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9 種裝飾你的牆面的不同素材

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Casa Evans, A4estudio A4estudio 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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牆壁佔家中非常大的面積，因此牆壁的設計以及佈置常常能左右著家中的氛圍以及風格。雖然說大部分的人會選擇簡單地漆上油漆，但是對於喜歡挑戰以及嘗試不同風格的你來說，我們建議你可以以不同的紋理，顏色或是圖樣妝點牆面。例如說，木材可以為家中帶來質樸且溫暖的氣息，大理石則能讓房子更加優雅高貴。你甚至可以利用鏡子，讓面積較小的家能夠感覺比實際上更寬敞。

一起來看看這 9 種裝飾牆面的不同素材，也許你會找到你鍾情的靈感!

1. 鏡子

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Espaço do Traço arquitetura

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從天花板延伸下來的大鏡面可以讓房間感覺比實際上還要大，並且能讓像走廊這樣比較沒有自然光的區域更加明亮。

2. 壁紙

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Franka Arquitetura

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壁紙不太適合氣候潮濕的區域，但是隨著科技越來越進步，現在壁紙具有更好的伸縮性，壽命也能更長久。壁紙的好處是你可以選擇各種異想天開的圖樣。這張圖中的設計師選擇了黑白的經典條紋，為房間帶來法國風的別緻與復古時尚感。

3. 大理石

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Grassi Pietre srl

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想要為家中迎來豪華的觸感以及風格，你不能沒有大理石。數個世紀以來，大理石在西方代表了高貴的風格，其高光澤的表面以及天然的元素讓家中更大器。你可以仿造這個家的設計，在餐廳設計一個大理石牆，讓客人們享受尊爵般的用餐氣氛。

4. 混凝土磚

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Juan Luis Fernández Arquitecto

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Juan Luis Fernández Arquitecto
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隨著工業風越來越受到喜愛，混凝土磚也更加普及。雖然人們傾向在混凝土上塗上油漆，但我們建議你保留混凝土的天然顏色。看看這張圖片，混凝土的原色與木頭樑柱形成了美好的對比。

5. 不規則的石頭

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雖然說石頭跟大理石一樣，並不是最為實惠的素材，但是折衷方法是選擇單面牆，然後利用不規則的石頭加以佈置。這樣既可以節省成本，又能融合現代設計感與鄉村的質樸氣息。

6. 植物牆

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門廊旁邊的外最適合使用植物妝點，一面植物牆能讓進門的人感到自然的氣息與活力，是非常獨特的牆壁妝點素材。

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7. 黑板

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Concepto Taller de Arquitectura

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讓牆面變身成黑板，能夠為像是廚房或是餐廳這樣的空間增添趣味。

8. 紅磚

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如果你很幸運地可以用紅磚妝點家中的牆面，那麼就別隨便在紅磚上上色，讓它們展現最為原始的原色吧!這樣一來，你的家中能夠更有田園的風情，而紅磚與混凝土搭配之後，不會過於老氣。

9. 木頭

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A4estudio

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將不同紋理的木頭擺放在一塊，能夠讓你的牆面有來自木頭的溫暖，卻又依舊有設計感。圖中的設計就是一個完美的範例。

延伸閱讀: 10 種你從沒想過的牆壁佈置術

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