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為 12 星座而設的浴室設計

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
Luz Charming Houses _ Boutique Hotel, SegmentoPonto4 SegmentoPonto4 浴室
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星座控們看過來啦！我們之前介紹過的兩個點子簿依照你的星座，選擇你要的房子！以及星座控看過來:依照你的星座，裝潢你的餐廳為大家提供了不少設計點子，而今天我們繼續延續這個主題，為大家帶來 12 個為 12 星座而設的浴室設計！

​牡羊座

Einbau-Dokumentation eines Badeloft-Kunden anhand der freistehenden Badewanne BW-04, Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor 現代浴室設計點子、靈感&圖片
Badeloft – Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor

Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor
Badeloft – Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor
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牡羊座這個火象星座以行動力著稱，有話就會直說。他們的性格直來直往，而且最討厭繁複的枝節，所以一個簡潔的現代浴室最適合他們。

金牛座

Residence Flat | Boavista Palace | 2015, Atelier Susana Camelo Atelier Susana Camelo 現代浴室設計點子、靈感&圖片 White
Atelier Susana Camelo

Atelier Susana Camelo
Atelier Susana Camelo
Atelier Susana Camelo

金羊座務實的特質驅使他們特別注重傢品的品質。對他們而言，一個實用的浴間必須由耐用而且有保證的物料組成，例如大理石、雲石及陶瓷等等。

雙子座

azul, crónicas do habitar crónicas do habitar 浴室
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活潑機靈的雙子座有時候會三心兩意，所以浴室的設計也必須能迎合他們的心情轉變。在浴室裡放一個萬能的木架子，裡面的物件就可以隨心情調動，最適合他們易變的個性。

巨蟹座

The Broadway, SW19 - Extension & Bathroom Renovation, Grand Design London Ltd Grand Design London Ltd 浴室
Grand Design London Ltd

The Broadway, SW19 – Extension & Bathroom Renovation

Grand Design London Ltd
Grand Design London Ltd
Grand Design London Ltd

巨蟹座顧家而且念舊，這個滿有家的感覺的浴室非常適合他們！值得留意的還有由舊縫紉機改裝而成的洗臉台支架，這個特色充份體現了巨蟹們的性格特點。

獅子座

Exklusiv Bad Lamenius, Art of Bath Art of Bath 浴室
Art of Bath

Art of Bath
Art of Bath
Art of Bath

強勢的獅子座總是擁有滿滿的活力與熱情，同時他們也會十分注意細節，所以他們希望選用高貴的材質，例如大理石、水晶或獨特的藝術品等等來打造獨特的浴室。

處女座

Casa J, Colectivo de Melhoramentos Colectivo de Melhoramentos 浴室
Colectivo de Melhoramentos

Colectivo de Melhoramentos
Colectivo de Melhoramentos
Colectivo de Melhoramentos

處女座喜歡東西整潔有序，所以一個簡約又時尚的浴室最適合不過。不過他們對事物的要求比較高，所以浴室簡約之中卻又要帶點現代設計感。

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天秤座

Novedades Sanchis 2015/2016, SANCHIS SANCHIS 浴室
SANCHIS

SANCHIS
SANCHIS
SANCHIS

氣象星座天秤座非常重視空間的整體配合度，所以一個設計統一、典雅、和諧的浴間會非常合他們的心意喔～

天蠍座

Luz Charming Houses _ Boutique Hotel, SegmentoPonto4 SegmentoPonto4 浴室
SegmentoPonto4

SegmentoPonto4
SegmentoPonto4
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天蠍座的人很大膽，所以設計浴室的時候亦敢於利用各種不同的材質或者採用不同的風格。這個簡約之中又帶點工業風味的浴間最能表現出他們的大膽個性。

你喜歡這個由波蘭設計公司SEGMENTOPONTO4所打造的浴間嗎?

射手座

BALI VACANCES －バリヴァカンスー, atelier shige architects /アトリエシゲ一級建築士事務所 atelier shige architects /アトリエシゲ一級建築士事務所 浴室 Wood effect
atelier shige architects /アトリエシゲ一級建築士事務所

atelier shige architects /アトリエシゲ一級建築士事務所
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愛玩的射手座喜歡接受新事物，一個充滿異國風情的浴間或許是他們理想中的天堂喔！

魔羯座

Kolejna realizacja na osiedlu Konstancja, RS Studio Projektowe Roland Stańczyk RS Studio Projektowe Roland Stańczyk 浴室 陶器 Beige
RS Studio Projektowe Roland Stańczyk

RS Studio Projektowe Roland Stańczyk
RS Studio Projektowe Roland Stańczyk
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你知道嗎，原來魔羯座比巨蟹座更愛家！他們會選擇一些經典又帶有家的感覺的浴室，例如圖中的這個典雅浴間。

水瓶座

Kids Bathroom Viterbo Interior design 浴室
Viterbo Interior design

Kids Bathroom

Viterbo Interior design
Viterbo Interior design
Viterbo Interior design

水瓶座做風跳脫、大膽，一個充滿色彩與活力的另類浴間將會是他們最喜歡設計！

雙魚座

A Window to the Serenity, Penguin Environmental Design L.L.C. Penguin Environmental Design L.L.C. 浴室
Penguin Environmental Design L.L.C.

Penguin Environmental Design L.L.C.
Penguin Environmental Design L.L.C.
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水象星座雙魚座跟日式的禪意美學非常合襯，這一個滿有東方美學色彩的絕美浴室一定會合他們的心意呢！

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你所屬的是什麼星座呢？而你最喜歡的又是哪一個浴室設計呢？

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