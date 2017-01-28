為 12 星座而設的浴室設計

星座控們看過來啦！我們之前介紹過的兩個點子簿依照你的星座，選擇你要的房子！以及星座控看過來:依照你的星座，裝潢你的餐廳為大家提供了不少設計點子，而今天我們繼續延續這個主題，為大家帶來 12 個為 12 星座而設的浴室設計！
牡羊座這個火象星座以行動力著稱，有話就會直說。他們的性格直來直往，而且最討厭繁複的枝節，所以一個簡潔的現代浴室最適合他們。
金羊座務實的特質驅使他們特別注重傢品的品質。對他們而言，一個實用的浴間必須由耐用而且有保證的物料組成，例如大理石、雲石及陶瓷等等。
活潑機靈的雙子座有時候會三心兩意，所以浴室的設計也必須能迎合他們的心情轉變。在浴室裡放一個萬能的木架子，裡面的物件就可以隨心情調動，最適合他們易變的個性。
巨蟹座顧家而且念舊，這個滿有家的感覺的浴室非常適合他們！值得留意的還有由舊縫紉機改裝而成的洗臉台支架，這個特色充份體現了巨蟹們的性格特點。
強勢的獅子座總是擁有滿滿的活力與熱情，同時他們也會十分注意細節，所以他們希望選用高貴的材質，例如大理石、水晶或獨特的藝術品等等來打造獨特的浴室。
處女座喜歡東西整潔有序，所以一個簡約又時尚的浴室最適合不過。不過他們對事物的要求比較高，所以浴室簡約之中卻又要帶點現代設計感。
天蠍座的人很大膽，所以設計浴室的時候亦敢於利用各種不同的材質或者採用不同的風格。這個簡約之中又帶點工業風味的浴間最能表現出他們的大膽個性。
你喜歡這個由波蘭設計公司SEGMENTOPONTO4所打造的浴間嗎?
愛玩的射手座喜歡接受新事物，一個充滿異國風情的浴間或許是他們理想中的天堂喔！
你知道嗎，原來魔羯座比巨蟹座更愛家！他們會選擇一些經典又帶有家的感覺的浴室，例如圖中的這個典雅浴間。
水瓶座做風跳脫、大膽，一個充滿色彩與活力的另類浴間將會是他們最喜歡設計！
水象星座雙魚座跟日式的禪意美學非常合襯，這一個滿有東方美學色彩的絕美浴室一定會合他們的心意呢！