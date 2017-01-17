小坪數木屋: 採用隔熱材質的高質感空間

小木屋是許多人的終極夢想，而這次點子簿的主角則是有著傳統結構，但是增添現代幾何之美的獨特質感小木屋。這間由日本的專家所設計的木屋展現了木材的紋理原色，讓人一見到就會聯想到自然界的景緻。簡單的建築體上所設計的窗口形狀，其使用的對比色則為這個家增添層次感。