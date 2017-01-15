9 間低於 390 萬新台幣的鄉間美宅

雖然說開口閉口都是錢似乎太過俗氣以及現實了，但是在汲汲營營的生活中，錢的確影響了我們下的許多決定。當你要買一間房子的時候，大多數的人當然希望能夠能省就省，在顧及品質的同時，如果還能以合理的成本蓋一間房子，那是再好不過的了。

這一次我們要為大家介紹 9 間造價低於 50 萬波蘭幣，約 390 萬新台幣的鄉間美宅。雖然說因為國家的消費不同，造價也有所差異，但是你可以參考看看打造這些低成本房子的專家們所使用的建材以及設計，也許能為預算有限的你帶來一些實用的靈感。