綠意是可以讓一個家更美好的重要元素。如果你家的外觀其貌不揚，美麗的前院可以為你的家增添美感以及不一樣的視覺層次感。如果你家的外觀已經美輪美奐，庭院的設計則能錦上添花，讓你的家更有自然的風味，也更有親和力。
這一本點子簿將帶你參觀 12 個讓住家外觀更美的庭院設計，這些房子風格各異，根據它們走的是日式或是歐式的路線，專家們也打造出相呼應的前院設計。
一起來參觀吧!
這間日式的房子外面以石頭搭建出美麗的日式庭院，為質樸的家帶來禪意。由於種植的植物是非常
好養 的種類，因此不需要請專業人士做定期的維護，也能常保美麗姿態。
這個美麗的木質外觀帶點北歐的風格，而深色系的木材給人穩重的感覺，但難免也會顯得比較嚴肅。設計師讓大草坪圍著房子的前方，利用不同種類的植物以及花卉打造出一個隨性的小庭院。想像每天從窗口欣賞外面的植物花草，應該能夠用微笑展開新的一天吧。
如果不想要花錢請人設計出專業的前院，那也沒問題。你可以選擇不同的水桶或是容器做成盆栽，然後種植你喜愛的植物。這間小巧可愛的房子搭配了各類的矮盆栽，更加增添了童話感。
以碎石所鋪成的步道，配上修剪整齊的草坪，以及花圃中的單一植物，這個家的前院的形象非常高貴。
在前院栽種果樹可以帶來一種生生不息的生命力，當果樹結果的時候，全家人還可以一起享受收成的美好。
這間美麗的白色小屋前有著修剪整齊的迷宮式小庭院，搭配上木頭的小柵欄更加散發歐式鄉村風格之美。而其中最吸引我們注意力的便是攀爬在門上的綠色爬藤類植物。
也許你會覺得斜坡很難規劃出庭院空間，那這間房子外面的小庭院絕對會打破你的既定印象。而設計師也成功地利用斜坡這個特性，讓種植的植物由高到低，呼應傾斜的屋頂形狀。
當房子的架構簡單且走俐落線條的路線時，你可以將庭院的花圃規劃成圓形的，並且將植物修剪成圓弧狀，讓庭院與房子本身形成一種美好的有趣反差。
這個紅磚小屋的前院種植了許多花卉，藥材以及蔬菜，然而雖然這樣子的庭院非常美觀，但是比較適合坐落在鄉下或是農場附近的房子。
走簡約風格的房子前面真的不需要太多複雜的花草植物，只要選擇簡單的重點植物就能為房子外觀添色不少。
這個家的屋主讓花草爬上欄杆，不僅遮蓋了不甚美觀的欄杆，也展現了花卉的美麗。
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