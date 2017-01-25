8 個你可以直接複製的玄關設計

玄關一直都是比較容易被忽略的部分，可是這個小小的空間其實擔負起給賓客第一印象的重大責任。

今天我們為大家帶來 8 款不同風格的玄關設計，只要你願意花一點時間佈置，其實玄關也可以是一處令人歎為觀止的美麗空間。