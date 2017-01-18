經典最美! 有夢幻門廊的白色鄉間住宅

雖然因為我們真的太為這間房子傾倒，很想要在一開始就跟你分享所有的設計細節，但是先讓我們保持一點神祕感。如果要用一種水果來形容的話，這間房子就像顆紅蘋果一樣，經典且能滋養人體，還帶有一絲性感的味道。也許用紅蘋果來形容房子是有點奇怪，但是當你參觀完這間重造 30 年代希臘式建築風格的白色鄉間住宅後，你應該會理解並且同意我們的形容詞。
白色木材牆面以及深色的屋頂是這個家最為經典的元素，在前院綠色草坪的襯托之下，更顯高雅。上了階梯之後，是有希臘建築風格的柱子以及欄杆的門廊，綠色的大門呼應了綠意，也與白色形成有趣的對比，是經典中的大膽之作。當你從遠處欣賞這個家的時候，你會發現它的左右邊像是照鏡子一般與彼此對稱，整體的平衡良好，結構簡單俐落。
這個雙門的設計像是帶我們進入黑白電影的世界一樣，顏色的對比讓畫面更有層次。白色的天花板與黑色地板取得平衡，加上木頭的牆面後，冷暖色調十分和諧。
混搭古典以及現代的椅子，這個用餐區展現了專家的搭配功力。木頭的長餐桌是最為經典的選擇，讓用餐的人能夠更為靜下心，而木頭的質地也呼應著窗外的美好綠意。
一走進這間廚房，我們就立刻被寬敞的空間以及高明亮度給震懾住了。廚房的中島以及鍋爐的牆面使用了美麗的大理石，讓廚房更好整理之外，也賦予其奢華的靈魂。不管是在中島，流理檯下或是牆面上都設計了大量的收納空間，絕對能讓熱愛料理的屋主的料理生活效率更佳!
在客廳的空間中，你可以體驗到不同素材的紋路以及特色。木頭牆面搭上有斑駁感的石材後，讓客廳散發了田園的風情。雖然這兩個元素偏向鄉間風情，專家利用現代感的壁爐以及沙發座椅，完美地混搭傳統與現代的元素。黑色鋼琴，燭台，藝術品的相框，以及有趣的地毯，都是客廳的美好細節。
依舊採用白色天花板以及黑色地板的臥室非常明亮，在此專家擺放了古典的座椅，然後混搭現代的床單以及畫作，讓人不會忘記今夕是何夕。
這個隱藏的小書房絕對是家中最大的驚喜，利用樓梯的下方打造出這樣的私密空間，是非常聰明的空間運用術。
最後讓我們看看這個家的浴室。使用了白色的磁磚，讓浴室帶有別緻氣息。大大的鏡面則反射著從窗外注入的陽光，灰色的儲藏櫃十分高雅且功能性充足。
我們真的為這顆
紅蘋果 著迷，不知道你是否也臣服於它的魅力呢?
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