與家人在鄉間生活: 一間柔美的溫馨住宅

如前所述，這個家有兩個小孩，空間的設計必須考慮到未來的需求，因此建築師在規劃時，特別將空間設計得具有彈性，二樓的地方採用了開放式格局，同時也兼顧個人對隱私的需求。天花板上特別打開了天窗，讓自然光流洩進室內，營造出寬敞和諧的氛圍。