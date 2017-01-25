8 個你可以直接複製的玄關設計

玄關一直都是比較容易被忽略的部分，可是這個小小的空間其實擔負起給賓客第一印象的重大責任。
今天我們為大家帶來 8 款不同風格的玄關設計，只要你願意花一點時間佈置，其實玄關也可以是一處令人歎為觀止的美麗空間。
這個玄關以灰色牆壁作為基調，並以佈滿曲線的大玻璃作為設計重點。玻璃擁有延伸及擴大空間感的作用，同時也可以讓屋主出門前仔細地整理儀容。
除此之外，高貴的大理石地板以及貼牆的典雅風白色小桌子增添了玄關的高雅感覺，為簡約的空間帶來不平凡。
這個以黑色、白色以及黃色組成的玄關感覺清新活潑，強烈的顏色對比帶來鮮明的視覺效果。
那一幅時尚黑牆牆面畫有手繪的圖案和文字，而白色的磚牆上同樣也掛著歡迎回家的字樣，非常可愛！
這一整個典雅的空間重點在於它的配色——不同深淺度的灰色給人一種柔和的感覺，而白色的牆腳、櫃門以及桌子加強了顏色對比，營造出和諧的氣氛。
這個由設計公司YÜCEL PARTNERS所打造的作品是你理想中的玄關嗎？
以設計獨特時尚的純木鞋櫃作為焦點的做法簡單又實用；地板採用的是拼花圖案的磁磚，豐富了整個空間的視覺效果，同時亦玄關加添了好玩的設計元素。
樓梯底的空間是個可塑性極高的設計空間，在此加設可拉式的衣架和櫃架，能有效解決戶子收納空間不足的問題。
一進門以後就會看到這個明亮清新的長走廊 。牆上掛著聚多油畫以及充滿藝術感的壁燈，令這個以淺色色系為主的玄關看起來更華麗高貴。
如果迎接客人的是這一個擁有雙門、大理石地板、大型吊燈以及富現代感的桌子等豐富元素的絕美玄關的話，相信我們早已經獲得許多讚賞了吧！
黑與白是永遠不會過時的經典組合，這個玄關有符合你的心意嗎？純黑色的置頂鞋櫃／儲物櫃看起來十分幹練，與淺色系的光滑大理石地板配搭得恰到好處，使整個空間流露出永不退色的時尚感。
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