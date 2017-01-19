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12 個讓住家外觀更美的庭院設計

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多種の眺望が楽しめるスキップフロアーの家, アール・アンド・エス設計工房 アール・アンド・エス設計工房 房子
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綠意是可以讓一個家更美好的重要元素。如果你家的外觀其貌不揚，美麗的前院可以為你的家增添美感以及不一樣的視覺層次感。如果你家的外觀已經美輪美奐，庭院的設計則能錦上添花，讓你的家更有自然的風味，也更有親和力。

這一本點子簿將帶你參觀 12 個讓住家外觀更美的庭院設計，這些房子風格各異，根據它們走的是日式或是歐式的路線，專家們也打造出相呼應的前院設計。

一起來參觀吧!

1. 日式庭院

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澤村昌彦建築設計事務所

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澤村昌彦建築設計事務所
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這間日式的房子外面以石頭搭建出美麗的日式庭院，為質樸的家帶來禪意。由於種植的植物是非常 好養 的種類，因此不需要請專業人士做定期的維護，也能常保美麗姿態。

2. 田園風情

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Rita Meyer, Architektin

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Rita Meyer, Architektin
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這個美麗的木質外觀帶點北歐的風格，而深色系的木材給人穩重的感覺，但難免也會顯得比較嚴肅。設計師讓大草坪圍著房子的前方，利用不同種類的植物以及花卉打造出一個隨性的小庭院。想像每天從窗口欣賞外面的植物花草，應該能夠用微笑展開新的一天吧。

3. 不同的盆栽

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如果不想要花錢請人設計出專業的前院，那也沒問題。你可以選擇不同的水桶或是容器做成盆栽，然後種植你喜愛的植物。這間小巧可愛的子搭配了各類的矮盆栽，更加增添了童話感。

4. 整齊的步道以及草坪

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Parrado Arquitectura

Parrado Arquitectura
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以碎石所鋪成的步道，配上修剪整齊的草坪，以及花圃中的單一植物，這個家的前院的形象非常高貴。

5. 果樹

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在前院栽種果樹可以帶來一種生生不息的生命力，當果樹結果的時候，全家人還可以一起享受收成的美好。

6. 爬藤類的植物

Old post office created into a luxury living space A1 Lofts and Extensions 房子
A1 Lofts and Extensions

Old post office created into a luxury living space

A1 Lofts and Extensions
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這間美麗的白色小屋前有著修剪整齊的迷宮式小庭院，搭配上木頭的小柵欄更加散發歐式鄉村風格之美。而其中最吸引我們注意力的便是攀爬在門上的綠色爬藤類植物。

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7. 斜坡上的庭院

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アール・アンド・エス設計工房

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アール・アンド・エス設計工房
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也許你會覺得斜坡很難規劃出庭院空間，那這間房子外面的小庭院絕對會打破你的既定印象。而設計師也成功地利用斜坡這個特性，讓種植的植物由高到低，呼應傾斜的屋頂形狀。

8. 反差效果

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有限会社　宮本建築アトリエ

有限会社　宮本建築アトリエ
有限会社　宮本建築アトリエ
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當房子的架構簡單且走俐落線條的路線時，你可以將庭院的花圃規劃成圓形的，並且將植物修剪成圓弧狀，讓庭院與房子本身形成一種美好的有趣反差。

9. 禪意

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鶴巻デザイン室

鶴巻デザイン室
鶴巻デザイン室
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如果你傾心於日式的禪味庭院，那麼你可以打造一個小噴泉或是小水池，然後搭配上簡約的植物。要記得，水是日式庭院的重要元素之一。

10. 豐富的植物

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Lecke Architekten

Lecke Architekten
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這個紅磚小屋的前院種植了許多花卉，藥材以及蔬菜，然而雖然這樣子的庭院非常美觀，但是比較適合坐落在鄉下或是農場附近的房子。

11. 簡約風格

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岡部義孝建築設計事務所

岡部義孝建築設計事務所
岡部義孝建築設計事務所
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走簡約風格的房子前面真的不需要太多複雜的花草植物，只要選擇簡單的重點植物就能為房子外觀添色不少。

12. 利用欄杆

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архитектурная мастерская МАРТ

архитектурная мастерская МАРТ
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這個家的屋主讓花草爬上欄杆，不僅遮蓋了不甚美觀的欄杆，也展現了花卉的美麗。

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