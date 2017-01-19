綠意是可以讓一個家更美好的重要元素。如果你家的外觀其貌不揚，美麗的前院可以為你的家增添美感以及不一樣的視覺層次感。如果你家的外觀已經美輪美奐，庭院的設計則能錦上添花，讓你的家更有自然的風味，也更有親和力。

這一本點子簿將帶你參觀 12 個讓住家外觀更美的庭院設計，這些房子風格各異，根據它們走的是日式或是歐式的路線，專家們也打造出相呼應的前院設計。

一起來參觀吧!