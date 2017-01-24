美房大匯集：11 間絕美的北歐風房子

北歐風室內設計之所以成為許多人的最愛，大概就是因為它非常強調室內的和諧感，旨在營造一種無壓的舒適感。同時在時尚設計之中又帶點大自然的元素，比說木材和藤等天然材質均是常用材料。

如果要講到北歐風的房子外觀，大家可能比較沒有概念吧？一般來說，北歐風房子的特色就是擁有尖頂或坡頂，目的在於防止雪堆積在屋頂上而不勝負荷。除此以外，北歐地區的天然資源豐富，所以房子通常都以木材建造。

今天我們為大家帶來 11 間絕美的北歐風房子，好讓大家一次看盡各款不同美房。