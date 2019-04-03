退休下鄉怎麼住？ 這間質樸的平房是最完美的選擇

在城市中出生長大的你，還記得鄉下爺爺奶奶的家嗎? 紅磚以及瓦片的屋頂，還有平房，應該是能夠讓你回想到最質樸的鄉間生活的元素。對於渴望著有朝一日能夠回到鄉下，過著自己栽種農作物的美好生活的你，想必會傾心於我們要介紹的這間超質樸鄉間平房。
混凝土以及紅磚是這間平房的主要建材，也是注入古樸風味的重要元素。圍著 L 形的結構而生的戶外木頭露臺，則是連結室內與戶外生活的區塊。雖然說房子的外觀十分有鄉間的味道，但是一踏進屋子後，你會因為其現代化的設備以及設計而驚嘆連連。
好吧，不多說，就讓我們一起參觀這個家吧~
這間房子採取 L 形的結構，米色混凝土的牆面上開了多扇長方形的窗戶，為外觀帶來幾何的元素。灰色的瓦片屋頂是傳統的美好印記，搭配混凝土牆面以及紅磚後，更顯質樸個性。房子的整體造型與周遭的綠意完美結合，和諧的畫面讓人的心情更為平靜，也正是人們下鄉所追尋的珍貴感受。
利用小 L 形的結構，房子的大門隱身起來，給予屋主適度的隱私感。從這張圖片中你也可以看到混凝土牆面以及紅磚的完美搭配，使用木材的天花板則是抬頭後會發現的小精心。較為深色的木頭甲板露臺則帶給人一種親近土地的安心感。
走進門後，在寬敞的走廊上，專家設計了一個小小的展示區，讓走在走廊上的訪客以及家人可以欣賞到花的柔美以及喜愛的照片。白色系的牆面搭配上了不同紋理以及色調的木頭，讓房間明亮卻又溫馨。
起居空間採取開放式的設計，因此雖然房子面積不大，仍舊不令人感到有壓迫感。退休的生活勢必是要養生，讓身體更為勇健，因此設計師在電視的上方開了氣窗，室內的空氣流通良好，通風自然佳。
小而巧的廚房簡單但是設備一應俱全，不多不少剛剛好的收納正適合一起在此展開退休生活的小家庭。相較於客廳空間的獨特設計感燈具，廚房採用了較為別緻的燈飾，燈光也偏向柔和的黃光。
對於在鄉下進行農耕工作的屋主來說，回到家可能會帶著泥巴。為了貼心屋主不用進到浴室便能先做簡單的清洗，設計師在浴室的外頭規劃了一個簡單的沖涼區，是非常細心的設計。
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