呼吸芬多精吧! 一間有木頭斜露臺的林間住宅

涼爽的風穿過了森林中的樹木間，棲身在此處的小房子像是心靈清淨機一樣，讓人倍感舒適自在。以混凝土以及木頭做為主建材的家展現了質樸的魅力，不被身旁的綠意淹沒，卻又不顯得突兀。

專家利用了挑高天花板，在室內設計出閣樓的空間，房子左方的木頭露臺，則是屋主大口呼吸新鮮空氣，一邊讓心靈沉靜下來的美好區塊。

想要讓心靈更為平靜，並且貼近自然的你，不妨跟著我們的腳步一起探索這個家。