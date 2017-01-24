美房大匯集：11 間絕美的北歐風房子

北歐風室內設計之所以成為許多人的最愛，大概就是因為它非常強調室內的和諧感，旨在營造一種無壓的舒適感。同時在時尚設計之中又帶點大自然的元素，比說木材和藤等天然材質均是常用材料。
如果要講到北歐風的房子外觀，大家可能比較沒有概念吧？一般來說，北歐風房子的特色就是擁有尖頂或坡頂，目的在於防止雪堆積在屋頂上而不勝負荷。除此以外，北歐地區的天然資源豐富，所以房子通常都以木材建造。
今天我們為大家帶來 11 間絕美的北歐風房子，好讓大家一次看盡各款不同美房。
經典的北歐風房子外觀就是長這樣——坡頂、白色窗框以及全木建造。整個房子流露出原始的鄉村氣息，給人一種舒適自然的感覺。
這個建在山林之中的全木房子同樣也以北歐風為基調，屋簷由獨特的木柱支撐，使木材的天然紋理成為了主角。
這個看起來好像很寬闊的雙層房子，其實只有 27 坪喔！
紅與白的組合看起來十分典雅，白色窗框與屋簷的設計更加令北歐風格突顯出來。
冷色系的屋頂搭配暖色系的牆身原來可以顯得這麼自然柔和！連同屋前的小花園，整個空間都營造出一種休閒的田園風味。
這個房子的配色與形狀看起來都跟美式房子有不少共通點，是個揉合北歐風與美式風格的「混血兒」。
這個房子的地理位置優渥，坐擁一片山林、大草坪和私人池塘！除此之外，房子的窗型獨特，可是同時卻保留了北歐風屋頂與房子結構，就好像是北歐風格的時尚變調。
一般來說只有一層的北歐風房子其實不常見，可是這樣子的設計就能夠確保房子的樓底 夠高，營造出寬闊的室內觀感。
暗紅色與灰色的配搭並不常見，所以更顯設計師大膽創新的設計理念。除了保留經典的北歐風坡頂以及白窗框以外，整個房子的設計取向都傾向現代都市風。
這個加添了日式風格的木屋看起來非常時尚！因為北歐的冬天長、夏天短，一年之中的日照時間較短，所以為了提升房子採光度，偌大的落地玻璃窗就成了北歐風格的必要元素。
預製屋也能打造出北歐風格？沒錯！預製屋的成本低、施工時間短，而且可塑性高，絕對是新世代的建房選擇喔！
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