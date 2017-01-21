9 種裝飾你的牆面的不同素材

牆壁佔家中非常大的面積，因此牆壁的設計以及佈置常常能左右著家中的氛圍以及風格。雖然說大部分的人會選擇簡單地漆上油漆，但是對於喜歡挑戰以及嘗試不同風格的你來說，我們建議你可以以不同的紋理，顏色或是圖樣妝點牆面。例如說，木材可以為家中帶來質樸且溫暖的氣息，大理石則能讓房子更加優雅高貴。你甚至可以利用鏡子，讓面積較小的家能夠感覺比實際上更寬敞。

一起來看看這 9 種裝飾牆面的不同素材，也許你會找到你鍾情的靈感!