，只採用有限的傢俱和內部裝潢，便佈置出一個簡樸又自帶風格的迷人住家！想要一探究竟嗎？現在就立刻來參觀吧！

裝潢前的廚房

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照片裡的白色廚房看來相當單純，沒有任何裝飾，也缺乏顏色來調節。但是設計師早有錦囊妙計！想像一下，白色的廚房傢俱和木頭地板，最能和什麼樣的裝潢相搭呢？

裝潢後別具風格的廚房

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這張照片是不是讓你開了眼界呢？前方設置一座深色的木製餐桌，桌上舖設有小桌巾，搭配質樸風格的餐桌墊，和室內暖黃的光線及白色的廚具構成溫馨甜美的美感！

空蕩蕩的客廳

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儘管畫面一片空白，但這處格局方正的起居室有著木質地板，大片的落地窗讓充足的自然光能夠灑進室內，這就足夠設計師們發揮創意揮灑他們的靈感了。

時尚魅力的客廳

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經過巧手設計，客廳變成了一處舒適精緻的生活空間！它擁有多種風格元素，卻未設計得太過複雜，只採用簡單的傢俱和陳設，搭配長式沙發和窗簾，一切便結合得完美又和諧！

採光的重要性

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這裡一樣呈現空洞的印象，但幸好有大片的玻璃窗，只要光線充足，設計師便可發揮創意引進各種顏色和裝潢，將它重新裝飾成宜人的居家環境。

雅緻的臥房

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重新打扮後，這個房間已經煥然一新！充足的自然光打亮了房間，放進舒適的大床，加裝氣派的床頭板，地板上舖設灰色長毛地毯，搭配床上的黑色床罩和深橙色毛毯，創造出非常溫暖的視覺美感！

滿分的浴室

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浴室採用簡潔的白色為主調，搭配經典的白色瓷磚，和裝置透明玻璃隔板的淋浴間構成通風的視覺觀感。地板上舖設黑白幾何圖案的地墊，讓空間色調活潑了起來。

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