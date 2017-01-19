與家人在鄉間生活: 一間柔美的溫馨住宅

當我們在設計自己的夢想家園時，總是會考慮到許多因素，有些正好是設計中的關鍵要素。今天要介紹的專案，是一對夫婦和兩名孩子要共同居住的家。他們希望讓房子顯得明亮溫暖，同時又具備生活所需要的種種功能。建築師於是使用多種色彩、建材和內部裝潢，將它們完美融合為一。想知道所有細節嗎？現在就一起來參觀吧！
這棟房子最引人注目的外觀，便是這座大黑屋頂，和紅磚部分互為呼應，也和白色外牆構成鮮明對比。建築物開了許多面門窗，讓大量空氣和自然光得以自由流通。儘管它的外觀很有歐洲風格，但房子事實上卻是位於亞洲。
進門之後，第一眼便予人極其優雅的印象。空間裡沒有太多傢俱，木造地板和天然石牆令人一看就愛上！一座簡單的木架，上面擺置著花瓶，營造出溫馨柔和的氣氛。這裡還有一個衣櫥，可以放置外套、包包和其他物品，設想非常周到。
如前所述，這個家有兩個小孩，空間的設計必須考慮到未來的需求，因此建築師在規劃時，特別將空間設計得具有彈性，二樓的地方採用了開放式格局，同時也兼顧個人對隱私的需求。天花板上特別打開了天窗，讓自然光流洩進室內，營造出寬敞和諧的氛圍。
在這張照片中可以看到和前一張不同的角度。從一樓客廳往上看，方才那道木牆已經關了起來，空間感立刻變得大不相同。使用淺色木材裝潢，搭配高高的天花板，讓空間顯得明亮又溫馨。
浴室空間相當小，設計師特別在牆上開出一扇窗戶，增加自然採光。潔白的器皿搭配牆壁下半部的木牆，予人溫馨自然的感受。儘管空間小巧，卻不會讓人感覺侷促不便。
如果你正在尋找簡單的住家設計，一定不能錯過以下文章：