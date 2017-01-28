為 12 星座而設的浴室設計

天蠍座的人很大膽，所以設計浴室的時候亦敢於利用各種不同的材質或者採用不同的風格。這個簡約之中又帶點工業風味的浴間最能表現出他們的大膽個性。

你喜歡這個由波蘭設計公司SEGMENTOPONTO4所打造的浴間嗎?