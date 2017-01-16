呼吸芬多精吧! 一間有木頭斜露臺的林間住宅

涼爽的風穿過了森林中的樹木間，棲身在此處的小房子像是心靈清淨機一樣，讓人倍感舒適自在。以混凝土以及木頭做為主建材的家展現了質樸的魅力，不被身旁的綠意淹沒，卻又不顯得突兀。
專家利用了挑高天花板，在室內設計出閣樓的空間，房子左方的木頭露臺，則是屋主大口呼吸新鮮空氣，一邊讓心靈沉靜下來的美好區塊。
想要讓心靈更為平靜，並且貼近自然的你，不妨跟著我們的腳步一起探索這個家。
房子的周圍是一大片的樹林，前院的造景呼應了地理條件，日式的植物則讓人對這個家留下平和的第一印象。
左右不對稱的設計讓簡單的房子一點也不平凡，白色以及木頭的原色與自然的景色共存，畫面十分和諧。
位在左手邊的木頭斜露臺連接室內的客廳，比地面還要高上 1.5 階梯高的設計讓木頭甲板自然地成為座椅區，孩子或是大人們都可以打著赤腳在此享用點心，夏天的時候甚至可以在庭院的石子上擺放烤肉用具，盡情地享受烤肉派對的愉悅時光。
一進到房子內，寬敞且整潔明亮的玄關讓人留下美好的印象。專家利用不同的地面材質，以及高上一階的設計，區分起居空間以及入口的區域。大片的落地窗讓這個區塊甩開陰暗，而半面的隔間牆則可以適度地遮掩外人的視線，讓房子保持開放感，卻又不失區隔。
緊鄰露臺的是訴說著木頭質地的美好的客廳。質樸的傢俱為家中增色不少，最引人注意的無非是左上角，為房內帶來更為具體的鄉村風情的木頭壁爐。電視機的上方有扇長方形的小窗，因此起居空間的各個角落都能被陽光照射到。
客廳的身後便是餐廳以及廚房的區域，而專家利用了天花板的高度，在右上方設置了閣樓區域，為家中爭得更多的使用面積。木頭的大餐桌配上藤製的燈具，延續質樸的魅力。木質廚房旁有道牆，因此可以與生活空間做出適當的分隔。
從閣樓往下看可以欣賞到起居空間的全貌，而開放式的閣樓讓身處不同空間的家人依舊可以親密地與彼此互動。
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