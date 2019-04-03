退休下鄉怎麼住？ 這間質樸的平房是最完美的選擇

在城市中出生長大的你，還記得鄉下爺爺奶奶的家嗎? 紅磚以及瓦片的屋頂，還有平房，應該是能夠讓你回想到最質樸的鄉間生活的元素。對於渴望著有朝一日能夠回到鄉下，過著自己栽種農作物的美好生活的你，想必會傾心於我們要介紹的這間超質樸鄉間平房。

混凝土以及紅磚是這間平房的主要建材，也是注入古樸風味的重要元素。圍著 L 形的結構而生的戶外木頭露臺，則是連結室內與戶外生活的區塊。雖然說房子的外觀十分有鄉間的味道，但是一踏進屋子後，你會因為其現代化的設備以及設計而驚嘆連連。

好吧，不多說，就讓我們一起參觀這個家吧~