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9 間低於 390 萬新台幣的鄉間美宅

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
PROJEKT DOMU AMIRA G1 - stylowa elegancja i maksimum wygody! , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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雖然說開口閉口都是錢似乎太過俗氣以及現實了，但是在汲汲營營的生活中，錢的確影響了我們下的許多決定。當你要買一間房子的時候，大多數的人當然希望能夠能省就省，在顧及品質的同時，如果還能以合理的成本蓋一間房子，那是再好不過的了。

這一次我們要為大家介紹 9 間造價低於 50 萬波蘭幣，約 390 萬新台幣的鄉間美宅。雖然說因為國家的消費不同，造價也有所差異，但是你可以參考看看打造這些低成本房子的專家們所使用的建材以及設計，也許能為預算有限的你帶來一些實用的靈感。

1. 69.57 坪的家

Taras drewniany. Realizacja w Suchej., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
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這間大約 69.57 坪的房子內應有盡有，包含一間大廚房以及客廳，而最吸引人的便是圓弧形的大木頭甲板露臺。房子的外觀則結合了古典以及鄉間的質樸風味，非常適合喜歡田園生活的家庭。

2. 38.42 坪，含車庫的家

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有著頗為雄偉外觀的這間 38.42 坪的家含有車庫，由於是預製屋，因此施工的成本較低，房子的造價自然也比傳統房屋還要來得低。

3. 46.28 坪的家

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Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

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不對稱的形狀讓這間 大約 46.28 坪的家看起來傳統卻帶有與眾不同的現代感，三間臥室以及兩間衛浴坐落在二樓，而廚房以及起居空間都位在一樓。房子使用了混凝土、絕緣的隔熱瓷磚、磚頭、木材以及釉面陶瓷瓦，不僅讓畫面更有層次，還強調環保以及隔熱通風。

4. 52.03 坪的家庭住宅

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KitzlingerHaus GmbH &amp; Co. KG

KitzlingerHaus GmbH & Co. KG
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這間有著獨特顏色的 52.03 坪的家庭住宅非常適合五人的家庭，而連結室內以及後院的混凝土露臺，則是非常愜意的戶外空間。

5. 60.5 坪的現代風格住宅

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這家現代化的住家的有四間臥室，一個車庫，一個時尚的客廳，廚房和飯廳，每間客房都設有全景窗戶，因此室內洋溢充足的自然光。房子的總面積大約為 60.5 坪。

6. 36.3 坪的現代建築

Michael Bay home in Los Angeles - master suite Pietre di Rapolano 別墅
Pietre di Rapolano

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Pietre di Rapolano
Pietre di Rapolano
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白色混凝土所打造而成的框架，配上大面積的玻璃以及黑色的木材牆面，這間 36.3 坪的家絕對是現代建築的典範。走極簡風格的建築架構以及格局，加上簡單的素材，讓這間房子能夠以低成本完工。

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7. 30.25 坪的環保住宅

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結構非常簡單，使用環保建材的這個家有著大面積的窗戶，這間房子以大約 15 萬波蘭幣完工，折合台幣大約是 115 萬。

8. 混凝土的家

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這間別墅所使用的建材非常單純，就是混凝土以及玻璃，而現代的結構以及線條也是降低成本的主因。

9. 白色的預製屋

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最後我們要看的這間位在波蘭的預製屋總造價是波蘭幣 480,788 元，折合台幣不到 380 萬。白色的外觀簡潔有力，並且展現了現代建築的風範。這間房子的設計會讓你發現其實成本較低的預製屋也能夠風格獨具。

延伸閱讀: 560 台幣買下預製屋: 一個集結各種風格的兩層樓夢想之家

8 間有愜意大露臺，被自然環繞的住宅
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