經典最美! 有夢幻門廊的白色鄉間住宅

最後讓我們看看這個家的浴室。使用了白色的磁磚，讓浴室帶有別緻氣息。大大的鏡面則反射著從窗外注入的陽光，灰色的儲藏櫃十分高雅且功能性充足。

我們真的為這顆 紅蘋果 著迷，不知道你是否也臣服於它的魅力呢?

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