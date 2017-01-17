小坪數木屋: 採用隔熱材質的高質感空間

小木屋是許多人的終極夢想，而這次點子簿的主角則是有著傳統結構，但是增添現代幾何之美的獨特質感小木屋。這間由日本的專家所設計的木屋展現了木材的紋理原色，讓人一見到就會聯想到自然界的景緻。簡單的建築體上所設計的窗口形狀，其使用的對比色則為這個家增添層次感。
首先讓我們看看這個位在福岡縣的家的外觀，不對稱的山形屋頂是最顯眼的特色，周遭的葡萄園則構成了最美麗的田園景觀。室內空間僅 16 坪大的家展現了木頭的美麗紋理，垂直的木板形成了最為獨特的圖樣，白色的方形窗戶則讓畫面更有幾何感。
這個家像是一本書一樣的小巧，屋主並沒有貪心地想要讓房子填滿整塊地，反而選擇留白，讓畫面更為簡單清新。從這張圖中也可以看到木屋的外型與周遭的傳統住宅有相似的結構，卻同時展現了非常有現代感的風味。
踏入這個只有 16 坪的家中，不同顏色以及紋理的木材所拼貼而成的牆面像是藝術品一樣，而木頭的地板以及天花板更是讓家中飄散著濃濃的木頭香。從這張圖你也能發現專家利用不同的地板素材，劃分出不同的區塊，以維持空間的開放感。
即使家中面積小，也不代表功能侷限。由於房子的挑高特性，專家便設計了閣樓的區塊，除了可以當作書房使用之外，也能作為儲藏室。在閣樓內你完全被木頭包圍，因此就像是置身在室內的森林中一樣。為了讓光線注入閣樓，專家設計了天窗，因此這個角落毫不陰暗。
除了設計的細節外，這間房子採用了隔熱建材，窗框則使用了樹脂窗扇，可以有高絕緣的效果。雖然說這間房子在數字上看來是間小房子，但當你看過了所有的細節之後，你應該會同意，它提供了與大房子同等的舒適度。
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